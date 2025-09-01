ΔΕΗ: «Βουτιά» 15% στο πράσινο τιμολόγιο τον Σεπτέμβριο – Στα 12,9 λεπτά ανά kWh

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου για τον καινούργιο μήνα μειώνεται σε 11,48 λεπτά ανά kWh.

Η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου μειώνεται δραστικά στα 12,9 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, από 15,153 λεπτά τον Αύγουστο, που αποτελεί τη δεύτερη χαμηλότερη τιμή τους τελευταίους 12 μήνες για το πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ. Υπενθυμίζεται ότι η τιμή του πράσινου τιμολογίου τον Σεπτέμβριο του 2024 ήταν 15,94 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Επιπλέον, στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου για τον Σεπτέμβριο μειώνεται σε 11,48 λεπτά ανά kWh, από 12,79 λεπτά τον Αύγουστο, και έτσι οι πελάτες της ΔΕΗ που έχουν διζωνικούς μετρητές, μπορούν να επωφελούνται από επιπλέον χαμηλότερες τιμές τις ώρες χαμηλότερης χρέωσης.

Η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4all μειώνεται σημαντικά για τον Σεπτέμβριο στα 10,4 λεπτά ανά kWh, από 13,898 λεπτά τον Αύγουστο, που αποτελεί τη χαμηλότερη τιμή του κίτρινου τιμολογίου της ΔΕΗ τους τελευταίους 12 μήνες.

Στα μπλε τιμολόγια, η ΔΕΗ διατηρεί και για τον Σεπτέμβριο σταθερές και ανταγωνιστικές τιμές. Η τιμή του 12μηνου προγράμματος myHomeEnter διαμορφώνεται στα 14,5 λεπτά ανά kWh, ενώ το ψηφιακό πρόγραμμα myHomeOnline διατίθεται στα 14,2 λεπτά ανά kWh.

Για τους πελάτες με διζωνικό μετρητή, το πρόγραμμα myHomeEnterTwo προσφέρει τιμή 9,5 λεπτά ανά kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης. Χωρίς προϋποθέσεις, με χαμηλό πάγιο και δυνατότητα περαιτέρω εξοικονόμησης μέσω των ζωνών χαμηλής κατανάλωσης, τα μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ παραμένουν σταθερή και αξιόπιστη επιλογή για κάθε νοικοκυριό.