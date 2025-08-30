Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Saturday, August 30

    Τα 51 του χρόνια κλείνει την Τετάρτη το ΠΑΣΟΚ – Εορταστικές εκδηλώσεις στο Ζάππειο

    Πολιτική
    Τα-51-του-χρόνια-κλείνει-την-Τετάρτη-το-ΠΑΣΟΚ-–-Εορταστικές-εκδηλώσεις-στο-Ζάππειο
    Τα 51 του χρόνια κλείνει την Τετάρτη το ΠΑΣΟΚ – Εορταστικές εκδηλώσεις στο Ζάππειο

    Στις 3 Σεπτεμβρίου θα λάβουν χώρα στο Ζάππειο οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 51ης επετείου από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ.

    Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

    18:00 Θεματική Εκδήλωση για το Δημογραφικό

     Τάσος Γιαννίτσης, πρώην υπουργός |«Πολιτικές υπέρβασης απέναντι στην εθνική – υπαρξιακή απειλή»

     Συζητούν:  

    Βύρων Κοτζαμάνης, διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ερευνών Μελετών Δημογραφίας ΙΔΕΜ | «Ελλάδα: Δημογραφικές εξελίξεις, προκλήσεις και πολιτικές στον ορίζοντα του 2060»

     Παύλος Μπαλτάς, δρ Δημογραφίας – κύριος ερευνητής ΕΚΚΕ| «Περιφερειακές Διαφοροποιήσεις της Δημογραφικής Αλλαγής στην Ελλάδα»

     Φαίη Μακαντάση, διευθύντρια Ερευνών διαΝΕΟσις| «Η εναρμόνιση οικογενειακής και εργασιακής ζωής ως παράγοντας αντιμετώπισης του δημογραφικού ζητήματος»

     Κατερίνα Καζάνη, βουλευτής Ευβοίας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας | «Το ΠΑΣΟΚ απαντά για το δημογραφικό: Συναντήσεις – Διεργασίες – Προτάσεις»

     Συντονίζει η Έφη Μπέκου, γραμματέας Τομέα Πρόνοιας, Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

    19:30 Ομιλία Νίκου Ανδρουλάκη, Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

    21:00 Συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα – Συμμετέχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου

    - ΑΠΕ – ΜΠΕ

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com