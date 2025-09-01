Σε-υψηλό-3,5-ετών-η-μεταποίηση-στην-ευρωζώνη-τον-Αύγουστο

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στον κλάδο της μεταποίησης στην Ευρωζώνη επεκτάθηκε τον Αύγουστο για πρώτη φορά από την αρχή του 2022, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία του δείκτη υπευθύνων προμηθειών (PMI) που καταρτίζει η Εμπορική Τράπεζα του Αμβούργου (HCOB).

Συγκεκριμένα, ο δείκτης αυξήθηκε στις 50,7 μονάδες, από 49,8 μονάδες τον Ιούλιο, ξεπερνώντας το όριο των 50,0 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση. Η μέτρηση ήταν επίσης υψηλότερη από την προκαταρκτική εκτίμηση των 50,5 μονάδων.

Ενώ η αύξηση της παραγωγής των εργοστασίων έφτασε στο ισχυρότερο επίπεδό της από τον Μάρτιο του 2022, οι νέες παραγγελίες – ένας βασικός δείκτης της ζήτησης – επεκτάθηκαν με τον ισχυρότερο ρυθμό τους εδώ και σχεδόν τρεισήμισι χρόνια.

«Η οικονομική ανάκαμψη στον μεταποιητικό τομέα διευρύνεται… Οι εισερχόμενες παραγγελίες προσφέρουν επίσης ελπίδα για μια βιώσιμη ανάκαμψη», δήλωσε ο Cyrus de la Rubia, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

S&P Global: Βελτίωση του ελληνικού τομέα μεταποίησης τον Αύγουστο

«Οι εγχώριες παραγγελίες έχουν αυξηθεί και αντισταθμίζουν την εξασθενημένη ζήτηση από το εξωτερικό. Στην πραγματικότητα, η καλύτερη θεραπεία κατά των αμερικανικών δασμών μπορεί να είναι η ενίσχυση της εγχώριας ζήτησης… Πολλοί αναμένουν να παράγουν περισσότερο σε 12 μήνες από ό,τι σήμερα».

Μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, η Ελλάδα και η Ισπανία ηγήθηκαν της ανάπτυξης της βιομηχανίας, με δείκτες PMI 54,5 και 54,3 αντίστοιχα, ενώ η Γαλλία και η Ιταλία σημείωσαν επίσης μικρές αυξήσεις.

Έξοδος από την ύφεση για τη γαλλική μεταποίηση – Αχτίδα αισιοδοξίας εν μέσω πολιτικής αβεβαιότητας

Εν τω μεταξύ, η μεταποίηση στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, αυξήθηκε σε υψηλό 38 μηνών, στο 49,8, ελάχιστα μακριά από το όριο του 50,0.