Εγκαινίασε την ογκολογική μονάδα στο νοσοκομείο της Σύρου ο Γεωργιάδης – «Δεν μας πτοούν οι ασήμαντοι που φωνάζουν»

Την έναρξη λειτουργίας της Ογκολογικής Μονάδας στο Νοσοκομείο της Σύρου εγκαινίασε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη προς όφελος των ογκολογικών ασθενών των Κυκλάδων, οι οποίοι πλέον δεν θα χρειάζεται να μεταβαίνουν στην Αθήνα για θεραπείες.

Ο κ. Γεωργιάδης δεν παρέλειψε να σχολιάσει όσους συγκεντρώθηκαν έξω από το νοσοκομείο για να του επιτεθούν, ενώ εκείνος πραγματοποιούσε την επίσκεψη.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο υπουργός: «Στο βίντεο θα δείτε για ποιο λόγο πήγα σήμερα στη Σύρο. Εγκαινίασα την έναρξη λειτουργίας της Ογκολογικής Μονάδος του Νοσοκομείου Σύρου, δωρεά του ευεργέτου κ. Αντώνη Κομνηνού. Με τη λειτουργία της, ένα πάγιο αίτημα των ογκολογικών ασθενών των Κυκλάδων, ώστε να μην χρειάζεται να πηγαίνουν στην Αθήνα για να λαμβάνουν τις θεραπείες τους, έγινε πραγματικότητα, επί θητείας μου και είμαι υπερήφανος».

Στο βίντεο θα δείτε για ποιο λόγο πήγα σήμερα στη Σύρο. Εγκαινίασα την έναρξη λειτουργίας της Ογκολογικής Μονάδος του Νοσοκομείου Σύρου, δωρεά του ευεργέτου κ. Αντώνη Κομνηνού. Με την λειτουργία της, ένα πάγιο αίτημα των ογκολογικών ασθενών των Κυκλάδων, ώστε να μήν χρειάζεται να… pic.twitter.com/7GDRH6Tqo7 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 31, 2025

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε επίσης στις ευρύτερες παρεμβάσεις αναβάθμισης του νοσοκομείου, λέγοντας ότι «παράλληλα επιθεωρήσαμε τα εν εξελίξει πολλά έργα ανακαίνισης της Χειρουργικής, Παθολογικής, Γυναικολογικής, Καρδιολογικής και νέων ΤΕΠ από το ΤΑΑ και της ενεργειακής αναβάθμισης από το ΕΣΠΑ (με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Σύρου). Συνολικός προϋπολογισμός των έργων άνω των 5.000.000€».

Τόνισε μάλιστα ότι «στην πράξη παραλάβαμε το Νοσοκομείο αυτό αχούρι και θα το παραδώσουμε καινούργιο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην πρόθεση του δωρητή να προχωρήσει και στην κάλυψη του στεγαστικού προβλήματος για το προσωπικό του νοσοκομείου: «Στο τέλος ο κ. Κομνηνός δεσμεύτηκε εάν εμείς εκδώσουμε γρήγορα την οικοδομική άδεια, αυτός θα μας κτίσει άμεσα σε γη του Νοσοκομείου κατοικίες για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου μας, λύνοντας και εδώ το σχετικό πρόβλημα. Συμφωνήσαμε να το κάνουμε άμεσα».

Ωστόσο, ο υπουργός κατήγγειλε και τις αντιδράσεις από ομάδες που βρέθηκαν εκτός νοσοκομείου, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Και ενώ εμείς κάνουμε όλα αυτά τα σπουδαία, έξω οι γνωστοί από το επεισόδιο με το κρουαζιερόπλοιο Αναρχικοί, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, Ακροαριστεροί άρχισαν τις φωνές και την βία…. δεν μας πτοούν αυτοί οι ασήμαντοι. Εμείς με τον Ελληνικό Λαό στο πλάι μας συνεχίζουμε την προσπάθεια για ένα πολύ καλύτερο ΕΣΥ και λύνουμε τα προβλήματα του, ένα προς ένα!».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Άδωνις Γεωργιάδης παρέπεμψε στο σχετικό βίντεο της επίσκεψής του, σχολιάζοντας: «Δείτε στο βίντεο τί πραγματικά έγινε και στα πρωτοσέλιδα πώς τα παρουσιάζουν…».