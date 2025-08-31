Βραζιλία:-Κυβερνεπίθεση-στην-εταιρεία-χρηματοοικονομικής-τεχνολογίας-sinqia

Οι δράστες προσπάθησαν να κλέψουν $77,4 εκατ. από διάφορα βραζιλιάνικα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένης της HSBC.

Χάκερς παραβίασαν την Παρασκευή τα συστήματα της Sinqia, μιας εταιρείας χρηματοοικονομικής τεχνολογίας που ανήκει στην Evertec, σε μια προσπάθεια να κλέψουν περίπου 420 εκατομμύρια ρεάλ (77,4 εκατομμύρια δολάρια) από διάφορα βραζιλιάνικα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των τοπικών δραστηριοτήτων της HSBC, σύμφωνα με την εφημερίδα O Globo.

Οι κυβερνοεγκληματίες εισέβαλαν στα συστήματα της Sinqia που χρησιμοποιούνται από βραζιλιάνικα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν αρκετές μεταφορές μέσω του Pix — ενός ταχέως αναπτυσσόμενου ηλεκτρονικού συστήματος πληρωμών. Η Sinqia επιβεβαίωσε την επίθεση, δηλώνοντας όμως ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ύποπτης δραστηριότητας σε κανένα άλλο σύστημα εκτός από το Pix.

Η Sinqia έκανε γνωστό ότι εργάζεται για την αποκατάσταση των πληγέντων συστημάτων με ενισχυμένους ελέγχους ασφαλείας και θα επαναφέρει το Pix σε λειτουργία μόνο μετά από αξιολόγηση της Κεντρικής Τράπεζας της Βραζιλίας, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της το Σάββατο.

Οι χάκερς προσπάθησαν να αποσπάσουν περίπου 380 εκατομμύρια ρεάλ από την HSBC, σύμφωνα με την O Globo, προσθέτοντας ότι η Κεντρική Τράπεζα της Βραζιλίας κατάφερε να μπλοκάρει 350 εκατομμύρια ρεάλ από την επίθεση. Δεν έγινε γνωστό τι συνέβη με το υπόλοιπο ποσό.

Η HSBC επιβεβαίωσε το περιστατικό σε ανακοίνωσή της, δηλώνοντας ότι «κανένας λογαριασμός ή κεφάλαια πελατών δεν επηρεάστηκαν από την επίθεση και έχουν ληφθεί μέτρα για τον αποκλεισμό αυτών των συναλλαγών».

Δεν είναι η πρώτη φορά που βραζιλιάνικα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υφίστανται τέτοιες παραβιάσεις. Τον Ιούλιο, χάκερς επιτέθηκαν στην C&M Software, αποσπώντας εκατοντάδες εκατομμύρια ρεάλ.