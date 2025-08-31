wall-street:-Οι-bulls-χτίζουν-αυτοκρατορία

Ενώ στο Παρίσι το μόνο που φουσκώνει πιο γρήγορα από τα κρουασάν είναι τα spreads των ομολόγων από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού το bull market καταγράφει ιστορική δυναμική, με τα δεδομένα να παραπέμπουν σε σπάνιας έντασης ανοδικό κύκλο.

Σύμφωνα με τη δύναμη της τεχνικής στατιστικής, το 75% των μετοχών σε τρεις από τους τέσσερις κυκλικούς κλάδους διαπραγματεύεται πάνω από τον 200άρη κινητό μέσο όρο. Κάθε φορά που έχει συμβεί αυτό από το 1953, ο S&P 500 κατέγραψε ισχυρά κέρδη στους επόμενους 12 μήνες.

Οι μεγάλες τεχνολογικές κεφαλαιοποιήσεις συνεχίζουν να οδηγούν την αγορά, ωστόσο τα small caps δείχνουν πλέον σημάδια ουσιαστικής σύγκλισης, βελτιώνοντας τον παλμό της διάχυσης και κατ’ επέκταση τη βιωσιμότητα της ανοδικής κίνησης. Η συμμετοχή περισσότερων κλάδων και μετοχών παραδοσιακά λειτουργεί ως θεμέλιο για πιο ανθεκτικές ανόδους.

Τεχνικά τώρα ο δείκτης S&P 500 έγραψε νέο ιστορικό υψηλό στις 6.500 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο +33% από το χαμηλό του Απριλίου 2025. Πρόκειται για το πέμπτο 100-άρι ορόσημο της χρονιάς, σε μια δεκαετία που τον είδε να εκτοξεύεται από τις 2.100 μονάδες.

Παράλληλα, η μείωση της μερισματικής απόδοσης στο 1,19%, χαμηλότερη από το 2000, υπογραμμίζει την επενδυτική δίψα για κεφαλαιακά κέρδη έναντι του σταθερού εισοδήματος.

Από απόψεως διαγραμματικής ανάλυσης ο S&P 500 στην περίπτωση που πατήσει πάνω από τις 6.500 μονάδες θα πάει γρήγορα να περάσει τις 6.600 μονάδες. Από την άλλη για να χαλάσει η βραχυχρόνια τάση θα πρέπει να δαιλύσει καθοδικά το πάτωμα των 6.350 με 6.280 μονάδων.

Προχωράω τώρα στην ελίτ της Wall Street

Η κατάταξη των πλέον κερδοφόρων εταιρειών στις ΗΠΑ αναδεικνύει με σαφήνεια τη δυναμική των τεχνολογικών και χρηματοοικονομικών κολοσσών. Συλλογικά, οι δέκα κορυφαίες εταιρείες αποκόμισαν καθαρά κέρδη ύψους 684 δισ. δολαρίων, ποσό που ξεπερνά το ΑΕΠ χωρών όπως το Βέλγιο, αποτυπώνοντας τη τεράστια συγκέντρωση κερδοφορίας σε λίγους παίκτες.

Πρωταθλήτρια εμφανίζεται η Alphabet με καθαρά κέρδη 100 δισ. δολ., επωφελούμενη από τον διπλάσιο ρυθμό αύξησης εσόδων έναντι κόστους. Ακολουθεί η Apple με 94 δισ. δολ., όπου οι υπηρεσίες (διαφήμιση, AppleCare) αποδεικνύονται πιο προσοδοφόρες από τα προϊόντα, με περιθώριο 74% έναντι 37%. Η Berkshire Hathaway του Warren Buffett καταγράφει κέρδη 89 δισ. δολ., αντλώντας ισχύ κυρίως από τον ασφαλιστικό βραχίονα GEICO και τη BNSF στις μεταφορές.

Η ισχυρή παρουσία της Microsoft (88 δισ. δολ.) και της Nvidia (73 δισ. δολ.) υπογραμμίζει το momentum που δημιουργούν η τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, η Meta (62 δισ. δολ.) και η Amazon (59 δισ. δολ.) διατηρούν υψηλή κερδοφορία, ενισχύοντας το αφήγημα κυριαρχίας του τεχνολογικού κλάδου, ενώ οι τραπεζικοί γίγαντες JP Morgan (58 δισ. δολ.) και Bank of America (27 δισ. δολ.) μας θυμίζουν ότι οι τόκοι πάντα δουλεύουν υπέρ τους.

Στη δεκάδα βρίσκεται και η Exxon Mobil (34 δισ. δολ.), αποδεικνύοντας ότι, όσο κι αν μιλάμε για «πράσινη μετάβαση», το μαύρο χρυσάφι εξακολουθεί να πληρώνει τον λογαριασμό.

Από διαγραμματικής απόψεως θα πιάσουμε την κορυφή τις λίστας, την Alphabet (GOOGL), όπου την βλέπουμε να πραγματοποιεί στις τελευταίες συνεδριάσεις νέο ιστορικό υψηλό διασπώντας την αντίσταση των 207 δολ. κινούμενη πλέον προς τα 230 δολ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα διαγραμματικά δεδομένα και στοιχεία.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

