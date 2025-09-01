Χρηματιστήριο:-Το-+20%-και-το-πρώτο-crash-test-στις-2.020-μονάδες

Προσπάθεια αποφόρτισης των υπεραγορασμένων τεχνικών ταλαντωτών επιχειρεί στις τελευταίες συνεδριάσεις ο Γενικός Δείκτης του ελληνικού χρηματιστηρίου έπειτα από μια σχεδόν συνεχόμενη ανοδική κίνηση της τάξης του +20% από τα μέσα Ιουνίου. Η αγορά, βλέπετε, ξέρει ότι η βαρύτητα παραμονεύει στη γωνία. Το βραχυχρόνιο pullback έχει ως πρώτη ζώνη στήριξης τις 2.020 με 1.985 μονάδες και αμέσως μετά την καθοριστική για τη συνέχεια περιοχή των 1.938 με 1.900 μονάδων. Επίπεδο το οποίο δεν πρέπει να διαρραγεί καθοδικά, καθώς θα βάλει τους πωλητές στη θέση του οδηγού αλλάζοντας το μέχρι τώρα ανοδικό αφήγημα της αγοράς. Στην περίπτωση όμως που ο δείκτης δηλώσει αδυναμία καθοδικής διαπερατότητας της κάτω πλευράς των 1.985 μονάδων, τότε θα πρέπει να αναμένουμε μια εκ νέου επίθεση των αγοραστών προς τα υψηλά των 2.100 με 2.135 μονάδων.

Από πλευράς δυναμικότητας του Γενικού Δείκτη αξίζει να αναφέρουμε ότι στην πρώτη τετράδα των μετοχών που καθορίζουν με τη βαρύτητά τους την κίνησή του βρίσκονται οι τέσσερις μεγάλες τραπεζικές κυρίες, με την Εθνική να έχει συμμετοχή 10,12%, την Eurobank 10,09%, την Πειραιώς 9,34% και την Alpha 9,14%. Κοινώς οι τέσσερις κυρίες ελέγχουν το 38,7% της κατεύθυνσης του Γενικού Δείκτη και της αγοράς. Στη διαγραμματική ανάλυση πάντως για να μπορέσουμε να πούμε ότι το κλίμα γίνεται αρκετά βαρύ για τους αγοραστές, θα πρέπει ο δείκτης να διαλύσει καθοδικά τις 1.900 μονάδες και να κατέβει με δύναμη προς το επίπεδο των 1.855 μονάδων. Εκεί ίσως και να χρειαστεί επαναχάραξη του βραχυχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού.

Καθοδική κλίση φαίνεται να έχει πάρει και ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Large Cap μετά και την άρνηση ανοδικής τμήσης της περιοχής αντίστασης των 5.350 με 5.380 μονάδων, ώστε να συνεχίσει τον ανηφορικό του δρόμο προς το όριο των 5.500 μονάδων. Η διαγραμματική αυτή δυσπραγία έχει σπρώξει τον δείκτη να πραγματοποιεί σε βραχυχρόνιο επίπεδο μια πρώτη πτωτική κίνηση προς τη βάση των αγοραστών που εκτείνεται από τις 5.080 έως τις 5.000 μονάδες. Καθοδική καταστρατήγηση της βάσης θα ανοίξει την όρεξη για το σημαντικό επίπεδο των 4.868 με 4.800 μονάδων. Επίπεδο που μπορεί μεν ο δείκτης να το περπάτησε ανοδικά μέσα σε μόλις δύο συνεδριάσεις, αλλά στην επιστροφή του καλό θα είναι να μην το περπατήσει καθόλου, καθώς θα ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τα σημεία όπου ολοκληρώθηκε η ανοδική τμήση της καθοδικής γραμμής τάσης “Q”, στις 4.620 μονάδες, στις 24 Ιουνίου. Από τις επιμέρους μετοχές που “αποφασίζουν” για τον δείκτη ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού ανέδειξε ισχυρούς πρωταγωνιστές, ικανούς να βάλουν με τη συμπεριφορά τους στο ταμπλό τη σφραγίδα για τη μετέπειτα φθινοπωρινή πορεία της αγοράς. Από τις δέκα καλύτερες μετοχικές αξίες των εταιρειών που ανήκουν στον δείκτη στην κορυφή των μηνιαίων αποδόσεων βρέθηκε ο Aktor Group με ένα +23%, ο οποίος συνεχίζει να επιβεβαιώνει ότι η νέα του στρατηγική και τα έργα που έχει αναλάβει δημιουργούν ένα εντελώς διαφορετικό επενδυτικό αφήγημα. Ακολουθεί η Bank of Cyprus Holdings με ένα +15,62%, η οποία εκμεταλλεύεται την ενίσχυση της κερδοφορίας και τη βελτίωση των δεικτών ποιότητας ενεργητικού. Στην τρίτη θέση συναντούμε την Aegean Airlines που με ένα +14,67% αποτυπώνει το ρεκόρ των τουριστικών αφίξεων.

Την τετράδα κλείνει η Helleniq Energy με ένα +11,04%, ενώ λίγο χαμηλότερα βρίσκεται η Sarantis με ένα +9,92% συνεχίζοντας τη σταθερή της παρουσία στον χώρο των καταναλωτικών αγαθών. Στην έκτη με μικρή διαφορά συναντάμε την Metlen Energy & Metals PLC με ένα +9,71%, που έκλεψε την παράσταση σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού με την είσοδό της στο LSE. Η Optima Bank ακολουθεί στην έβδομη θέση με ένα +9,58% επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική της ανάπτυξη.

Στην όγδοη θέση συναντάμε έναν όμιλο που θέλει στο επόμενο χρονικό διάστημα να μας κάνει αισθητή την παρουσία του. Μιλάμε για την ElvalHalcor που έχει σημειώσει μια μηνιαία απόδοση της τάξης του +8,40%, κινούμενη προς το κατώφλι των 3 ευρώ. Στην ένατη θέση βρίσκεται η Alpha Bank που συνεχίζει να τρέχει με ένα μηνιαίο +8,31%, αλλά και ένα ετήσιο +118%, ενώ στη δέκατη θέση έχει πλασαριστεί με ένα +7,77% η Lamda Development, με την αγορά να αρχίζει να “ποντάρει” όλο και πιο δυνατά στην εξέλιξη του Ελληνικού.

Προχωράμε στη διαγραμματική ανάλυση του Τραπεζικού Δείκτη, που έπειτα από μια άνοδο της τάξης του +32% από τα μέσα του περασμένου Ιουνίου αποφάσισε να κάνει ένα βραχυχρόνιο pullback προς ανάκτηση νέων δυνάμεων. Το πρώτο σημείο στήριξης συναντάται στις 2.150 μονάδες, ενώ το αμέσως και πλέον κρίσιμο εντοπίζεται στις 2.069 με 2.000 μονάδες. Περιοχή που δεν πρέπει να καταπατηθεί από τους πωλητές, καθώς θα τραβήξει λίγο πιο πίσω χρονικά το σενάριο ανοδικής διάλυσης της περιοχής των 2.500 μονάδων καταγράφοντας έτσι νέο ρεκόρ πολλών ετών. Εδώ τη μεγαλύτερη βαρύτητα με 27,5% την έχει η Εθνική Τράπεζα, με τη μετοχή της την ώρα που γραφόταν το άρθρο, το πρωί της περασμένης Πέμπτης, να δίνει μάχη να κρατήσει το όριο των 12 ευρώ.

Κλείνω με τον δείκτη της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE/ATHEX Mid Cap, που φαίνεται να τα βρήκε λίγο σκούρα πάνω στο διαγραμματικό όριο των 3.000 μονάδων, με αποτέλεσμα να θέλει να δοκιμάσει μια μικρή διορθωτική επιστροφή προς τον τριπλό Fibonacci κινητό μέσο των 34 ημερών, στο εύρος των 2.920 με 2.890 μονάδων. Εδώ από τις επιμέρους εταιρείες της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ο μήνας Αύγουστος πάει να κλείσει με πρώτο στη λίστα της μηνιαίας ανόδου τον όμιλο Fourlis με ένα +13,64%, δεύτερο τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης με ένα +12,99%, τρίτο τον όμιλο της Intracom με ένα +11,13%, τέταρτο τον Άβαξ με +10,09% και πέμπτη την Alumil με ένα +9,45%. Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

