Ανθεκτική-η-τουρκική-οικονομία-το-δεύτερο-τρίμηνο,-παρά-την-έκτακτη-αύξηση-επιτοκίων

Ανθεκτική παρέμεινε η οικονομική ανάπτυξη της Τουρκίας το δεύτερο τρίμηνο του έτους, παρά την αιφνιδιαστική αύξηση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα τον Μάρτιο.

Το τουρκικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,6% σε τριμηνιαία βάση, από αναθεωρημένο 0,7% το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της τουρκικής στατιστικής υπηρεσίας. Η μέση εκτίμηση οικονομολόγων που ρωτήθηκαν από το - έκανε λόγο για αύξηση μόλις 0,6%.

Σε ετήσια βάση, η οικονομία «έτρεξε» με ρυθμό 4,8%, ξεπερνώντας την εκτίμηση του 4,1% στη δημοσκόπηση και το αναθεωρημένο 2,3% του προηγούμενου τριμήνου. Σύμφωνα με ανάλυση της QNB Turkey με επικεφαλής τον Erkin isik, η επιτάχυνση αποδίδεται κυρίως στον αυξημένο αριθμό εργάσιμων ημερών φέτος σε σύγκριση με το 2024.

Η απρόσμενη ενίσχυση ήρθε μετά την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας να αυξήσει τα επιτόκια σε έκτακτη συνεδρίαση τον Μάρτιο, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τις αγορές μετά τη φυλάκιση εξέχοντος στελέχους της αντιπολίτευσης -μία κίνηση που ανέτρεψε τον κύκλο μειώσεων επιτοκίων που μόλις είχε ξεκινήσει. Παρά την αυστηροποίηση της νομισματικής πολιτικής, η εγχώρια ζήτηση αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό σε διάστημα άνω του ενός έτους, συνδράμοντας καταλυτικά στην ετήσια ανάπτυξη.

Η κεντρική τράπεζα επανήλθε στις μειώσεις επιτοκίων τον Ιούλιο, μειώνοντας το βασικό επιτόκιο από 46% σε 43%.

Η ιδιωτική κατανάλωση, βασικός μοχλός της τουρκικής οικονομίας, αυξήθηκε κατά 5,1%, το υψηλότερο ποσοστό από το πρώτο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με την Turkstat.

Η τουρκική λίρα παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη μετά τη δημοσίευση των στοιχείων, καταγράφοντας οριακή άνοδο 0,1%, στις 41,1182 ανά δολάριο ΗΠΑ στις 10:13 π.μ. στην Κωνσταντινούπολη.

Η Δευτέρα σηματοδότησε επίσης την πρώτη φορά που η Turkstat δημοσίευσε αναθεωρημένα στοιχεία ανάπτυξης, μια πρακτική που, όπως ανέφερε, υιοθετήθηκε για να ευθυγραμμιστεί καλύτερα με διεθνή πρότυπα.