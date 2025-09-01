Γιατί-η-Πειραιώς-ρίχνει-δυνάμεις-στο-buyback

Πρόσθετο ποσό έως 100 εκατ. ευρώ από τα εκτιμώμενα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους για φέτος (περίπου το 10% αυτών) αναμένεται να διαθέσει η Πειραιώς Financial Holdings για την επαναγορά ιδίων μετοχών, με σκοπό την ενίσχυση των κερδών ανά μετοχή και του μερίσματος ανά μετοχή.

Η τράπεζα είχε διαφοροποιηθεί έναντι των υπολοίπων ως προς τη μορφή επιβράβευσης των μετοχών. Από τα κέρδη χρήσης 2024, είχε επιστρέψει 373 εκατ. ευρώ στους μετόχους της μέσω χρηματικής διανομής (επιστροφή κεφαλαίου), καθώς αποτελούσε επιθυμία βασικών μετόχων της τράπεζας, ενώ είχε προχωρήσει στη θέσπιση ενός συμβολικού προγράμματος επαναγοράς, το κόστος του οποίου δεν υπερβαίνει τα 25 εκατ. ευρώ (δεν έχει εκκινήσει – μέρος των μετοχών θα δοθεί σε στελέχη και εργαζόμενους βάσει των εγκεκριμένων προγραμμάτων επιβράβευσης).

Πλέον, δείχνει να κινητοποιεί δυνάμεις προς το buyback – διατηρώντας το 50% σε payout, με ποσόστωση 40% μετρητά – 10% επαναγορά – θέλοντας να τονώσει τα EPS (κέρδη ανά μετοχή) κατά περίπου 2% ετησίως (EPS CAGR) το 2025 – 2027. Άλλωστε, τα δυναμικά buybacks αποτελούν μια πάγια πρακτική των ευρωπαϊκών τραπεζών προκειμένου να αυξήσουν τα EPS και εφόσον, η μετοχή διαπραγματεύεται σε χαμηλότερα επίπεδα έναντι των ομοειδών ευρωπαϊκών τραπεζών, κοντά στο 1,07x σε όρους P/TBV, έχει νόημα η αύξηση του buyback, με το κίνητρο αυτού να φθίνει όσο ξεπερνά σημαντικά το book value ή αυτό που θεωρείται από την τράπεζα ως fair value. Επιπλέον, η επαναγορά ιδίων λειτουργεί αντισταθμιστικά στην εξασθένιση των EPS λόγω της υποχώρησης που έχει υπάρξει στα καθαρά έσοδα από τόκους , τα οποία αναμένεται να επιστρέψουν σε «τροχιά» ανάκαμψης από το τρίτο τρίμηνο.

Έτσι, το Διοικητικό Συμβούλιο της Πειραιώς προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων την τροποποίηση του buyback για την απόκτηση μετοχών που αντιστοιχούν σε ποσοστό έως 2,222% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι συνολικά έως 27.777.778 μετοχών για διάστημα 24 μηνών από την ημερομηνία απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, υπό την προϋπόθεση έγκρισης από τον SSM. Το εύρος αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος ύψους 125 εκατ. ευρώ (25 + 100 εκατ. ευρώ) προτείνεται να καθοριστεί μεταξύ 4,50 – 9 ευρώ, ώστε να αντανακλά την εξέλιξη της τιμής της μετοχής.

Τυχόν αποκτηθείσες πριν την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, ίδιες μετοχές, της Πειραιώς Financial Holdings – Τράπεζα Πειραιώς θα ακυρωθούν στο πλαίσιο αυτής.

Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας προτείνει την κατάργηση του stock option plan. Παρά το γεγονός ότι το stock option plan είχε υιοθετηθεί, ουδέποτε εφαρμόστηκε ή χρησιμοποιήθηκε ως μορφή καταβολής μεταβλητών αποδοχών στο πλαίσιο των πολιτικών αποδοχών του oμίλου, και συνεπώς δεν έχει χορηγηθεί κανένα δικαίωμα.