Γαλλικό déjà vu με το δείκτη CAC 40 να κρατιέται με… σελοτέιπ

Η ανάλυση της Citigroup για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις στη Γαλλία φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον κρίσιμο σύνδεσμο ανάμεσα στη σταθερότητα διακυβέρνησης και στις αποτιμήσεις των χρηματοοικονομικών αγορών.

Οι οικονομολόγοι του οίκου εκτιμούν ότι ο πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού δύσκολα θα επιβιώσει από την ψήφο εμπιστοσύνης στις 8 Σεπτεμβρίου, γεγονός που τροφοδοτεί περαιτέρω αβεβαιότητα και επαναφέρει μνήμες της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους.

Η συνέχιση της πολιτικής αστάθειας έχει διττό αντίκτυπο. Στην αγορά ομολόγων, η Citi θεωρεί πιθανή την άνοδο των spreads των γαλλικών κρατικών τίτλων προς τις 90-95 μ.β., επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί την περίοδο έντονων δημοσιονομικών εντάσεων στην Ευρωζώνη.

Η επιδείνωση αυτή δεν αφορά αποκλειστικά τη Γαλλία, αλλά δύναται να επηρεάσει συνολικά το κλίμα στις αγορές κρατικού χρέους της Ευρώπης, πιέζοντας παράλληλα και τις μετοχικές αποτιμήσεις.

Σε ό,τι αφορά τις μετοχές, η Citi υπογραμμίζει ότι η γαλλική αγορά, με εκτιμώμενο P/E 12μήνου στο 15, προεξοφλεί ένα σχετικά θετικό σενάριο. Ωστόσο, η κατεύθυνση θα εξαρτηθεί από την έκβαση των πολιτικών εξελίξεων.

Έτσι σε περίπτωση επιβίωσης της κυβέρνησης ή διορισμού νέου πρωθυπουργού χωρίς εκλογές, θα μπορούσε να καταγραφεί μια ανοδική αναθεώρηση 2% με 5%, ανεβάζοντας τον δείκτη στο 15, φέρνοντας τον γαλλικό δείκτη CAC 40 πάνω από το όριο των 8.000 μονάδων.

Σε ένα σενάριο πρόωρων εκλογών, προβλέπεται καθοδική αναθεώρηση έως -5%, με το P/E να υποχωρεί στο 14 και το δείκτη CAC 40 χαμηλότερα των 7.200 μονάδων.

Το δυσμενέστερο πάντως σενάριο είναι η παραίτηση του Προέδρου Μακρόν, καθώς εκτιμάται ότι θα οδηγούσε σε διψήφια πτώση άνω του -10%, συμπιέζοντας το P/E στις 13 ενώ ο δείκτης CAC 40 θα πάει να δοκιμάσει σύμφωνα με τη διαγραμματική ανάλυση τη ζώνη των χαμηλών ανάμεσα στις 7.000 με 6.763 μονάδες.

Η συνολική εκτίμηση της Citi είναι ότι η αβεβαιότητα παραμένει κυρίαρχη μεταβλητή για τους επενδυτές, διατηρώντας τον πολιτικό κίνδυνο ως σημαντικό παράγοντα στις ευρωπαϊκές αγορές το φθινόπωρο.

Διαγραμματικά πάντως ο γαλλικός δείκτης CAC 40 συνεχίζει να λαμβάνει τιμές εδώ και 100 μέρες μέσα στο πλάγιο κανάλι “C” που έχει ως άνω όριο τις 8.000 μονάδες και ως κάτω τις 7.535 μονάδες. Φυσικά μια τμήση του κάτω ορίου θα φέρει τα πάνω – κάτω στη γαλλική αγορά με πιθανή κίνηση προς τις 7.000 μονάδες.

Οπωσδήποτε η καθοδική διάλυση του μεσοπρόθεσμου καναλιού θα επηρεάσει και την ελληνική αγορά.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα διαγραμματικά δεδομένα και στοιχεία.

August 31, 2025