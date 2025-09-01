Μυλωνάκης-για-ΟΠΕΚΕΠΕ:-Δεν-ζήτησα-και-δεν-παρέλαβα-κανένα-υπόμνημα

«Δεν ζήτησα και δεν παρέλαβα κανένα υπόμνημα από κανένα σημαίνον ή άλλο πρόσωπο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τις παράνομες ενισχύσεις του Οργανισμού», ξεκαθάρισε ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργου Καραμέρου.

Ο κ. Μυλωνάκης διέψευσε το δημοσίευμα της εφημερίδος Documento που επικαλείται ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στο κείμενο της Επίκαιρης Ερώτησής «περί ύπαρξης υπομνήματος στο Μαξίμου από σημαίνον πρόσωπο για εμπλοκή ιδιωτών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ» τονίζοντας ότι « επειδή δεν μου αρέσει να αφήνονται σκιές και υπονοούμενα, απαντάω ξεκάθαρα: Δεν ζήτησα και δεν έλαβα κανένα υπόμνημα από οποιοδήποτε στέλεχος του Οργανισμού, σημαίνον ή μη, και δεν περιήλθε σε γνώση μου, οποιοδήποτε υπόμνημα που να περιγράφει αξιόποινες πράξεις ή παραλήψεις».

Ο υφυπουργός , πρόσθεσε ότι «δεν σας κρύβω ότι όταν διάβασα αυτό το δημοσίευμα της εφημερίδας, προσπάθησα και εγώ να καταλάβω σε τι ακριβώς αναφέρεται. Έχω καταλήξει σήμερα ότι πιθανότητα το δημοσίευμα να αναφέρεται σε ένα εσωτερικό σημείωμα- το οποίο προφανώς η εφημερίδα βάφτισε υπόμνημα- που είναι μεταξύ αυτών των σημειωμάτων που διαρκώς διακινούνται μεταξύ συνεργατών» και το οποίο «περιγράφει πολλά ζητήματα οργανωτικού χαρακτήρα του συστήματος πληρωμών και ενισχύσεων και το οποίο το έλαβα στα μέσα Ιουνίου 2025. Ποιος είναι ο συντάκτης; Ένας εξειδικευμένος συνεργάτης μας γύρω από τα αγροτικά ζητήματα που υπηρετεί στην Προεδρία της Κυβέρνησης» Υπογραμμίζοντας ότι αυτό το σημείωμα το έλαβε τον Ιούνιο του 2025 και όχι από κάποιο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά από έναν συνεργάτη της Προεδρίας της Κυβέρνησης»!.

Ο κ. Μυλωνάκης κατόπιν αυτών, αναρωτήθηκε «ποια ακριβώς, λοιπόν, είναι η αποκάλυψη; Το ό,τι ένας συνεργάτης της Προεδρίας της Κυβέρνησης, μου έστειλε ένα εσωτερικό σημείωμα που περιγράφει την λειτουργία και τα διαχρονικά προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ; Αυτό εσάς, σας προκαλεί κάποια εντύπωση;» και συμπλήρωσε «από ποιον ακριβώς θα έπρεπε να ενημερωθώ για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, που υπενθυμίζω ότι την περίοδο εκείνη κυριαρχούσε στα θέματα της επικαιρόιτητας;»

Σχετικά με το ερώτημα για το «τί έκανε το Μαξίμου» επί αυτού του άτυπου σημειώματος που ρώτησε ο βουλευτής, ο κ. Μυλωνάκης απάντησε « το λάβαμε πολύ σοβαρά υπόψιν μας. Αξιολογήθηκε και συνεκτιμήθηκε μαζί με άλλα δεδομένα στο πλαίσιο της απόφασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ για την υποβολή της πρότασής μας για την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής, που θα διερευνήσει όλο το χρονικό διάστημα από την ημέρα σύστασης και λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι και σήμερα». Ο υφυπουργός, μάλιστα πρόσθεσε ότι ορισμένα σημεία αυτού του άτυπου σημειώματος έχουν περιληφθεί στην πρόταση της ΝΔ για εξεταστική επιτροπής», όπως είναι αυτό που αφορά «την διερεύνηση περαιτέρω του ρόλου των εταιρειών -τεχνικών συμβούλων του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο υφυπουργός αναρωτήθηκε γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν στήριξε την πρόταση της πλειοψηφίας για σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας «να πιθανολογήσω ότι δεν θέλετε να ελεγχθεί ο ρόλος των τεχνικών αυτών εταιρειών που η δική μας πρόταση περιλαμβάνει; Αλλά θα μου πείτε ότι εδώ δεν μείνατε στην αίθουσα να ψηφίσετε την δική σας πρόταση για Προνακριτική και αποχωρήσατε, θα ψηφίζατε την δική μας πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή που μπορεί να διερευνήσει σε βάθος το σύνθετο και πολυδιάστο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ;» και συμπλήρωσε «γνωρίζετε κ. Καραμέρο εάν οι εν λόγω τεχνικές εταιρείες τεχνικοί σύμβουλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2015- 2019 είχαν το ίδιο ρόλο στα δρώμενα του Οργανισμού με αυτόν που περιγράφετε στην Ερώτησή σας; Είχαν, δηλαδή αντίστοιχες συμβάσεις ή όχι»

Ο κ. Μυλωνάκης, στην δευτερολογία του υπογράμμισε ότι «εμείς κάναμε το αυτονόητο. Ζητήσαμε άμεσα την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάθος. Γιατί, εμείς θέλουμε να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση. Δεν θέλουμε να μετατρέψουμε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα σε φτηνό σόου». Εμάς υπογράμμισε ο υφυπουργός «μας ενδιαφέρει η ουσία. Να μάθουμε τι πραγματικά έχει συμβεί και να εξετάσουμε σε βάθος το πρόβλημα. Η δική μας παράταξη, ούτε προϊστορία έχει, ούτε θα αποκτήσει στην εργαλειοποίηση δικαστικών ερευνών» και «σίγουρα αντιλαμβάνεστε ότι αναφέρομαι στην υπόθεση της Novartis που είναι και επίκαιρη εξ αιτίας των εξελίξεων με τους κουκουλοφόρους μάρτυρες».

Ο υφυπουργός επανέλαβε αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο αρμόδιος Υπουργός ότι «σαφής προτεραιότητά μας, είναι ο σημαντικός αυτός Οργανισμός για τον πρωτογενή τομέα της χώρας να λειτουργεί με όρους διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Σε όφελος των Ελλήνων αγροτών και κτηνοτρόφων. Εμείς ζητάμε την διαφάνεια, γι΄ αυτό και οι ελληνικές Αρχές συνεργάζονται άψογα και διευκολύνουν το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία διερευνά και πολύ καλά πράττει – κατά την άποψή μου- το θέμα λειτουργίας των συγκεριμένων ιδιωτικών εταιρειών στον ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι και η ταμπακιέρα του ζητήματος» Ο κ. Μυλωνάκης είπε ότι «δεν είναι τυχαίο ότι πολλές από τις υποθέσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, και αφορούν ζητήματα απάτης και κατασπατάλησης πόρων, επί των ημερών μας διερευνήθηκαν από την ελληνική Δικαιοσύνη πριν επιληφθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι περίφημες, δε, νόμιμες επισυνδέσεις που λέτε, αυτές έχουν γίνει στο πλαίσιο ελληνικής εθνικής έρευνας» και πρόσθεσε ότι «εμείς ξεκινήσαμε έκτακτους ελέγχους για να επιστρέψουν πίσω αυτά που οι επιτήδειοι δεν έπρεπε να λάβουν. Η διαδικασία αυτή προχωράει με ταχύτατους ρυθμούς και σύντομα αναμένουμε τα αποτελέσματά της»

Ο κ. Μυλωνάκης κλείνοντας την απάντησή του ανέφερε στον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ πως «εν ολίγοις, εμείς κάναμε ότι εσείς δεν κάνατε όταν είχατε την ευθύνη διακυβέρνησης της χώρας. Και όλα αυτά θα έχουμε την ευκαιαρία να τα ζητήσουμε στην εξεταστική Επιτροπή γιατί δεν έχουμε αλλά και δεν θέλουμε τίποτα να κρύψουμε. Εμείς θέλουμε να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης τόσο από την Εξεταστική της Βουλής, όσο και από την Δικαιοσύνη που διερευνά την υπόθεση παράλληλα.»

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος, από την πλευρά του επέμεινε ότι το Μαξίμου είχε εσωτερική πληροφόρηση για όσα συνέβαιναν στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Γνώριζε το απόρρητο περιεχόμενο των επισυνδέσεων και είχε γνώση και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Μάλιστα, υποστήριξε ότι η Κυβέρνηση γνώριζε εδώ και 16 μήνες το περιεχόμενο νόμιμων επισυνδέσεων της ΕΛ.ΑΣ. που αφορούσαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πολύ πριν η σχετική δικογραφία φτάσει στη Βουλή. Επικαλούμενος το δημοσίευμα του Documento, μίλησε για ένα υπόμνημα 43 σελίδων που βρισκόταν στα συρτάρια του Μαξίμου και ζήτησε ξεκάθαρες απαντήσεις για το ποιος το συνέταξε, πότε παραλήφθηκε και τι μέτρα ελήφθησαν, ώστε να μπει φρένο στην ανομία στον Οργανισμό. «Πώς γνώριζε το Μαξίμου το απόρρητο περιεχόμενο της καταγραφής, χωρίς να υπάρχει καν δικογραφία; Αυτό συνιστά παραβίαση του άρθρου 251 του Ποινικού Κώδικα, παραβίαση προσωπικών δεδομένων και σειρά άλλων ποινικών αδικημάτων», είπε ο Γιώργος Καραμέρος. Ανέφερε ότι ο βουλευτής Μαγνησίας της Ν.Δ. Χρήστος Μπουκώρος, έχει παραδεχθεί δημόσια ότι ενημερώθηκε από το Μαξίμου για τις επισυνδέσεις ήδη από τον Ιούνιο του 2024. Στη δευτερολογία του, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ανέδειξε και το ζήτημα της πρόθεσης της κυβέρνησης να παράσχει ακαταδίωκτο στον μεταβατικό πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και την εμπλοκή πρώην προέδρου του Οργανισμού που στη συνέχεια τοποθετήθηκε συνεργάτης στο Μέγαρο Μαξίμου και είπε «το Μαξίμου δεν μπορεί να παίζει με το κράτος δικαίου. Αν ο Μπουκώρος ψεύδεται, ας το διαψεύσει η κυβέρνηση. Αν όχι, τότε μιλάμε για μια μείζονα θεσμική εκτροπή, με την ευθύνη να βαραίνει προσωπικά τον Πρωθυπουργό» και σημείωσε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να φέρνει στο φως όλες τις σκοτεινές πτυχές της διακυβέρνησης της Ν.Δ., υπερασπιζόμενος τη διαφάνεια, το κράτος δικαίου και την κοινωνία».

