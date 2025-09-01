Φλωρίδης: Κίνηση απελπισίας από την αντιπολίτευση ο Τσίπρας – Επιλέγουν μια λύση που πάει τη χώρα πίσω

Ως «κίνηση απελπισίας» από την αντιπολίτευση χαρακτήρισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, την προσπάθεια επιστροφής του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας, «6 χρόνια τώρα η αντιπολίτευση δεν μπόρεσε να συγκροτήσει αντιπολιτευτική πρόταση απέναντι στον Μητσοτάκη. Με το να επιστρέφεις σε ένα πρόσωπο που δοκιμάστηκε και απέτυχε οικτρά στη διακυβέρνηση και έχει ηττηθεί 6-7 φορές από τον Μητσοτάκη, καταλαβαίνει κανείς ότι είσαι σε απελπισία».

«Θεωρώ ότι ο Τσίπρας, επειδή προέρχεται από μια καταστροφική διακυβέρνηση, είναι δώρο στον Μητσοτάκη. Μέσα στην απελπισία, αφού δεν βρήκαν τίποτα – κάθε τόσο δοκιμάζουν κάποιον – λένε πάμε να φέρουμε μια λύση από το παρελθόν που πάει τη χώρα πίσω» σημείωσε ο κ. Φλωρίδης.

Σημείωσε, δε, για τον πρώην πρωθυπουργό «τον στηρίζει η διαπλοκή. Τέτοια φροντίδα για έναν που δεν έχει πει λέξη τόσα χρόνια δεν υπάρχει πουθενά, ξαφνικά είναι παντού. Υπάρχου συστήματα τα οποία έναν στόχο έχουν, χωρίς να τους νοιάζει η χώρα, να φύγει ο Μητσοτάκης. Αν φύγει ο Μητσοτάκης, πάμε σε ακυβερνησία με μια κυβέρνηση-μαριονέτα κάτω από την ολιγαρχία».

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Δικαιοσύνης υπενθύμισε ότι «ο Τσίπρας έκλεισε τις τράπεζες και έβγαλε τους ποινικούς από τη φυλακή. Τρεις μήνες μετά την εκλογές του 2015 έφεραν τον νόμο Παρασκευόπουλου με τον οποίο αποφυλακίστηκε το βαρύ έγκλημα. Η αποσυμφόρηση αυτή ήταν έμπνευση της κυβέρνησης Τσίπρα και είχε επιχειρηματολογήσει υπέρ της η τότε πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Το νομοσχέδιο αυτό είχε την έγκριση Τσίπρα. Το 2019, μια εβδομάδα πριν κλείσει η Βουλή, άλλαξε τους Ποινικούς Κώδικες, καθώς μια σειρά δικών που κατέληγαν, με τον κώδικα αυτό καταργήθηκαν όλες».

Ερωτηθείς για τη δικαστική διερεύνησης της τραγωδίας των Τεμπών, ο κ. Φλωρίδης είπε «από ό,τι διαβάσαμε, έκλεισε η διαδικασία της ανάκρισης. 2,5 χρόνια μετά ο ανακριτής, μετά από μια έρευνα χιλιάδων σελίδων, τώρα συντάσσει το πόρισμα για να την διαβιβάσει στον εισαγγελέα εφετών. Εκείνος δεν είναι υποχρεωμένος να το πάει στο δικαστικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις αλλαγές που κάναμε, στέλνοντας στον πρόεδρο των εφετών την πρόταση για το κατηγορητήριο. Η υπόθεση μπαίνει στις ράγες, άλλοι προσπάθησαν να την εκτρέψουν με συνωμοσιολογία και διάφορα σενάρια που διαψεύστηκαν. Για τα Τέμπη αντιμετωπίσαμε μια συνωμοσιολογία που χρηματοδοτήθηκε και από το εσωτερικό και το εξωτερικό».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης τοποθετήθηκε, τέλος, και για τις κινητοποιήσεις κατά Ισραηλινών τουριστών λέγοντας «ο μεγαλύτερος στρατηγικός σύμμαχος της Ελλάδα είναι το Ισραήλ, αυτές οι κινητοποιήσεις είχαν στόχο να “αυτοκτονήσουμε”. Την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας είπε ότι κλείνει τα λιμάνια της για το Ισραήλ. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Πρέπει να βάζουμε την πατρίδα πάνω από όλα».