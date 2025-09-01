Το TikTok είναι από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, με πάνω από 1,5 δισεκατομμύρια ενεργούς χρήστες το 2025 και ακαθάριστα έσοδα από διαφημίσεις περίπου 33 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ παγκοσμίως, αποτελώντας συνολικά μια τεράστια πηγή εσόδων για τους influencers.

Πέρα από ένα κοινωνικό φαινόμενο, το TikTok αποτελεί μία τεράστια βιομηχανία, με άπαντες να αναρωτιούνται διαρκώς ένα βασικό ζήτημα: Πόσα χρήματα βγάζουν οι influencers του TikTok;

Η αποκάλυψη αυτής της απάντησης είναι μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία, επειδή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον αριθμό των ακολούθων που έχει κάποιος, το ποσοστό αλληλεπίδρασης, τον τύπο περιεχομένου και τις διάφορες μεθόδους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία εσόδων.

Σύμφωνα με έρευνα του electroiq.com, σχεδόν το 48% των influencers του TikTok κερδίζουν λιγότερα από 15.000 δολάρια ετησίως, ενώ μόνο το 7% κερδίζει πάνω από 200.000 δολάρια.

Το 9% κερδίζει μεταξύ 15.000 και 25.000 δολαρίων, το 7% μεταξύ 25.000 και 35.000 δολαρίων και το 5% μεταξύ 35.000 και 50.000 δολ. ετησίως.

Τo μέσο εισόδημα για τους δημιουργούς του TikTok καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους έχει υπολογιστεί στα 44.250 δολάρια, τα οποία παραμένουν πολύ λιγότερα από τα κέρδη του Instagram (81.700 δολάρια), του YouTube (62.400 δολάρια) και του OnlyFans (60.700 δολάρια).

Οι συμφωνίες με brands είναι η πηγή που αποφέρει τα υψηλότερα κέρδη για τους δημιουργούς, με εύρος από 100 έως 500 δολάρια ανά ανάρτηση (10.000-100.000 ακόλουθοι) και πάνω από 2.000 δολάρια για 100.000-500.000 ακόλουθους.

Οι mega influencers κερδίζουν 20.000 δολάρια ή περισσότερα ανά ανάρτηση.

Το πρόγραμμα TikTok Creator Reward προσφέρει μεταξύ 0,01 και 0,03 δολαρίων ΗΠΑ για 1.000 προβολές, κάτι που σημαίνει πως ένα βίντεο με 1 εκατομμύριο προβολές μπορεί να πληρωθεί στην περιοχή των 20 έως 40 δολαρίων.

Το affiliate marketing (προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών συνεργατών) και το TikTok Shop μπορούν να δημιουργήσουν ισχυρά κέρδη, με ορισμένους influencers να κερδίζουν από 5.000 έως 10.000 δολάρια και άνω ανά μήνα.

Τα live gifting επιτρέπουν στους δημιουργούς να λαμβάνουν έως και το 50% της αξίας του δώρου, με το υψηλότερο δώρο να είναι πάνω από 400 δολάρια.