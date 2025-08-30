Το-ΠΑΣΟΚ-καταδικάζει-την-επίθεση-στο-γραφείο-της-Σέβης-Βολουδάκη

Close Menu
    Saturday, August 30

    Πολιτική
    «Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ για την επίθεση στο γραφείο της υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής

    ΠΑΣΟΚ

    Με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ καταδικάζει την επίθεση στο γραφείο της υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Σέβης Βολουδάκη. «Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία μας», σημειώνει.

    - sofokleous10.gr

