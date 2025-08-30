Τα-σχέδια-της-ΕΤΑΔ-για-τα-ιστορικά-«Ξενία»

Πρόγραμμα αξιοποίησης του τουριστικού χαρτοφυλακίου των «Ξενία», με σεβασμό στην ιστορικότητα των ακινήτων – μνημείων, υλοποιεί ή έχει στα «σκαριά» η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου, αμιγώς real estate θυγατρική του Υπερταμείου. Ποια είναι τα επόμενα βήματα. Η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η περιφερειακή ανάπτυξη.

Πρόγραμμα αξιοποίησης του τουριστικού χαρτοφυλακίου των «Ξενία» έχει στα «σκαριά» η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ), η αμιγώς real estate θυγατρική του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ). Η ΕΤΑΔ, δείχνοντας τον απαραίτητο σεβασμό στην ιστορικότητα των ακινήτων (κηρυγμένα ως διατηρητέα μνημεία, αξιοποιεί και αναβιώνει τα ιστορικά ξενοδοχεία «Ξενία» που έχει υπό την «ομπρέλα» της, συνδυάζοντας τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς με την περιφερειακή ανάπτυξη.

Η ΕΤΑΔ επενδύει συστηματικά στην ανάδειξη και αξιοποίηση των ακινήτων του χαρτοφυλακίου της, διατηρώντας, παράλληλα, στο επίκεντρο της στρατηγικής της την κοινωνία και τις τοπικές κοινότητες. Μέσω της αξιοποίησης εμβληματικών ακινήτων, όπως το Ξενία Ουρανούπολης, συμβάλλει ουσιαστικά στην τόνωση του ποιοτικού τουρισμού, την προσέλκυση επενδύσεων και την ενίσχυση της δυναμικής επιχειρηματικότητας στη χώρα.

Τι σχεδιάζει η ΕΤΑΔ για τα «Ξενία»

Στα σχέδια της εταιρείας, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι τους επόμενους μήνες να εκκινήσουν διαδικασίες αξιοποίησης για τα Ξενία Δράμας, Κομοτηνής και Κοζάνης, ενώ έπονται οι διαδικασίες ωρίμανσης για το Ξενία Δελφών και το Ξενία Ηγουμενίτσας.

Ενδεικτικά, το Ξενία Κοζάνης βρίσκεται επί οικοπέδου εκτάσεως 5.046,47 τ.μ. εντός του Ο.Τ. 693 του Δήμου Κοζάνης, επί της οδού Μεταμορφώσεως, στο Λόφο Μεταμορφώσεως Σωτήρος. Η τοποθεσία όπου βρίσκεται το ακίνητο χαρακτηρίζεται ως προνομιούχα καθώς είναι κατάφυτη και προσφέρει απρόσκοπτη πανοραμική θέα στη πόλη της Κοζάνης. Το κτίριο, το οποίο έχει κηρυχθεί ως «Μνημείο Νεότερης & Σύγχρονης Πολιτιστικής κληρονομιάς», κατασκευάστηκε το 1965 από τον ΕΟΤ µε Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Μελετών τον μεγάλο Έλληνα μοντερνιστή αρχιτέκτονα Άρη Κωνσταντινίδη και λειτούργησε επί σειρά ετών ως πρότυπη ξενοδοχειακή εγκατάσταση δυναμικότητας 66 κλινών, ενώ από το 2003 παραμένει κλειστό, ενώ μέχρι σήμερα έχουν γίνει τρεις προσπάθειες για την μίσθωσή του.

Αντίστοιχα, για το Ξενία Δράμας προετοιμάζεται διαγωνισμός αξιοποίησης. Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο έκτασης 2.986,97 τ.μ. με τριώροφο κτήριο ξενοδοχείου συνολικής δομημένης επιφάνειας 2.777,64 τ.μ. Το Ξενία Κομοτηνής αφορά σε οικόπεδο ακινήτου εμβαδού 18.205,16 τ.μ. με δομημένη επιφάνεια 1.988,65 τ.μ., με δυναμικότητα 42 κλινών.

Το Ξενία Άνδρου, το πρώτο ξενοδοχείο που σχεδίασε και έχτισε ο Άρης Κωνσταντινίδης, είναι κηρυγμένο ως διατηρητέο μνημείο από το 2011. Η ΕΤΑΔ σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον Δήμο Άνδρου για το ακίνητο αυτό.

Σχετικά με το Ξενία Ηγουμενίτσας, η ΕΤΑΔ είχε παραχωρήσει το ακίνητο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έως το 2027, ωστόσο προτίθεται να το πάρει πίσω, καθώς σύμφωνα με αυτοψία που έκανε προ μηνών διαπιστώθηκε εκτεταμένη εικόνα εγκατάλειψης, κατά παράβαση των όρων της αρχικής σύμβασης του 1997. Στόχος της είναι η αξιοποίηση και ανάδειξη του χώρου, καθώς η Ηγουμενίτσα είναι μια δυναμική πόλη-πύλη της Ηπείρου, στρατηγικά τοποθετημένη με άμεσες συνδέσεις με την Ιταλία και την ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής.

Το επιτυχημένο εγχείρημα με την Ουρανούπολη

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο η ΕΤΑΔ ολοκλήρωσε τον διαγωνισμό για την μακροχρόνια εκμίσθωση, για 30 έτη, του «Ξενία Ουρανούπολης», δίνοντας νέα πνοή σε ένα ιστορικό ξενοδοχείο που πλέον μπορεί να αναβαθμιστεί σε πολυτελή ξενοδοχειακή μονάδα, στην καρδιά της Βόρειας Ελλάδας. Ο διαγωνισμός συγκέντρωσε σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη συμμετοχή 7 επενδυτικών σχημάτων, εκ των οποίων 6 ελληνικές και 1 αλλοδαπή εταιρεία, ενώ η τιμή εκκίνησης ορίστηκε στα 240.000 ευρώ ετησίως. Προσωρινή ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρεία «ΔΟΜΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», καταθέτοντας την υψηλότερη προσφορά, ύψους 826.875 ευρώ ετησίως. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ανοίγει ο δρόμος για την αναβάθμιση και πλήρη επαναλειτουργία του Ξενία Ουρανούπολης ως σύγχρονης ξενοδοχειακής μονάδας, προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και συμβάλλοντας στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Χαλκιδικής και της Βόρειας Ελλάδας.

Το Πρόγραμμα «Ξενία» (1950–1974)

Το περίφημο πρόγραμμα «Ξενίας», αφορούσε σε πάνω από 50 Ξενοδοχεία, ενώ 3 έχουν κατεδαφιστεί και αρκετά έχουν αλλάξει χρήση. Το Τουριστικό Πρόγραμμα «Ξενία» αποτελούσε ένα κρατικό πρόγραμμα με κύριο φορέα τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), το οποίο προέβλεπε την ευρεία ανάπτυξη τουριστικών υποδομών σε όλη την ελληνική επικράτεια, με στόχο την τουριστική ανάπτυξη και την ανάδειξή της Ελλάδας σε παγκόσμιο τουριστικό προορισμό.

Η ΕΤΑΔ έχει υπό διαχείριση 29 «Ξενία», εκ των οποίων 10 είναι ήδη μισθωμένα, 7 είναι προς υπογραφή συμβάσεων και 8 ελεύθερα – διαθέσιμα για αξιοποίηση.

Τα Ξενία της ΕΤΑΔ