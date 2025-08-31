Κεραυνοί-Κρούγκμαν-κατά-Τραμπ-για-την-οικονομία-και-αιχμές-για-«σταλινική-Αμερική»

Κατά μέτωπον επίθεση στις οικονομικές -και όχι μόνο- πολιτικές του Προέδρου Τραμπ εξαπέλυσε ο Πολ Κρούγκμαν.

Ο νομπελίστας οικονομολόγος κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο MSNBC το βράδυ του Σαββάτου, προειδοποίησε ότι μια σειρά από οικονομικές πολιτικές του Τραμπ – από τους σκληρούς νέους δασμούς έως τις προσπάθειες περιστολής της ανεξαρτησίας της Fed – κινδυνεύουν να οδηγήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μεγάλη οικονομική κρίση.

Ο Κρούγκμαν αναφέρθηκε στην υπόθεση Κουκ ως κραυγαλέο παράδειγμα της διάθεσης του Τραμπ να χρησιμοποιήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ως όπλο εναντίον πολιτικών του αντιπάλων, ανεξάρτητα από την ουσία μιας υπόθεσης.

«Εντελώς παράλογες» πολιτικές

Ο Τραμπ, προειδοποίησε ο Κρούγκμαν, διακινδυνεύει μα προκαλέσει μια «κρίση πληθωρισμού» και μια «οικονομική κρίση» με τις «εντελώς παράλογες», όπως τις χαρακτήρισε, πολιτικές του.

«Έχουμε τον Ντόναλντ Τραμπ να λέει, σε μια εποχή που ο πληθωρισμός αυξάνεται, ότι θέλει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκια κατά 300 μονάδες βάσης – τρεις ολόκληρες ποσοστιαίες μονάδες, κάτι που είναι εντελώς τρελό. Τον βλέπουμε να επιμένει ότι δεν υπάρχει πληθωρισμός, κάτι που είναι ψευδές… Λαμβάνει μια κακή έκθεση για την απασχόληση και απολύει την επικεφαλής του Γραφείου Στατιστικών… Γνωρίζουμε ήδη ότι έχουμε κάποιον (ως Πρόεδρο) που δεν θα έπρεπε να έχει πρόσβαση ούτε σε απόσταση ενός μιλίου από τον καθορισμό της νομισματικής πολιτικής…

Επομένως, δεν πρόκειται για μια υποθετική καταστροφή. Είναι κάτι για το οποίο γνωρίζουμε, ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ, πολύ άσχημα.

Ο Κρούγκμαν δεν σταμάτησε εκεί: Παρατήρησε σκωπτικά ότι πολλοί φίλοι του αναρωτιούνται αν θα μπορούσε και εκείνος να στοχοποιηθεί με κάποιο είδος ψευδούς έρευνας από την κυβέρνηση Τραμπ, δεδομένου του πόσο επικριτικός είναι απέναντι στον Αμερικανό Πρόεδρο.

«Δείξτε μου τον άνθρωπο και θα σας βρω το έγκλημα»

«Ξέρετε, από τη στιγμή που κάποιος έχει την αρχή ότι μπορεί να κάνει φύλλο και φτερό τα αρχεία σου και να προσπαθήσει να βρει κάτι που μπορεί να θεωρηθεί «βρώμικο», οποιοσδήποτε θα μπορούσε να βρεθεί στο στόχαστρο».

Και πρόσθεσε: «Λαμβάνω ένα σωρό - από φίλους που λένε: Στοιχηματίζω ότι η FHA (Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Στέγασης) ψαχουλεύει τα αρχεία των στεγαστικών σας δανείων αυτή τη στιγμή. Σε μένα προσωπικά μου φαίνεται αρκετά πιθανό. Και, ξέρετε, νομίζω ότι ήταν ο αρχηγός της μυστικής αστυνομίας του Στάλιν που είπε: «Δείξτε μου τον άνθρωπο και θα σας βρω το έγκλημα». Αυτή είναι η Αμερική που γινόμαστε».