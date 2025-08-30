Τα-ομόλογα-του-Τραμπ-και-πώς-θα-επηρεάσει-το-χαρτοφυλάκιό-του-αν-η-fed-του-κάνει-το-χατήρι

Μπορεί να έχει συνδέσει το όνομά του με τα κρυπτονομίσματα και τις meme stock, ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κοιτάζει και σε πιο παραδοσιακές εναλλακτικές επενδύοντας σε αγορές ομολόγων.

Αυτό προκύπτει από έγγραφο του Γραφείου Κυβερνητικής Δεοντολογίας των ΗΠΑ της 19ης Αυγούστου, σύμφωνα με το οποίο ο Τραμπ έχει πραγματοποιήσει αγορές ομολόγων άνω των 100 εκατ. δολαρίων από την έναρξη της δεύτερης θητείας του στον Λευκό Οίκο. Οι αγορές αφορούν κρατικά, δημοτικά και εταιρικά ομόλογα με διάφορες ημερομηνίες λήξης και αποδόσεις.

Αν και αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης έχουν δηλώσει ότι οι συναλλαγές πραγματοποιούνται εντελώς ανεξάρτητα από τον Τραμπ, εξακολουθεί να είναι σχετικά πρωτοφανές για έναν εν ενεργεία πρόεδρο να κάνει τέτοιου είδους κινήσεις, σχολιάζει το Business Insider μεταφέροντας την είδηση.

Δεδομένου ότι οι τιμές των ομολόγων συνήθως αυξάνονται όταν οι αποδόσεις μειώνονται, οποιαδήποτε μείωση των αποδόσεων θα αυξήσει τη συνολική αξία του χαρτοφυλακίου του Αμερικανού προέδρου. Αυτές οι αποδόσεις είναι πιθανό να μειωθούν εάν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) μειώσει τα επιτόκια – κάτι που ο Τραμπ ζητάει από την Fed να κάνει, όχι και τόσο διακριτικά, εδώ και μήνες.

Πάντως, όπως επισημαίνει το BI, είναι δύσκολο να γνωρίζουμε τον βαθμό στον οποίο ο Τραμπ θα ωφεληθεί από τις πιθανές μειώσεις των επιτοκίων της Fed. Το βασικό επιτόκιο επηρεάζει περισσότερο τις αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων ομολόγων, ενώ παράγοντες όπως ο πληθωρισμός, επηρεάζουν περισσότερο τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας. Η μεταβολή των τιμών των ομολόγων μακράς διάρκειας, ειδικά ως απάντηση στις μειώσεις των επιτοκίων, μπορεί επίσης να είναι δύσκολο να μετρηθεί.

Ο Τραμπ έχει ζητήσει από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια κατά 300 μονάδες βάσης, στο εύρος 1,25%-1,5%. Επίσης έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, για το γεγονός ότι δεν προχώρησε σε σημαντική μείωση των επιτοκίων προκειμένου να τονώσει την οικονομία, και έχει ήδη ορίσει τον επικεφαλής του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων του στο διοικητικό συμβούλιο της κεντρικής τράπεζας. Στην τελευταία του κρούση, επιδιώκει να απομακρύνει την κυβερνήτη Λίζα Κουκ, θέτοντας τις βάσεις για μια νομική μάχη σχετικά με την αυτονομία του θεσμού.

Στο μεταξύ, όπως τονίζει το -, παρά τoν έλεγχο της Fed επί των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων, είναι η απόδοση των 10ετών ομολόγων αμερικανικού Δημοσίου — η οποία καθορίζεται σε πραγματικό χρόνο από τους επενδυτές σε όλο τον κόσμο — που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το κόστος των τρισεκατομμυρίων δολαρίων των ενυπόθηκων δανείων, των επιχειρηματικών δανείων και άλλων χρεών των Αμερικανών.

Παρόλο που ο Πάουελ δηλώνει ότι είναι έτοιμος να αρχίσει να χαλαρώνει τη νομισματική πολιτική ήδη από τον επόμενο μήνα, τα επιτόκια παραμένουν σταθερά υψηλά για άλλους λόγους: οι δασμοί απειλούν να επιδεινώσουν τον ήδη υψηλό πληθωρισμό, το δημοσιονομικό έλλειμμα αναμένεται να συνεχίσει να πλημμυρίζει την αγορά με νέα ομόλογα του Δημοσίου, ενώ οι φορολογικές περικοπές του Τραμπ ενδέχεται να δώσουν ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην οικονομία το επόμενο έτος.

Σε αυτό προστίθενται οι φόβοι ότι μια πιστή στον πρόεδρο Fed θα μπορούσε να μειώσει τα επιτόκια υπερβολικά και πολύ γρήγορα, θέτοντας σε κίνδυνο την αξιοπιστία της κεντρικής τράπεζας, και τα μακροπρόθεσμα επιτόκια θα μπορούσαν να καταλήξουν ακόμη υψηλότερα από ό,τι είναι σήμερα, συμπιέζοντας την οικονομία και ενδεχομένως αναστατώνοντας άλλες αγορές.