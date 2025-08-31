Λύθηκε το μυστήριο των διακοπών του Ουίλιαμ και της Κέιτ – Στην Κεφαλονιά με θαλαμηγό Βρετανού επιχειρηματία

Η Κεφαλονιά φιλοξένησε τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας με τα παιδιά τους, οι οποίοι πέρασαν τις διακοπές τους στη θαλαμηγό Lady Beatrice. Οι πρώτες πληροφορίες για το ποιο σκάφος τους μετέφερε προκάλεσαν σύγχυση, όμως το μυστήριο φαίνεται πως λύθηκε οριστικά.

Η οικογένεια του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλετον βρέθηκε τον Ιούλιο στην Κεφαλονιά, σε ένα ταξίδι που απασχόλησε τους κατοίκους του νησιού. Οι εμφανίσεις τους στη στεριά ήταν ελάχιστες, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών το πέρασαν στη θαλαμηγό Lady Beatrice, μήκους 60 μέτρων, που φημίζεται για την πολυτέλειά της.

Αρχικά, είχαν κυκλοφορήσει φήμες πως η οικογένεια ταξίδευε με υπερπολυτελές σκάφος αξίας 340 εκατ. λιρών που ανήκε σε μέλος της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Στη συνέχεια, ακούστηκε ότι βρίσκονταν στη θαλαμηγό Almax, ένα από τα πρώτα σκάφη με κυψέλες καυσίμου. Ωστόσο, λίγες μέρες αργότερα το Almax εμφανίστηκε στο Αργοστόλι με διαφορετικούς επιβάτες.

Τελικά, δημοσίευμα του Kefalonia Press αποκάλυψε ότι το βασιλικό ζεύγος βρισκόταν στη Lady Beatrice. Το σκάφος, το οποίο ανήκε στους αδελφούς Σερ Φρέντερικ και Σερ Ντέιβιντ Μπάρκλεϊ, που είχαν στην κατοχή τους και τον εκδοτικό όμιλο Telegraph, πουλήθηκε πρόσφατα στον Βρετανό επιχειρηματία Πίτερ Ντούμπενς έναντι 20 εκατ. λιρών.

Το Lady Beatrice διαθέτει εσωτερικούς χώρους με ιδιαίτερη διακόσμηση, σουίτες για 16 άτομα, τραπεζαρίες σε δύο καταστρώματα και πισίνα στην επάνω βεράντα. Στο παρελθόν, το σκάφος υπήρξε σκηνικό έντονων στιγμών, καθώς η σύζυγος του Σερ Φρέντερικ είχε περιγράψει ότι οι δίδυμοι αδελφοί είχαν έρθει στα χέρια πάνω στο πλοίο για ζητήματα που αφορούσαν την επιχειρηματική τους αυτοκρατορία.

Ο Ντούμπενς, 58 ετών, διατηρεί χαμηλό προφίλ, παρά το γεγονός ότι έχει αποκτήσει μεγάλη περιουσία μέσα από επενδυτικά εγχειρήματα. Ξεκίνησε τη διαδρομή του πουλώντας μπλουζάκια που άλλαζαν χρώμα τη δεκαετία του 1980 και στη συνέχεια δημιούργησε την Oakley Capital, εταιρεία που έγινε μέτοχος στο σχολείο Thomas’s Battersea, όπου φοιτούν ο πρίγκιπας Τζορτζ και η πριγκίπισσα Σαρλότ.

Η οικογένεια έφτασε στην Κεφαλονιά με ιδιωτικό αεροσκάφος στις 21 Ιουλίου και επιβιβάστηκε στο σκάφος μέσω μαρίνας κοντά στο χωριό Σβορωνάτα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, το σκάφος παρέμεινε αγκυροβολημένο σε διάφορα σημεία γύρω από το νησί, με τα παιδιά να εντυπωσιάζουν τους κατοίκους με την ευγένεια και την υπομονή τους. Ο πρίγκιπας Τζορτζ έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον βυθό της Κεφαλονιάς, ζητώντας εξοπλισμό για θαλάσσιες εξερευνήσεις.

Τα σχέδια της οικογένειας για επίσκεψη στο Φισκάρδο …ναυάγησαν, καθώς οι υπεύθυνοι ασφαλείας έκριναν ότι η μεγάλη παρουσία Βρετανών τουριστών θα επηρέαζε την ιδιωτικότητά τους. Έτσι, προτίμησαν να παραμείνουν στο σκάφος τους, απολαμβάνοντας ηρεμία και απόλυτη απομόνωση.

Στις 26 Ιουλίου οι Ουίλιαμ και Κέιτ επέστρεψαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τον πρίγκιπα και την πριγκίπισσα Σαρλότ να ταξιδεύουν άμεσα στην Ελβετία για να παρακολουθήσουν τον τελικό του Euro και να στηρίξουν την εθνική ομάδα της Αγγλίας.