FAZ: Δεν είναι αρκετοί 3.000.000 άνεργοι;

Με την κατάσταση της γερμανικής οικονομίας ασχολείται η Frankfurter Allgemeine Zeitung, με αφορμή την ανοδική τάση του αριθμού των ανέργων στη Γερμανία, οι οποίοι ξεπέρασαν πλέον τα 3 εκατομμύρια – κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά από το 2015.

«Πρόκειται για μία προαναγγελθείσα αποτυχία», παρατηρεί η εφημερίδα της Φρανκφούρτης σε σχόλιο με τίτλο «Δεν είναι αρκετοί τρία εκατομμύρια άνεργοι;» Παράλληλα, όπως επισημαίνει το γερμανικό μέσο, «υπάρχει και μια καθοριστική διαφορά σε σχέση με την κατάσταση που επικρατούσε την άνοιξη του 2015. Τότε ο αριθμός των ανέργων ακολουθούσε μια πτωτική τάση. […] Σήμερα, αντιθέτως, το ερώτημα που ανακύπτει είναι το πόσο θα διαρκέσει ακόμη αυτή η αρνητική τάση και μαζί με αυτήν όλες οι συνεπαγόμενες σοβαρές ατομικές και οικονομικές επιβαρύνσεις».

Η FAZ μάλιστα κατηγορεί εμμέσως τη γερμανική κυβέρνηση πως αποφεύγει «τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις» και την επικρίνει για τη θέσπιση του νέου συνταξιοδοτικού πακέτου. Διότι κατά τη γερμανική εφημερίδα «όποιος θέλει να μειώσει την ανεργία και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεσπίσει νόμους που θα αυξήσουν σημαντικά και μόνιμα τις δαπάνες του κοινωνικού κράτους».

«Σύμβολο της βαθιάς κρίσης της γερμανικής οικονομίας»

Το Γερμανικό Δημοσιογραφικό Δίκτυο (RND) κάνει από την πλευρά του λόγο για μία δραματική κατάσταση που συμβολίζει «τη βαθιά κρίση της γερμανικής οικονομίας».

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πως «πλήττονται ιδιαιτέρως κλάδοι όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η μηχανουργία και η χημική βιομηχανία». Με άλλα λόγια «εν αντιθέσει με παλαιότερα η κρίση αφορά τον πυρήνα της γερμανικής οικονομίας». Ως εκ τούτου τα 3 εκατομμύρια ανέργων «πρέπει να αποτελέσουν κάτι περισσότερο από ένα απλό σημάδι κινδύνου για τη γερμανική κυβέρνηση συνασπισμού», καθώς δείχνουν ότι δεν υπάρχει ακόμη «ουσιώδης βελτίωση» της οικονομικής κατάστασης – παρά τα πακέτα ανάπτυξης και την ανάληψη χρέους για τη βελτίωση των υποδομών.

Η κυβέρνηση «θα πρέπει να λάβει περισσότερα μέτρα» – για παράδειγμα να μη μείνει άλλο στα λόγια και να ασχοληθεί ενεργά «με τον περιορισμό της υπερβολικής γραφειοκρατίας», αλλά και να βρει τρόπο να αναχαιτίσει «την ταχεία αύξηση του κόστους κοινωνικής ασφάλισης». Συνολικά, «ήρθε η ώρα η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και να βρει λύσεις. Γι’ αυτό χρειάζεται σκληρή πολιτική δουλειά και πιθανότατα και επώδυνες αποφάσεις. Είναι βέβαιο πως μονάχα με όμορφα λόγια η οικονομική στροφή δεν θα επιτευχθεί», καταλήγει το γερμανικό δίκτυο.

«Η Άνγκελα Μέρκελ δίχασε τη Γερμανία»

Με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα ετών από το ιστορικό “Wir schaffen das” («Θα τα καταφέρουμε») της Άνγκελα Μέρκελ το περιοδικό SPIEGEL ασκεί κριτική στην άλλοτε καγκελάριο της Γερμανίας, κατηγορώντας την πως με τη στάση που τήρησε – ιδίως με το πώς επικοινώνησε τις θέσεις της – κατέληξε να διχάσει τη χώρα.

«Η Άνγκελα Μέρκελ δεν έκανε λάθος, όταν το καλοκαίρι του 2015 αποφάσισε να δεχθεί πρόσφυγες στη Γερμανία. […] Η Μέρκελ ενήργησε με γνώμονα τον ανθρωπισμό. Εξάλλου, οι μετανάστες βρίσκονταν ήδη στην ΕΕ και χρειάζονταν βοήθεια – και επίσης, πολλοί Γερμανοί υποστήριξαν την πολιτική της καγκελαρίου», αναφέρει το SPIEGEL.

«Αυτό όμως που δικαιολογημένα ενοχλεί πολλούς είναι το γεγονός ότι η Μέρκελ, ακόμα και δέκα χρόνια μετά το 2015, δεν είναι έτοιμη να αναλογιστεί με ειλικρίνεια το πόσα πολλά πράγματα στράβωσαν τους μήνες που ακολούθησαν εκείνο το δραματικό καλοκαίρι. Να αναγνωρίσει πού υπήρξαν παραλείψεις και ποιο ήταν το μερίδιο ευθύνης της. Και το γιατί απέτυχε τότε ως επικεφαλής της κυβέρνησης να κρατήσει ενωμένη την κοινωνία, καταλήγοντας να αφήσει μια χώρα βαθιά και μόνιμα διχασμένη».

Όπως επισημαίνει το γερμανικό περιοδικό, στη Γερμανία ήρθαν περισσότεροι από ένα εκατομμύριο αιτούντες άσυλο, «εκ των οποίων όμως δεν ήταν όλοι τους άνθρωποι που είχαν ανάγκη προστασίας. […] Καθώς η καγκελάριος προσποιούνταν πως όλα πήγαιναν καλά, ενίσχυσε τον διχασμό των Γερμανών σε δύο στρατόπεδα: σε εκείνους που στήριζαν την πορεία της […] και σε εκείνους που φοβούνταν τα ανοιχτά σύνορα, που αντιδρούσαν στο να γίνει η Γερμανία η νέα πατρίδα για τόσους πολλούς ανθρώπους από περιοχές σε πόλεμο και κρίση στη Μέση Ανατολή και την Αφρική».

Κατά το SPIEGEL αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί επικριτές της Μέρκελ «να στραφούν στην AfD», η οποία με ένα ρατσιστικό τόνο έστελνε ένα διαφορετικό μήνυμα: δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να τα καταφέρουμε. Και η άρνηση της Μέρκελ να ανταποκριθεί σε αυτές τις ανησυχίες συνέβαλε στην επάνοδο της AfD». Δέκα χρόνια μετά «ο απολογισμός της ενσωμάτωσης των μεταναστών μοιάζει να έχει ανάμεικτα στοιχεία. Οι προκλήσεις στα σχολεία, στις δημόσιες υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις παραμένουν μεγάλες.

Μιλώντας στο δίκτυο ARD η Μέρκελ δήλωσε ότι δεν υπερέβαλε τις δυνάμεις της Γερμανίας, η οποία αποτελεί μία “ισχυρή χώρα”». Όσο βάσιμος και αν είναι αυτός ο ισχυρισμός όμως, «μια κοινωνία στην οποία η Ακροδεξιά λαμβάνει 30% ή και περισσότερο στις εκλογές, δεν είναι πια ισχυρή. Είναι αποδυναμωμένη. Και γι’ αυτό φέρει ευθύνη και η Άνγκελα Μέρκελ».