Δημοσκόπηση Interview: Πρώτη η ΝΔ με 25,9% – Οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ θέλουν σύμπλευση με το κόμμα Τσίπρα

Προβάδισμα 11,1 ποσοστιαίων μονάδων διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό του politic.gr.

Σύμφωνα με την εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,9%, ενώ το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 14,8%.

Τρίτη δύναμη εμφανίζεται η Ελληνική Λύση με 10,1%, μόλις μία ανάσα μπροστά από την Πλεύση Ελευθερίας που φτάνει το 10%. Στη συνέχεια καταγράφονται ΚΚΕ (7,8%), Κίνημα Δημοκρατίας (5,3%), Φωνή Λογικής (5,2%) και ΜέΡΑ25 (5%).

Ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στην ένατη θέση με 4,5%, ενώ ακολουθούν η Νίκη (2,1%) και η Νέα Αριστερά (1,4%). Στο «άλλο κόμμα» το ποσοστό φτάνει το 7,9%.

Σχετικά με την καταλληλότητα για πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 31%, ο Αλέξης Τσίπρας ακολουθεί στο 26%, ενώ η επιλογή «κανένας» καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό με 43%.

Οι τάσεις γύρω από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα

Στην ερώτηση για το τι στάση θα πρέπει να κρατήσει ο ΣΥΡΙΖΑ αν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει σε ίδρυση νέου κόμματος, το 30% των ερωτηθέντων απαντά ότι θα πρέπει να συνεχίσει αυτόνομα, ένα ίδιο ποσοστό βλέπει θετικά τη συγχώνευση, ενώ το 28% δεν παίρνει θέση.