Πούτιν: Τι ψάχνει στο ταξίδι του στην Κίνα – Ενίσχυση εμπορίου και του διεθνούς του προφίλ

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιεί τετραήμερη επίσκεψη στην Κίνα με στόχο την αναζωογόνηση των εμπορικών σχέσεων που χρηματοδοτούν τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά και την ενίσχυση του διεθνούς του προφίλ μέσα από υψηλού επιπέδου επαφές.

Κι όλα αυτά, τη στιγμή που ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ο Ντόναλντ Τραμπ «βράζει», καθώς βλέπει πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές εξελίξεις στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Το εμπόριο

Τρεις ρωσικές πηγές ανέφεραν στο Sky News ότι ο Ρώσος πρόεδρος, τον οποίο οι εκπρόσωποι του Σι Τζινπίνγκ υποδέχτηκαν στρώνοντας κόκκινο χαλί, προσβλέπει σε οικονομική στήριξη από το Πεκίνο, καθώς η μείωση του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών προκαλεί ανησυχία στη Μόσχα. Η Κίνα είχε αποτελέσει σανίδα σωτηρίας για τη ρωσική οικονομία μετά τις δυτικές κυρώσεις, με το διμερές εμπόριο να αγγίζει το ρεκόρ των 245 δισ. δολαρίων το 2024. Ωστόσο, την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου καταγράφηκε πτώση 8,1% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με ρωσικές εκτιμήσεις, η Κίνα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων που έχει η Μόσχα από τις εξαγωγές, ενώ η τεχνολογία που παρέχει το Πεκίνο παίζει καθοριστική σημασία για τη στρατιωτική παραγωγή. «Χωρίς αυτούς, δεν θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ούτε έναν πύραυλο, πόσο μάλλον ένα drone, και η οικονομία θα είχε καταρρεύσει προ πολλού», τόνισε χαρακτηριστικά μία πηγή, προσθέτοντας: «Αν το ήθελαν, ο πόλεμος θα είχε τελειώσει εδώ και καιρό».

Η διπλωματία

Παράλληλα, η επίσκεψη του Πούτιν έχει σαφές διπλωματικό βάρος, καθώς όλος ο κόσμος τον βλέπει, πλέον, να ταξιδεύει και εκτός Ρωσίας, παρά τις δυτικές κυρώσεις και το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί εις βάρος του από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Στη σύνοδο θα μετάσχουν περισσότεροι από 26 ηγέτες, ανάμεσά τους ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Ένα 24ωρο πριν την αναχώρησή του, ο Ρώσος πρόεδρος εξαπέλυσε εκ νέου επίθεση κατά των δυτικών κυρώσεων, δηλώνοντας σε συνέντευξή του στο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua ότι η Μόσχα και το Πεκίνο αντιτίθενται από κοινού σε «διακριτικές» κυρώσεις. Ο Σι και ο Πούτιν έχουν συναντηθεί πολλές φορές στο παρελθόν, ενώ τον Φεβρουάριο του 2022 υπέγραψαν στρατηγική συμφωνία «χωρίς όρια», λίγες εβδομάδες πριν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η ατζέντα της επίσκεψης έχει διαμορφωθεί σε τέσσερις άξονες:

Σύνοδος κορυφής: Ο Πούτιν συμμετέχει στη σύνοδο του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στην Τιαντζίν, σήμερα και αύριο.

Διμερείς επαφές με Πεκίνο: Στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Πεκίνο για συνομιλίες με τον Σι Τζινπίνγκ.

Στρατιωτική παρέλαση: Την Τετάρτη θα καθίσει στο πλευρό του Κινέζου προέδρου στην πλατεία Τιενανμέν για την παρέλαση που τιμά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Στο ίδιο βήμα αναμένεται να βρίσκεται και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, με το Κρεμλίνο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν – Κιμ.

Διπλωματικές συναντήσεις: Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να έχει κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιαν και τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο οικονομικό σκέλος, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι πρόκειται να υπογραφούν τρία έγγραφα συνεργασίας με την Gazprom, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ειδήσεις σήμερα:

Παρέα όλοι οι ηγέτες της Χαμάς – Αδημοσίευτα πλάνα με τους Ντέιφ, Χανίγια και Σινουάρ στο ίδιο τραπέζι, πριν σκοτωθούν από το Ισραήλ

Ο Ισπανός και ο Κύπριος πίσω από το κύκλωμα ναρκωτικών στη Μύκονο – Πώς τους έπιασαν, οι τιμές και η ροζ κοκαΐνη στους αστέρες του Χόλιγουντ

Μητσοτάκης: Θα παρέμβουμε αν δεν πέσουν οι τιμές στην ενέργεια – Ανακρίβειες από την αντιπολίτευση, δεν καταργείται το 8ωρο