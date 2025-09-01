Στο-8,6%-το-ποσοστό-ανεργίας-το-β΄-τρίμηνο,-στο-8%-τον-Ιούλιο

Τον Ιούνιο η ανεργία ανήλθε στο 8,5%.

Στο 8,6% ανήλθε το ποσοστό ανεργίας το δεύτερο τρίμηνο του 2025 από 10,4% το προηγούμενο τρίμηνο (Α’ 2025) και 9,8% το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (Β’ 2024).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στο β’ τρίμηνο ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 411.722 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 15,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 12,0%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.386.832 άτομα παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,0% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,4%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.205.058. Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών, ανήλθαν σε 2.965.238. Ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 3,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 1,0% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους

Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Ιούλιο του 2025 ανήλθε σε 8% έναντι του 9,8% τον Ιούλιο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9% τον Ιούνιο του 2025, ενώ τον Ιούνιο ανήλθε σε 8,5% έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω 8,9% τον Ιούνιο του 2024, και του αναθεωρημένου προς τα πάνω 8% τον Μάιο του 2025.

«Ανεργία στο 8% είχε να δει η χώρα μας 17 ολόκληρα χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, σε σημερινές δηλώσεις της στον ΑΘΗΝΑ 9.84. «Έχουμε 500.000 νέες θέσεις εργασίας από το 2019, η ανεργία βρίσκεται στο 8% ενώ πριν από 6 χρόνια ήταν στο 18%. Έχουμε πολύ καλύτερα στοιχεία εργασίας τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά».

Επισημαίνεται πως παρά την αξιόλογη μείωση που έχει σημειώσει το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας, στους νέους (ηλικίες 15-24 ετών) υπάρχει ακόμη πρόβλημα, καθώς η συγκεκριμένη ηλιακή ομάδα εξακολουθεί να καταγράφει τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας. Συγκεκριμένα, η ομάδα που κατ’ εξοχήν πλήττεται από την ανεργία είναι οι νέοι και ειδικότερα τα άτομα ηλικίας 15-19 και 20-24 ετών, όπου το ποσοστό ανεργίας τους παραμένει το υψηλότερο.

Είναι γεγονός πως όσο πλησιάζουμε στον επονομαζόμενο «σκληρό πυρήνα» της ανεργίας, τόσο δυσκολεύει η πορεία αποκλιμάκωσής της. Η διαρθρωτική ανεργία -όπως ονομάζεται- προσδιορίζεται από την αναντιστοιχία των δεξιοτήτων που ζητούνται και προσφέρονται στην αγορά εργασίας, απαιτώντας την εφαρμογή πολιτικών που αλλάζουν δομικά χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας και του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Η περαιτέρω μείωση της ανεργίας είναι σημαντική και για την μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων, καθώς όπως ορίζει ο νόμος, αν την 1η Ιανουαρίου 2027 η ανεργία παραμείνει άνω του 10%, τότε θα ανασταλεί η ισχύς των διατάξεων και θα παραμείνουν «παγωμένες» οι τριετίες μέχρι να πέσει το ποσοστό, ακυρώνοντας την προοπτική αύξησης των μισθών.