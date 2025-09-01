Νέος πρόεδρος και νέα μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΑΔ – Ποιος αναλαμβάνει τα ηνία

Τον διορισμό νέου προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ανακοίνωσε το Υπερταμείο/Growthfund.

Όπως ανακοινώθηκε, ο Δημήτρης Πολίτης αναλαμβάνει τη θέση του Μη Εκτελεστικού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο κ. Πολίτης, διαθέτει μακρά και επιτυχημένη σταδιοδρομία στο τραπεζικό/χρηματοοικονομικό τομέα και μεγάλη εξειδείκευση στην ανάπτυξη και αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας.

Επιπλέον, το Υπερταμείο επέλεξε ως μέλος του Δ.Σ., τον Ιωάννη Κωστόπουλο, ο οποίος έχει μακρά και επιτυχημένη πορεία σε θέσεις CEO και Διοικητικών Συμβουλίων μεγάλων ελληνικών και πολυεθνικών ομίλων ενώ ανανέωσε τη θητεία της Άννας Σαΐπη.

«Το Υπερταμείο ευχαριστεί θερμά τα απερχόμενα μέλη για το πολύ σημαντικό έργο τους, καλωσορίζει θερμά τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους εύχεται μια παραγωγική θητεία (έως 30.08.2028)» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Ειδικότερα, η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της ΕΤΑΔ είναι η ακόλουθη:

Δημήτρης Πολίτης, Πρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό μέλος

Ηρώ Χατζηγεωργίου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Άννα Σαΐπη, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου

Ιωάννης Κωστόπουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μαρία Ιωαννίδου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μάρθα Καββαθά, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ανθή Τροκούδη, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το βιογραφικό του Δημήτρη Πολίτη

Ο Δημήτρης Πολίτης είναι ανώτατο στέλεχος με πολυετή πορεία στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, με εξειδίκευση στην ανάπτυξη και επιτυχή ολοκλήρωση στρατηγικών επενδύσεων. Είναι πτυχιούχος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος και κάτοχος MBA στο International Business & Export Management από το City University Business School του Λονδίνου. Από το 1993 κατέχει ανώτερες θέσεις ευθύνης σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ξεκινώντας την καριέρα του στην HSBC σε Αθήνα και Λονδίνο στον τομέα του Investment Banking. Έχει διατελέσει επικεφαλής της Credit Commercial de France στην Ελλάδα, Head of Corporate & Institutional Banking στη HSBC Ελλάδος, καθώς και επικεφαλής Wealth Management για UHNWI στην Credit Suisse και την EFG Bank στη Ζυρίχη. Την περίοδο 2021–2024 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, όπου προώθησε με επιταχυνόμενο ρυθμό το Πρόγραμμα Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του τα σχετικά έσοδα ξεπέρασαν τα 5,5 δισ. ευρώ με εμβληματικές συναλλαγές, όπως η νέα σύμβαση παραχώρησης της Αττικής Οδού, η εισαγωγή των μετοχών του ΔΑΑ «Ελ. Βενιζέλος» στο Χρηματιστήριο Αθηνών και η διάθεση επιπλέον μετοχών της Helleniq Energy, αντιπροσωπεύοντας έτσι σχεδόν το 45% των συνολικών εσόδων του ΤΑΙΠΕΔ από συστάσεως του. Παράλληλα μετέτρεψε το ΤΑΙΠΕΔ σε έναν αναγνωρισμένο οργανισμό υψηλής εξειδίκευσης και έφερε την αναγνώρισή του ως Κέντρο Αριστείας για λιμενικές υποδομές και στρατηγικά ακίνητα. Σήμερα είναι μέλος του Δ.Σ. του ΟΛΠ ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου.

Το βιογραφικό του Ι. Κωστόπουλου

Ο Ιωάννης Κωστόπουλος είναι έμπειρο στέλεχος με μακρά πορεία στους κλάδους της ενέργειας, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των καταναλωτικών αγαθών και της συμβουλευτικής. Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, Πρόεδρος της Austriacard AG στη Βιέννη και Μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ των DMEP Holdco Ltd και DMEP (UK) Ltd στο Λονδίνο. Στο παρελθόν διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΕΛΠΕ (2007–2015), όπου ηγήθηκε εκτεταμένου μετασχηματισμού με εκσυγχρονισμό υποδομών, ανάπτυξη στις ανανεώσιμες πηγές και σημαντική αύξηση της κερδοφορίας. Προηγουμένως, ως CEO της Petrola SA, οδήγησε τη στρατηγική που κατέληξε στη συγχώνευσή της με τα ΕΛΠΕ, δημιουργώντας έναν από τους μεγαλύτερους βιομηχανικούς ομίλους στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έχει επίσης διατελέσει σε ηγετικούς ρόλους στις Johnson & Johnson, Diageo/Metaxa, Procter & Gamble, Chase Manhattan Bank και Booz Allen & Hamilton. Είναι κάτοχος MBA από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο και BSc (Hons) στα Οικονομικά & Οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον.