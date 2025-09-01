Χατζηβασιλείου: Άστοχη η δήλωση Φιντάν – Δεν επιτρέπουμε παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων

«Η Ελλάδα δεν επιτρέπει καμία παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων», υπογράμμισε ο Βουλευτής Σερρών και Γραμματέας Διεθνών Σχέσεων και ΕΕ της Νέας Δημοκρατίας, Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ο κ. Χατζηβασιλείου επεσήμανε ότι η Άγκυρα ενεργοποιεί «εθνικά – εθνικιστικά αφηγήματα» προκειμένου να τονώσει την κοινή γνώμη στο εσωτερικό της. «Η τουρκική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή κάνει αναφορές στο 1922, όπως και στη μάχη του Μαντζικέρτ. Οι Τούρκοι θυμούνται τέτοια γεγονότα για να ανεβάσουν το συλλογικό ηθικό», σημείωσε.

Αναλύοντας τους λόγους, ο Βουλευτής της ΝΔ τόνισε: «Η Τουρκία ενοχλείται για δύο λόγους. Πρώτον, από τις έρευνες που σχεδιάζει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση νοτίως της Κρήτης, με τον σχετικό διαγωνισμό να βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεύτερον, από την πρόθεση της Αθήνας να υλοποιήσει το στρατηγικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ». Όπως εξήγησε, πρόκειται για «έργο ειρήνης και όχι έργο πολέμου», το οποίο «είναι ευρωπαϊκό και θα συνεχιστεί βάσει του κυβερνητικού σχεδιασμού».

Ο κ. Χατζηβασιλείου χαρακτήρισε «άστοχη και αχρείαστη» τη δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, για την Ελλάδα και τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια: «Η Ελλάδα δεν εκφοβίζεται. Η αναφορά του Φιντάν ήταν αδόκιμη. Δεν αναμειγνυόμαστε στα εσωτερικά τρίτων χωρών, ούτε αφήνουμε τέτοιους υπαινιγμούς. Η εξωτερική πολιτική της χώρας μας δεν ετεροκαθορίζεται. Αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι Τούρκοι».

Απαντώντας στις αιτιάσεις της Άγκυρας, ο Τάσος Χατζηβασιλείου υπενθύμισε: «Η Ελλάδα ουδέποτε άλλαξε τον σχεδιασμό της επειδή το ζήτησε τρίτη χώρα. Αν κρίνει ότι ήρθε η ώρα να προχωρήσει σε νέα έρευνα για το καλώδιο, θα το πράξει». Συμπλήρωσε δε ότι «η Ελλάδα είναι πόλος σταθερότητας που σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και το εφαρμόζει στην πράξη, όπως έκανε με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και τη χάραξη θαλάσσιων οικοπέδων και θαλάσσιων πάρκων».

Ο Βουλευτής της ΝΔ αναφέρθηκε και στο θέμα της επέκτασης των χωρικών υδάτων: «Η κυβέρνηση υπερασπίζεται κάθε σπιθαμή της ελληνικής κυριαρχίας χωρίς καμία απολύτως έκπτωση. Η χώρα διατηρεί στο ακέραιο το αναφαίρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα έως τα 12 ναυτικά μίλια, όταν το κρίνει εθνικά σκόπιμο».

Αναφορικά με τη στρατηγική σημασία του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, υπογράμμισε: «Για εμάς, όπως και για την Ευρώπη, το καλώδιο είναι προτεραιότητα. Είναι ευρωπαϊκό έργο, προστατευόμενο από το διεθνές δίκαιο, και μπορεί να συνδεθεί και με τη λογική του IMEC. Είναι έργο που ωφελεί και την Κύπρο, βγάζοντάς την από ενεργειακή απομόνωση». Κάλεσε μάλιστα τους γείτονες να κατανοήσουν ότι «αυτές είναι υποδομές ειρήνης προς όφελος της περιφερειακής σταθερότητας».