Ο-Δήμος-Αθηναίων-απαντά-στα-τρία-υπουργεία-για-τη-Βασιλίσσης-Όλγας:-Δεν-θα-κάνουμε-πίσω

Κλιμακώνεται η αντιπαράθεση για τη Βασιλίσσης Όλγας, με τον δήμο Αθηναίων να διαμηνύει στην κυβέρνηση ότι δεν θα κάνει πίσω στον σχεδιασμό του.

Σχολιάζοντας την ανακοίνωση των υπουργείων Περιβάλλοντος, Πολιτισμού και Υποδομών, ο Δήμος Αθηναίων υποστηρίζει ότι ενώθηκαν «για να υπερασπιστούν τον ηττημένο των εκλογών κ. Μπακογιάννη, εις βάρος των πολιτών», αγνοώντας με «πρωτοφανή πρακτική τη βούληση των πολιτών και της ευρύτερης πλειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου».

«Πριν 5 χρόνια ο κ. Μπακογιάννης στo πλαίσιo του καταστροφικού «Μεγάλου Περίπατου», έκλεισε την Βασιλίσσης Όλγας με δήθεν επίκληση του Covid. Σχεδίασε τη μετατροπή του σε «privé» δρόμο για τους χρήστες του γηπέδου τένις στην περιοχή και για τους θαμώνες του καφέ του Ζαππείου. Τότε κανένας Υπουργός δε μίλησε. Σήμερα παριστάνουν τους «θεματοφύλακες του νόμου» για να μπλοκάρουν τον Δήμο Αθηναίων», υποστηρίζει ο Δήμος, προσθέτοντας ότι η οδός ανήκει στους πολίτες και όχι στις πολιτικές σκοπιμότητες.

«Ο Δήμος Αθηναίων δε θα κάνει πίσω. Με κάθε θεσμικό μέσο θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστούμε το δημοκρατικό αίτημα των πολιτών για μια πόλη ανοιχτή, δίκαιη και βιώσιμη», υπογραμμίζει, καλώντας τα κόμματα και τους βουλευτές της Αθήνας να πάρουν θέση.

— Haris Doukas (@h_doukas) August 29, 2025

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Γραφείο Τύπου Δήμου Αθηναίων

