Σπιράλ αβεβαιότητας πυροδοτούν οι «παράνομοι» δασμοί Τραμπ – Πρώτη νίκη για τον εισαγωγέα κρασιού που θέλει να γκρεμίσει τα εμπορικά οχυρά

Σοβαρές επιπλοκές στην εμπορική πολιτική του Αμερικανού προέδρου και νέα, παρατεταμένη περίοδο αβεβαιότητας πυροδοτεί η απόφαση ομοσπονδιακού εφετείου των ΗΠΑ να κρίνει παράνομους τους περισσότερους από τους σαρωτικούς δασμούς της κυβέρνησης Τραμπ.

Το δικαστήριο συμφώνησε να διατηρήσει πάντως σε ισχύ τους δασμούς, ενώ ο Λευκός Οίκος θα ασκήσει νέα έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο.

Η απόφαση, με ψήφους 7-4, που εκδόθηκε την Παρασκευή, κρίνει ότι πολλοί από τους επιβληθέντες δασμούς υπερέβαιναν την προεδρική εξουσία του Τραμπ. Ωστόσο, η απόφαση δεν θα τεθεί σε ισχύ μέχρι τις 14 Οκτωβρίου, ώστε να δοθεί στην κυβέρνηση χρόνος να ασκήσει έφεση στο ανώτατο δικαστήριο.

Η χθεσινή ετυμηγορία έρχεται να επικυρώσει απόφαση του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ που τον περασμένο Μάιο είχε κρίνει -σε μια αγωγή που αρχικά είχε ασκηθεί από αμερικανικές επιχειρήσεις, πληγείσες από τους δασμούς- ότι ο Τραμπ δεν είχε την εξουσία να χρησιμοποιήσει τη νομοθεσία περί έκτακτων οικονομικών εξουσιών για να επιβάλει παγκόσμιους δασμούς χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του Κογκρέσου.

Καμία εξουσιοδότηση

Η πλειοψηφία του Εφετείου συμφώνησε, αναγράφοντας στην απόφαση που εξέδωσε ότι δεν μπορεί να «διακρίνει καμία σαφή άδεια του Κογκρέσου» προς την κυβέρνηση Τραμπ να χρησιμοποιήσει δικαιολογίες όπως η εισαγωγή φαιντανύλης για να επιβάλει ευρείς δασμούς σε χώρες όπως ο Καναδάς και η Κίνα μέσω μιας σειράς εκτελεστικών διαταγμάτων.

Η απόφαση πλήττει την καρδιά μιας από τις βασικές πολιτικές του Λευκού Οίκου επί προεδρίας Τραμπ και, εάν επικυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, ενδέχεται να περιπλέξει αρκετές από τις εμπορικές συμφωνίες που διαπραγματεύτηκαν οι ΗΠΑ με χώρες που επιδιώκουν να μειώσουν την έκθεσή τους στους δασμούς.

«Η δικαστική απόφαση ανατρέπει το έργο της εκτεταμένης επιβολής δασμών από τον Τραμπ και θα προσθέσει μια ακόμη τεράστια δόση αβεβαιότητας στο παγκόσμιο εμπορικό τοπίο», δηλώνει ο Έσβαρ Πράσαντ, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ.

Εάν οι δασμοί που επέβαλε ο Τραμπ βάσει των εξουσιών έκτακτης ανάγκης καταργηθούν οριστικά, αυτό θα εμποδίσει επίσης τις ΗΠΑ να αποκομίσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα στα οποία βασίζονται για να περιορίσουν το δημοσιονομικό πλήγμα που αναμένεται να επιφέρουν οι σαρωτικές φορολογικές περικοπές.

Η απόφαση του δικαστηρίου δεν ασχολείται με επιμέρους τομεακούς δασμούς που επιβλήθηκαν σε προϊόντα όπως ο χάλυβας και τα αυτοκίνητα, οι οποίοι βασίστηκαν σε διαφορετικούς εμπορικούς νόμους.

«Κομματική απόφαση»

Σε ανάρτησή του (στο Truth) λίγο μετά την έκδοση της εντολής, ο Τραμπ τόνισε ότι οι δασμοί παρέμειναν σε ισχύ και χαρακτήρισε το εφετείο «έντονα κομματικοποιημένο».

«Εάν επιτραπεί να ισχύσει, αυτή η απόφαση θα καταστρέψει κυριολεκτικά τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. (..) Θα πρέπει όλοι να θυμόμαστε ότι οι ΔΑΣΜΟΙ είναι το καλύτερο εργαλείο για να βοηθήσουμε τους Εργαζόμενους μας και να υποστηρίξουμε τις Εταιρείες που παράγουν εξαιρετικά προϊόντα MADE IN AMERICA.»

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε επίσης ότι η κυβέρνηση θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης στο Ανώτατο Δικαστήριο, προτρέποντας τους δικαστές να «βοηθήσουν» στη διατήρηση των δασμών.

Ο εισαγωγέας κρασιού που απειλεί να γκρεμίσει τους δασμούς

«Ο Πρόεδρος Τραμπ άσκησε νόμιμα τις δασμολογικές εξουσίες που του παραχώρησε το Κογκρέσο για να υπερασπιστεί την εθνική και οικονομική μας ασφάλεια από ξένες απειλές», δήλωσε από την πλευρα του ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κους Ντεσάι. «Οι δασμοί του προέδρου παραμένουν σε ισχύ και προσβλέπουμε στην τελική νίκη σε αυτό το θέμα».

Σε συμπληρωματική κατάθεση στο δικαστήριο λίγες ώρες πριν από την έκδοση της απόφασης, η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίστηκε ότι πιθανή κρίση των δασμών ως παρανόμων θα έβλαπτε την εξωτερική πολιτική και την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. «Μια τέτοια απόφαση θα απειλούσε τα ευρύτερα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, πιθανότατα θα οδηγούσε σε αντίποινα και ακύρωση κλεισμένων συμφωνιών με ξένους εμπορικούς εταίρους και θα εκτροχίαζε κρίσιμες συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις με τους ξένους εμπορικούς εταίρους», δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ.

Η αρχική υπόθεση κατατέθηκε από μια ομάδα αμερικανικών επιχειρήσεων, με επικεφαλής την VOS Selections, ενός εισαγωγέα κρασιού, η οποία έχει ξεκινήσει μεγάλη αντιδασμολογική καμπάνια με το αναμενόμενο επιχείρημα ότι οι εμπορικές πολιτκές Τραμπ βλάπτουν τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Ο επικαεφαλής της VOS, Victor Owen Schwartz

Δίπλα της συνετάχθησαν 12 Πολιτείες των ΗΠΑ με επικεφαλής το Όρεγκον, το οποίο δήλωσε ότι οι δασμοί θα αύξαναν το κόστος αγοράς βασικού εξοπλισμού και προμηθειών για τους δημόσια χρηματοδοτούμενους οργανισμούς.