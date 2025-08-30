Το-καλώδιο,-τα-οικόπεδα-και-οι-χρησμοί-Φιντάν

Της Δώρας Αντωνίου

Κάθε άλλο παρά τυχαία θεωρείται η χρονική συγκυρία των δηλώσεων του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, που προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Αθήνας, χθες. Πολύ περισσότερο, που έρχονται σε συνέχεια της αυξημένης κινητικότητας από πλευράς Τουρκίας τόσο προς τη Λιβύη, με βασικό στόχο την κύρωση του παράνομου τουρκολυβικού μνημονίου από τη βουλή των αντιπροσώπων της Βεγγάζης, όσο και προς την Αίγυπτο, με την οποία επιδιώκεται επαναπροσέγγιση και ενίσχυση της συνεργασίας

Είναι σαφές ότι η Άγκυρα πολύ μεθοδικά κινείται για να αυξήσει την επιρροή της στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου, ενώ με τις ενέργειές της προσπαθεί να ακυρώσει στην πράξη προηγούμενες κινήσεις της χώρα μας. Ο κ. Φιντάν ήταν πολύ σαφής προς τούτο: «Σε κάθε ζήτημα, όμως, εμείς ξέρουμε ποιος έχει κάνει τι, με ποιους παίκτες πήγαν να κάνουν τι, πως επιχείρησαν στο παρελθόν να πολιορκήσουν την Τουρκία. Εμείς τα είδαμε αυτά, λάβαμε τα μέτρα μας και συνεχίζουμε», υπογράμμισε στις δηλώσεις του.

Η παρέμβαση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών έρχεται σε μια συγκυρία κατά την οποία αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Σε λίγες ημέρες αναμένονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού για την έναρξη ερευνών για υδρογονάνθρακες στα οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, που έχει προκηρύξει η Ελλάδα. Η ολοκλήρωση των διαδικασιών κύρωσης του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου προφανώς θα αξιοποιηθεί από την Αγκυρα για την άσκηση πίεσης στη χώρα μας και μένει να φανεί εάν αξιοποιηθούν όσα το μνημόνιο ορίζει, προκειμένου να μεταφερθούν στο πεδίο οι παράνομες αξιώσεις.

Επιπλέον, η κυβέρνηση έχει διαμηνύσει ότι σύντομα πρόκειται να επαναληφθούν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου ενεργειακής σύνδεσης της χώρας μας με την Κύπρο, εργασίες που παρεμπόδισε και τελικά διέκοψε σε προηγούμενο χρόνο η Τουρκία. Η Αθήνα επιμένει ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό έργο, το οποίο θα συνεχιστεί κανονικά. Η Αγκυρα από την πλευρά της έχει διαμηνύσει ότι δεν μπορεί να προχωρήσει κανένα ενεργειακό έργο στην ευρύτερη περιοχή χωρίς να έχει τη συμμετοχή ή την έγκρισή της. Και ο κ. Φιντάν προειδοποίησε ότι «δεν πρέπει όμως να ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που μπορούν να δημιουργήσουν γεωστρατηγικό κόστος».

Με αυτά τα ζητήματα να βρίσκονται στο προσκήνιο, καθώς αναμένεται να υπάρξουν εξελίξεις προσεχώς, η συνέντευξη του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών δεν θεωρείται τυχαία. Προφανώς, η Αγκυρα στέλνει τα δικά της μηνύματα, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και κινούμενη για να διαμορφώσει η ίδια μια πλεονεκτική θέση με τις κατάλληλες συμμαχίες και συμπράξεις.

Την ίδια στιγμή, από τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών επιβεβαιώνεται ότι ο ελληνοτουρκικός διάλογος βρίσκεται σε τέλμα. «Ελπίζουμε πως και η ελληνική πολιτική μπορεί να φτάσει στην ωριμότητα και την αυτοπεποίθηση της τουρκικής πολιτικής και να συζητάει τα θέματα πιο εύκολα» είπε ο κ. Φιντάν, επαναλαμβάνοντας επί της ουσίας την προσπάθεια της Αγκυρας να μπουν στο τραπέζι του διαλόγου και άλλα ζητήματα πλην του καθορισμού θαλασσίων ζωνών που η Αθήνα αναγνωρίζει ως μοναδική διαφορά.

Η στασιμότητα στο διάλογο αποτυπώνεται, άλλωστε, και στις συνεχείς αναβολές που παίρνει τους τελευταίους μήνες η σύγκληση του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, αλλά και η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι δυο τους θα βρεθούν στη νέα Υόρκη για την ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και πιθανότατα θα έχουν εκεί κάποιο τετ α τετ. Ωστόσο, προγραμματισμένη συνάντηση ή κάτι νεότερο για τη σύγκληση του ΑΣΣ δεν υπάρχει.

