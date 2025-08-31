Ποια είναι η Westwing που ήρθε στην Ελλάδα – Νέα δεδομένα στον οικιακό εξοπλισμό

Τα σχέδια της εταιρείας για την Ελλάδα και η online παρουσία της σε 21 ευρωπαϊκές χώρες.

Την επέκτασή της στην Ελλάδα ανακοίνωσε η γερμανική Westwing, κορυφαία ηλεκτρονική πλατφόρμα που ειδικεύεται στον κλάδο του οικιακού εξοπλισμού, καθιστώντας τη χώρα μας την 21η κατά σειρά ευρωπαϊκή χώρα στην οποία διαθέτει οnline παρουσία.

Η είσοδος της Westwing στην Ελλάδα έγινε με τη δημιουργία του ιστοτόπου westwing.gr, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.

«Γνωστή για την πλούσια κληρονομιά της σε θέματα design και τη βαθιά της εκτίμηση για τη ζωή στο σπίτι, η Ελλάδα προσφέρει ένα ιδανικό περιβάλλον για την αποστολή της Westwing να εμπνεύσει ανθρώπους να δημιουργήσουν σπίτια που ξεκλειδώνουν την πλήρη ομορφιά της ζωής. Η ζωντανή κουλτούρα φιλοξενίας (της Ελλάδας), οι συχνές συναντήσεις και το έντονο συναίσθημα αισθητικής στο σπίτι συνδέονται βαθιά με την πεποίθηση της Westwing ότι τα σπίτια θα πρέπει να είναι όμορφα και σημαντικά», τονίζεται σε ανακοίνωση της Westwing, που φέρει ημερομηνία 26 Αυγούστου.

Στην Ελλάδα οι πελάτες θα ανακαλύψουν τη συλλογή Westwing καθώς και ένα προσεκτικά επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο από άλλα γνωστά brands, σε έπιπλα, φωτιστικά, αξεσουάρ σπιτιού κ.α, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Με την είσοδο στην Ελλάδα, η Westwing ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμά της στη Νότια Ευρώπη και συνεχίζει να παραμένει προσηλωμένη στη φιλοδοξία της να καταστεί superbrand στη διακόσμηση, συνδυάζοντας στυλ, ποιότητα και έμπνευση…», σημειώνεται επίσης.

Ποια είναι η Westwing

Η Westwing θεωρείται κορυφαία ευρωπαϊκή ηλεκτρονική πλατφόρμα με εξειδίκευση στο Beautiful Living με παρουσία σε 21 χώρες επισήμως.

Ιδρύθηκε το 2011, έχει έδρα στο Μόναχο της Γερμανίας και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης από τον Οκτώβριο του 2018. Το 2024 ο κύκλος εργασιών της διαμορφώθηκε στα 444 εκατ. ευρώ, ενώ ο στόχος που έχει τεθεί για το 2025 είναι κύκλος εργασιών έως 455 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα κέρδη (EBITDA) ύψους 25-35 εκατ. ευρώ.

Πίσω από την ίδρυση της εταιρείας βρίσκεται η Delia Lachance πρώην συντάκτρια των γνωστών περιοδικών ELLE και ELLE Decoration, καθώς και ακόμη τέσσερις συνιδρυτές και δη τους Stefan Smalla, Tim Schäfer, Matthias Siepe και Georg Biersack. Η Delia Lachance θεωρείται σήμερα μια από τις 100 πιο επιδραστικές γυναίκες επιχειρηματίες στη Γερμανία.

Πέραν της online παρουσίας της, η Westwing διαθέτει κι ένα μικρό δίκτυο φυσικών καταστημάτων, τα περισσότερα εκ των οποίων βρίσκονται σε πόλεις της Γερμανίας.

Μέσα στο 2025, δε, ανακοίνωσε την επέκτασή της σε οκτώ νέες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας και δη σε Λουξεμβούργο, Δανία, Κροατία, Νορβηγία, Φινλανδία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ουγγαρία και Ελλάδα.