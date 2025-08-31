Κίνα:-Παρέμεινε-σε-φάση-συρρίκνωσης-η-βιομηχανική-παραγωγή-και-τον-Αύγουστο

Ο δείκτης PMI διαμορφώθηκε στο 49,4, έναντι 49,3 τον Ιούλιο.

Η βιομηχανική δραστηριότητα της Κίνας παρέμεινε σε φάση συρρίκνωσης τον Αύγουστο, καθώς η κυβερνητική καταστολή των “πολέμων τιμών” συγκρατεί την παραγωγή και αντισταθμίζει την ώθηση για τους κατασκευαστές από την παρατεταμένη εμπορική ανακωχή με τις ΗΠΑ.

Ο επίσημος δείκτης προμηθειών (PMI) για τη μεταποίηση διαμορφώθηκε στο 49,4, έναντι 49,3 τον Ιούλιο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Κίνας. Η μέση εκτίμηση των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα του - ήταν 49,5. Τιμή κάτω από το 50 υποδηλώνει συρρίκνωση.

Ο δείκτης δραστηριότητας εκτός του μεταποιητικού τομέα – που καλύπτει τις κατασκευές και τις υπηρεσίες – αυξήθηκε στο 50,3 από 50,1 τον προηγούμενο μήνα, ανέφερε η στατιστική υπηρεσία. Η πρόβλεψη ήταν για 50,2.

Η πολύμηνη ύφεση στον βιομηχανικό τομέα έχει οδηγήσει σε επιβράδυνση της οικονομίας, η οποία παρουσίασε σημαντική εξασθένηση τον Ιούλιο, παρόλο που οι εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ συνέχισαν να σταθεροποιούνται μετά την απόφαση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει για άλλες 90 ημέρες – μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου – την παύση στην επιβολή επιπλέον δασμών σε κινεζικά προϊόντα.

Ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν διαταράξει τις κατασκευές και τα ταξίδια, ενώ η επιδεινούμενη ύφεση στην αγορά κατοικίας έχει επιφέρει επιπλέον επιβάρυνση στη δραστηριότητα.

Η κυβερνητική εκστρατεία για τον περιορισμό της υπερπαραγωγικής ικανότητας στο εσωτερικό προσθέτει επιπλέον πίεση στην ήδη επιβαρυμένη κατάσταση από τους δασμούς. Σύμφωνα με αναλυτές, οι τοπικές κυβερνήσεις περιόρισαν τις νέες επενδύσεις σε κλάδους που αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό, με Κινέζους αξιωματούχους να στοχεύουν σε πρακτικές που – όπως υποστηρίζουν – αποδυναμώνουν τα κέρδη και οδηγούν σε αποπληθωρισμό.

Η απουσία μιας πιο έντονης ανάκαμψης στη μεταποίηση έχει εντείνει τις προσδοκίες για μεγαλύτερη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης από το Πεκίνο, ιδιαίτερα αν ο εμπορικός πόλεμος αναζωπυρωθεί. Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει με δασμούς 200% εάν η Κίνα δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για αποστολές σπάνιων γαιών, οι οποίες είναι κρίσιμες για προϊόντα που κυμαίνονται από ηλεκτρικά οχήματα μέχρι πυραύλους.

Αν και οι αποστολές προς αγορές εκτός ΗΠΑ έχουν μέχρι στιγμής υπερκαλύψει τη μείωση των παραγγελιών από την Αμερική φέτος, παραμένει αβέβαιο αν η ξένη ζήτηση θα παραμείνει ισχυρή τους επόμενους μήνες.

Η Κίνα έχει σε κάποιο βαθμό βασιστεί σε τρίτες χώρες για να παρακάμψει τα τελωνειακά εμπόδια και για την κατασκευή τελικών προϊόντων ή εξαρτημάτων. Αυτή η τακτική όμως δοκιμάζεται, καθώς οι ΗΠΑ εντείνουν τον έλεγχο στις επαναδρομολογήσεις κινεζικών αποστολών, γεγονός που ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις εξαγωγές τους προσεχείς μήνες.

Και ενδέχεται να υπάρξουν ακόμα περισσότερα εμπόδια μπροστά. Η μεξικανική κυβέρνηση σκοπεύει να αυξήσει τους δασμούς στην Κίνα στο πλαίσιο της πρότασης προϋπολογισμού για το 2026, όπως μετέδωσε το - News, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ.

«Από τη θετική πλευρά, οι εξαγωγικές δραστηριότητες κατάφεραν να παραμείνουν ανθεκτικές παρά τους υψηλότερους δασμούς από τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Zhiwei Zhang, επικεφαλής οικονομολόγος στην Pinpoint Asset Management. «Οι μακροοικονομικές προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το πόσο θα διατηρηθεί η ισχύς των εξαγωγών και το αν η δημοσιονομική πολιτική θα γίνει πιο υποστηρικτική κατά το τέταρτο τρίμηνο».