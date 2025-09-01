Σέβη Βολουδάκη: Βανδάλισαν ξανά το πολιτικό της γραφείο – «Δεν θα καταφέρουν να με φιμώσουν»

Τέτοιες συμπεριφορές δεν θα καταφέρουν να με φιμώσουν, τόνισε από το βήμα της Βουλής η υφυπουργός Μετανάστευσης Σέβη Βολουδάκη, καταγγέλλοντας βανδαλισμό του πολιτικού γραφείου της τα ξημερώματα και αναγραφή συνθημάτων ότι «έχουν ανοιχτούς λογαριασμούς με αυτούς που συγκαλύπτουν».

«Από εδώ, το σπίτι της Δημοκρατίας, τέτοιου είδους συμπεριφορές -όχι πρώτη φορά- δεν θα καταφέρουν ούτε να με φιμώσουν ούτε να με κάνουν να πάψω να εκφράζω ιδέες και αντιλήψεις, γι’ αυτά που με εξέλεξαν οι πολίτες των Χανίων» ανέφερε η κ. Βολουδάκη, ζητώντας τον λόγο πριν από την έναρξη της δεύτερης συνεδρίασης της επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, η οποία επεξεργάζεται το νομοσχέδιο με τίτλο «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών-Λοιπές ρυθμίσεις του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».

Την καταδίκη του περιστατικού, εκ μέρους των βουλευτών εξέφρασε, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής, Τάσος Μπαρτζώκας.

Ανακοίνωση της ΝΔ: Να καταδικάσουν όλα τα κόμματα

Η Νέα Δημοκρατία με ανακοίνωσή της καταδικάζει τους βανδαλισμούς στο πολιτικό γραφείο της Υφυπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Βουλευτού Χανίων Σέβης Βολουδάκη και καλεί όλα τα κόμματα να πράξουν το ίδιο.

Τα στελέχη μας δεν εκφοβίζονται ούτε πτοούνται από τέτοιου είδους ενέργειες θρασύδειλων τραμπούκων, αναφέρει η ανακοίνωση.

Καταδικάζει την επίθεση το ΠΑΣΟΚ

Με ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ καταδικάζει την επίθεση στο γραφείο της υφυπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, Σέβης Βολουδάκη. «Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία μας», σημειώνει.