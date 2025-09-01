Με περιοδείες σε Μακεδονία και Θράκη ξεκινά η εβδομάδα ΔΕΘ για την κυβέρνηση – Τα διλήμματα από τον Μητσοτάκη

Εβδομάδα ΔΕΘ είναι αυτή που ξεκινά για το Μέγαρο Μαξίμου και εκτός από τις τελικές πινελιές στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία είναι υπό σχηματοποίηση, ξεκινούν και οι περιοδείες των γαλάζιων «κλιμακίων» στους νομούς της Μακεδονίας. Πρόκειται για ένα πυκνό πρόγραμμα που καλύπτει όλους τους νομούς, με τη συμμετοχή υπουργών, βουλευτών και γενικών γραμματέων, το οποίο θα κλιμακώνεται μέχρι και την Παρασκευή, οπότε και αναμένεται και ο κ. Μητσοτάκης να ανέβει στη συμπρωτεύουσα.

Η «πρεμιέρα» γίνεται σήμερα από το Κιλκίς και στο «γαλάζιο» κλιμάκιο συμμετέχουν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας και οι γενικοί γραμματείς Σάββας Χιονίδης (Αυτοδιοίκησης), Στάθης Σταθόπουλος (Δασών), Θύμιος Μπακογιάννης (Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος) και Κωνσταντίνος Γλούμης-Ατσαλάκης (Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής).

Την Τρίτη, σειρά έχουν η Ροδόπη και η Καβάλα, την Τετάρτη η Χαλκιδική, η Ξάνθη, τα Γρεβενά, η Δράμα, η Πέλλα, την Πέμπτη η Κοζάνη, η Φλώρινα, η Πιερία, η Καστοριά, ο Έβρος και οι Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης, ενώ την Παρασκευή το φινάλε, εκτός από τις δύο περιφέρειες της Θεσσαλονίκης, περιλαμβάνει και τις Σέρρες. Επίσης, την Παρασκευή η ΝΔ διοργανώνει δύο θεματικές εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη με ομιλητές αρκετούς υπουργούς.

Τα διλήμματα

Την ίδια ώρα, ο κ. Μητσοτάκης οριστικοποιεί το πλαίσιο της παρέμβασής του από το βήμα του Βελλιδείου το ερχόμενο Σάββατο, σε μια κρίσιμη πολιτική στιγμή, κατά την οποία η κυβέρνηση καλείται να ξαναπιάσει το νήμα και να επιχειρήσει να ανακτήσει τον έλεγχο των πολιτικών πρωτοβουλιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΘΕΜΑτος», ο πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει μια εκτενή ανάλυση για τις διεθνείς εξελίξεις και τη θέση της Ελλάδας στον κόσμο, σχολιάζοντας επισταμένως και πολιτικές κρίσεις που τείνουν να μεταβληθούν σε πολιτικές, όπως η κατάσταση που επικρατεί αυτές τις μέρες στη Γαλλία με την προοπτική κατάρρευσης της κυβέρνησης Μπαϊρού. Και υπό το πρίσμα θα υπεραμυνθεί του επιχειρήματος της πολιτικής σταθερότητας στην Ελλάδα που επιτρέπει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας και την επιστροφή του μερίσματος αυτής της ανάπτυξης στους πολίτες.

Ήδη από την περασμένη Πέμπτη, όταν και ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη για συσκέψεις με φορείς, ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε στο επιχείρημα υπέρ μιας μονοκομματικής κυβέρνησης που μπορεί να φέρει εις πέρας σημαντικές μεταρρυθμίσεις και να «τρέξει» τα μεγάλα έργα. Και σε αυτό το πλαίσιο, αναφερόμενος στην τρέχουσα κατάσταση του πολιτικού συστήματος, αναμένεται να περιγράψει εαυτόν και τη ΝΔ ως τη μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερή πορεία για την Ελλάδα του 2030-φωτογραφίζοντας έτσι μια τρίτη θητεία.

Πολεοδομίες και ΑΙ

Από εκεί και πέρα, η ομιλία του κ. Μητσοτάκη και η εν γένει παρουσία του στη Θεσσαλονίκη δεν θα έχουν μόνο οικονομικές ειδήσεις. Φερ ειπείν, με την εισήγηση του στο υπουργικό συμβούλιο φωτογράφισε σημαντικές αλλαγές που αφορούν τις Υπηρεσίες Δόμησης (Πολεοδομίες). Όπως είχε γράψει το «ΘΕΜΑ» προ ημερών, θεωρείται ειλημμένη απόφαση η ενσωμάτωση τους κεντρικά στο υπουργείο Περιβάλλοντος. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι στους Δήμους θα μείνει η αρμοδιότητα για τον πολεοδομικό σχεδιασμό, ενώ οι εκδόσεις αδειών, οι έλεγχοι κ.ο.κ. θα κεντρικοποιηθούν. Στις αρχές της εβδομάδας θα γίνει τελική σύσκεψη για το θέμα.

Επίσης, την Παρασκευή πριν την έκθεση αναμένεται να γίνει εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη με την παρουσία του πρωθυπουργού, ανώτερου στελέχους της εταιρίας Open AI (η μητρική του ChatGPT) και της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη για την εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία, έστω σε πιλοτικό επίπεδο.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχος είναι ως το τέλος Οκτωβρίου να ξεκινήσει η μετεκπαίδευση δασκάλων και καθηγητών στη χρήση ΑΙ με εκπαιδευτικό περιεχόμενο και στη συνέχεια να ακολουθήσουν τα παιδιά, με χρήσεις προσαρμοσμένες στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σημειωτέον, πριν από μερικούς μήνες, ο κ. Μητσοτάκης είχε συναντηθεί με τον αντιπρόεδρο της Open AI Κρις Λεχεϊν στο Παρίσι, στο περιθώριο της Συνόδου για την ΑΙ που είχε διοργανώσει ο πρόεδρος Μακρόν.