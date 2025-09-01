Πτώση στο 8,6% εμφάνισε η ανεργία το β΄ τρίμηνο – Στο 8% τον Ιούλιο

Έπειτα από την -ασυνήθιστη- αναβολή της δημοσίευσης του μηνιαίου δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 2025 (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού) από την ΕΛΣΤΑΤ, λόγω μεγάλων και ασυνήθιστων διακυμάνσεων στα μηνιαία ποσοστά ανεργίας, η Στατιστική Αρχή αποφάσισε να επανεξετάσει τον μηνιαίο δείκτη ανεργίας

Στο 8,6% ανήλθε τελικά το ποσοστό ανεργίας το β’ τρίμηνο του 2025, έναντι 10,4% το α’ τρίμηνο του 2025 και 9,8% το β’ τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Έπειτα από την -ασυνήθιστη- αναβολή της δημοσίευσης του μηνιαίου δείκτη ανεργίας για τον Ιούνιο 2025 (Έρευνα Εργατικού Δυναμικού) από την ΕΛΣΤΑΤ, λόγω μεγάλων και ασυνήθιστων διακυμάνσεων στα μηνιαία ποσοστά ανεργίας, η Στατιστική Αρχή αποφάσισε να επανεξετάσει τον μηνιαίο δείκτη, δοκιμάζοντας εναλλακτικές μεθόδους καταμέτρησης, σε συνεργασία με τη Eurostat.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «κατά την παραγωγή των μηνιαίων εκτιμήσεων για τον Ιούνιο 2025, παρατηρήσαμε μια αύξηση σε σχέση με τον Μάιο, η οποία δεν μπορούσε να εξηγηθεί με τα διαθέσιμα στοιχεία. Αποφασίσαμε να αναβάλουμε τη δημοσίευση και να εξετάσουμε το ζήτημα πιο αναλυτικά. Τον Ιούλιο, η μηνιαία εκτίμηση για την ανεργία κινήθηκε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτή η δεύτερη αλλαγή τάσης μας επιβεβαίωσε την ανάγκη για πιο ενδελεχή έλεγχο των πρωτογενών στοιχείων, καθώς τόσο απότομες μεταβολές στην αγορά εργασίας από μήνα σε μήνα δεν μπορούν να τεκμηριωθούν, ιδίως όταν τα τριμηνιαία αποτελέσματα δείχνουν σταθερή πτωτική τάση εδώ και πολλά χρόνια».

Στο 8% η ανεργία τον Ιούλιο

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στο β’ τρίμηνο ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 411.722 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 12,0%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.386.832 άτομα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.205.058. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 2.965.238. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,0% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο του 2025 ανήλθε σε 8% έναντι του 9,8% τον Ιούλιο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9% τον Ιούνιο του 2025, ενώ τον Ιούνιο ανήλθε σε 8,5% έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 8,9% τον Ιούνιο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8% τον Μάιο του 2025.

«Ανεργία στο 8% είχε να δει η χώρα μας 17 ολόκληρα χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, σε σημερινές δηλώσεις της στον ΑΘΗΝΑ 9.84. «Έχουμε 500.000 νέες θέσεις εργασίας από το 2019, η ανεργία βρίσκεται στο 8% ενώ πριν από 6 χρόνια ήταν στο 18%. Έχουμε πολύ καλύτερα στοιχεία εργασίας τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά».

Επισημαίνεται πως παρά την αξιόλογη μείωση που έχει σημειώσει το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας, στους νέους (ηλικίες 15-24 ετών) υπάρχει ακόμη πρόβλημα, καθώς η συγκεκριμένη ηλιακή ομάδα εξακολουθεί να καταγράφει τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας. Συγκεκριμένα, η ομάδα που κατ’ εξοχήν πλήττεται από την ανεργία είναι οι νέοι και ειδικότερα τα άτομα ηλικίας 15-19 και 20-24 ετών, όπου το ποσοστό ανεργίας τους παραμένει το υψηλότερο.

Είναι γεγονός πως όσο πλησιάζουμε στον επονομαζόμενο «σκληρό πυρήνα» της ανεργίας, τόσο δυσκολεύει η πορεία αποκλιμάκωσής της. Η διαρθρωτική ανεργία -όπως ονομάζεται- προσδιορίζεται από την αναντιστοιχία των δεξιοτήτων που ζητούνται και προσφέρονται στην αγορά εργασίας, απαιτώντας την εφαρμογή πολιτικών που αλλάζουν δομικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας και του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Η περαιτέρω μείωση της ανεργίας είναι σημαντική και για την μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, καθώς όπως ορίζει ο νόμος, αν την 1η Ιανουαρίου 2027 η ανεργία παραμείνει άνω του 10%, τότε θα ανασταλεί η ισχύς των διατάξεων και θα παραμείνουν «παγωμένες» οι τριετίες μέχρι να πέσει το ποσοστό, ακυρώνοντας την προοπτική αύξησης των μισθών.

Στο 6,2% η ανεργία στην Ευρωζώνη τον Ιούλιο

Στο 6,2% υποχώρησε η ανεργία στην ευρωζώνη τον Ιούλιο, μειωμένη από το 6,3% που ήταν τον Ιούνιο και από το 6,4% που ήταν τον Ιούλιο του 2024.

Το ποσοστό των ανέργων στην Ελλάδα μειώθηκε στο 8% τον Ιούλιο, από 9% τον Ιούνιο και 9,8% πέρυσι τον Ιούλιο, σημειώνοντας μεγάλη πτώση της τάξης των 1,8 ποσοστιαίων μονάδων.

Στην Ευρωζώνη, η ανεργία μειώθηκε οριακά στο 6,2% από 6,3% τον Ιούνιο και 6,4% πέρυσι τον Ιούλιο, ενώ μικρή μείωση σημειώθηκε και στην Ευρωπαϊκή Ενωση στο 5,9% από 6% τόσον τον Ιούνιο όσο και τον Ιούλιο του 2024.

Υψηλότερα ποσοστά ανεργίας από την Ελλάδα έχουν η Ισπανία (10,4%) και δύο σκανδιναβικές χώρες: η Φινλανδία (9,5%) και η Σουηδία (8,7%).

Η ανεργία στους άνδρες πλησίασε πολύ κοντά στο επίπεδο της Ευρωζώνης, καθώς διαμορφώθηκε τον Ιούλιο στο 6,3% έναντι 6,1% στην Ευρωζώνη. Στις γυναίκες, η σύγκλιση είναι πιο αργή, με το ποσοστό στην Ελλάδα να ανέρχεται στο 10,1% έναντι 6,4% στην Ευρωζώνη.

Ο αριθμός των ανέργων στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, μειώθηκε κατά 79 χιλιάδες το τελευταίο 12μηνο, σε 381 χιλιάδες άτομα από 460 χιλιάδες πέρυσι τον Ιούλιο.