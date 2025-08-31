Δημογραφικό 2023–2025: Η σιωπηλή βόμβα της ελληνικής οικονομίας

Η Ελλάδα βαδίζει σε μια δεκαετία όπου η φυσική μείωση πληθυσμού (περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις) συμπίπτει με χαμηλή γονιμότητα και ταχεία γήρανση. Το 2023 καταγράφηκαν 71.455 γεννήσεις και 128.116 θάνατοι – δηλαδή φυσική μείωση 56.646 ατόμων. Το 2024 η εικόνα παραμένει αρνητική (126.129 θάνατοι) παρά τη μικρή αποκλιμάκωση έναντι του 2023.

Πού βρισκόμαστε σήμερα

Ολικός δείκτης γονιμότητας (TFR) : 1,3 παιδιά ανά γυναίκα το 2023, πολύ κάτω από το 2,1 που απαιτείται για αντικατάσταση γενεών . Η μέση ηλικία μητέρας κατά τον τοκετό έχει σταθεροποιηθεί γύρω στα 32 έτη, στοιχείο που παραπέμπει σε αναβολή τεκνοποίησης.

: 170,3 το 2023, και ακόμη υψηλότερα στην αποτίμηση 1.1.2024 (65+ ανά 0–14). Ταυτόχρονα, η ηλικιακή δομή 2024 είναι , , . Καθαρή μετανάστευση: +42.658 το 2023 (118.816 είσοδοι – 76.158 έξοδοι), σημαντικά πάνω από το +16.355 του 2022 — αλλά όχι αρκετή για να ισοσκελίσει την περσινή φυσική μείωση των 56.646 ατόμων.

Τι σημαίνουν αυτά για την οικονομία

Δυνητική ανάπτυξη: Ο ΟΟΣΑ προειδοποιεί ότι η γήρανση ρίχνει μόνιμα τον ρυθμό αύξησης του κατά κεφαλήν ΑΕΠ προς ~0,6% στη δεκαετία 2050–2060 (έναντι ~1% το 2010–2020). Ακόμη κι αν η Ελλάδα «τρέχει» τα επόμενα χρόνια χάρη σε επενδύσεις/Ταμείο Ανάκαμψης, η μακροπρόθεσμη βαρύτητα της δημογραφίας είναι σαφής. Αγορά εργασίας: Μικρότερος πληθυσμός εργασιακής ηλικίας σημαίνει δυσκολία κάλυψης θέσεων, πίεση μισθολογικού κόστους, αύξηση διαπραγμάτευσης για hybrid/remote, ανάγκη επανειδίκευσης. Η «αναπλήρωση» μέσω κλάδων με χαμηλότερη παραγωγικότητα εγκλωβίζει την οικονομία σε χαμηλές αποδόσεις· αντίθετα, η στοχευμένη έλξη ειδικευμένου ανθρώπινου κεφαλαίου ανεβάζει το μέσο προϊόν ανά εργαζόμενο. (Συζήτηση-πλαίσιο από πρόσφατες ελληνικές παρεμβάσεις/αναλύσεις). Δημόσια οικονομικά/ασφάλιση: Με δείκτη εξάρτησης ~57 (μη ενεργοί / ενεργοί) το 2023 και γηραιότερο πληθυσμό, αυξάνονται οι πιέσεις σε συντάξεις/υγεία. Η προσθήκη φορολογικού «ώμου» περιορισμένου αριθμού εργαζομένων στο μέλλον επιβάλλει μέτρα ενίσχυσης συμμετοχής και παραγωγικότητας. Κατασκευές και περιφερειακή ζήτηση: Η συρρίκνωση νεότερων ηλικιών αποτυπώνεται και σε κύκλους ζήτησης στέγης· ενδεικτικά, το ΙΟΒΕ εκτιμά πτώση ανεγέρσεων κατοικιών ~20% το 2026 έναντι 2025, σε περιβάλλον και κόστους και δημογραφίας.

Πόση μετανάστευση χρειάζεται για «ισοζύγιο»;

Το 2023, για να μη μειωθεί ο πληθυσμός, η καθαρή μετανάστευση θα έπρεπε να υπερβεί τα ~56,6 χιλ. (ίση με τη φυσική μείωση). Ήρθε στο +42,7 χιλ., αφήνοντας κενό ~14 χιλ.. Το 2024 το ποσοστό 65+ αυξάνει περαιτέρω, συνεπώς το «κατώφλι» αντιστάθμισης θα τείνει να ανεβαίνει εάν οι γεννήσεις δεν ανακάμψουν.

Τρεις εστίες πολιτικής με απόδοση στην οικονομία

Αντιστροφή αναβολής τεκνοποίησης : πλήρης και προβλέψιμη κάλυψη βρεφονηπιακών, bonus πρώτων δύο παιδιών για ηλικίες 25–34, επιδότηση ενοικίου/πρόσβαση σε στεγαστικά για νέα ζευγάρια, ευελιξία ωραρίων και ισχυρά δικαιώματα γονεϊκότητας. Εμπειρικά, χωρικά στοχευμένα μέτρα αποδίδουν καλύτερα (διαφορετικές ανάγκες Αθήνας έναντι περιφέρειας).

: βιζες γρήγορης διάθεσης για ελλειμματικές ειδικότητες, φορολογικά κίνητρα επιστροφής (όχι οριζόντια, αλλά δεμένα με επενδύσεις σε R&D/παραγωγή), αναγνώριση προσόντων και ένταξη με ελληνικά ταχύτερης εκμάθησης. (Τρέχουσες πρωτοβουλίες για προσέλκυση ταλέντων δείχνουν τον δρόμο, αλλά χρειάζεται κλιμάκωση και αξιολόγηση). Παραγωγικότητα > Πληθυσμός: επιθετικός ψηφιακός εκσυγχρονισμός ΜμΕ, αυτοματοποίηση και επανακατάρτιση 45–64 για να μείνουν στο εργατικό δυναμικό, αύξηση γυναικείας συμμετοχής (childcare, φορολογικά), και ανασχεδιασμός σπουδών-κολλεγίων σε κλάδους έλλειψης (πληροφορική, υγεία, πράσινες τεχνολογίες). Η διεθνής τεκμηρίωση (ΟΟΣΑ) δείχνει ότι χωρίς άνοδο παραγωγικότητας, η δημογραφία «κλειδώνει» χαμηλά την ανάπτυξη.

Περιφέρεια και «κοιλότητες» πληθυσμού

Η γήρανση και η αποσυγκέντρωση δεν εμφανίζονται ομοιόμορφα — πλήττουν περισσότερο ορεινούς/αγροτικούς δήμους και μικρές πόλεις, με συνέπειες σε σχολεία, υπηρεσίες και βιωσιμότητα επιχειρήσεων. Οι περιφερειακές παρεμβάσεις (στέγαση νέων επαγγελματιών, τηλεϊατρική, fiscal carrots για εγκατάσταση επιχειρήσεων έντασης γνώσης) είναι αναγκαίες για να αποφευχθεί σπειροειδής αποψίλωση.

Μικρό «crash test» ως το 2030