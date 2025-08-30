Το-ΠΑΣΟΚ-καταδικάζει-την-επίθεση-στο-γραφείο-της-Σέβης-Βολουδάκη

Με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ καταδικάζει την επίθεση στο γραφείο της υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Σέβης Βολουδάκη. «Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία μας», σημειώνει.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.