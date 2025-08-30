Το ΠΑΣΟΚ καταδικάζει την επίθεση στο γραφείο της Σέβης Βολουδάκη
«Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ για την επίθεση στο γραφείο της υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής
Με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ καταδικάζει την επίθεση στο γραφείο της υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Σέβης Βολουδάκη. «Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία μας», σημειώνει.
