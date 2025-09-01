Σταθερός τζίρος αλλά μεγάλη αύξηση κερδών για την ελληνική θυγατρική του σουηδικού κολοσσού της μόδας. Οι στόχοι της επόμενης χρονιάς και τα ορόσημα της τελευταίας χρήσης

Σε περαιτέρω ανάκαμψη των οικονομικών στοιχείων και μεγεθών της προσβλέπει η αλυσίδα H&M στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στο χώρο της μόδας, σκοπεύοντας το επόμενο διάστημα να κινηθεί με σύνεση και συγκρατώντας όσο είναι εφικτό τις λειτουργικές της δαπάνες ώστε να μπορέσει να διατηρήσει ή και να αυξήσει τον κύκλο εργασιών της αλλά και να διατηρήσει και το επίπεδο κερδοφορίας της.

Την αισιοδοξία αυτή τη στηρίζει σε μια σειρά από σημαντικούς παράγοντες και δη στο ότι το λιανεμπόριο έχει εξέλθει πλέον πλήρως της κρίσης από την πανδημία του Covid 19 των προηγουμένων ετών, η κατανάλωση έχει επανέλθει σε ικανοποιητικά επίπεδα και η εταιρεία κατάφερε να πετύχει αύξηση των πωλήσεων της έστω και οριακή, αλλά βεβαίως και να διατηρήσει ικανοποιητική κερδοφορία κρατώντας τον δείκτη της κερδοφορίας της προ φόρων στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρήση.

Οριακή αύξηση τζίρου αλλά άλμα στην κερδοφορία

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της H&M Hennes & Mauritz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ειδών Ενδύσεως και Υποδύσεως που δημοσιεύθηκαν πριν από μερικά 24ωρα, στη χρήση 1/12/2023 – 30/11/2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 184.589.848 ευρώ, σημειώνοντας οριακή αύξηση κατά 0,47%, σε σύγκριση με τον κύκλο εργασιών ύψους 183.734.792 ευρώ κατά την προηγούμενη διαχειριστική χρήση.

Το κόστος πωλήσεων διαμορφώθηκε σε 71.496.069 ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 4,88% και τα μικτά κέρδη εκμετάλλευσης ανήλθαν σε 113.093.779 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,16% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 6.709.803 ευρώ από 5.442.554 ευρώ στην προηγούμενη χρήση σημειώνοντας αύξηση κατά 23,28%, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 4.584.040 ευρώ από 2.391.249 ευρώ στην προηγούμενη χρήση παρουσιάζοντας αύξηση κατά 91,70% (!).

Τα πλήρως ανανεωμένα καταστήματα σε Ερμού και Πειραιά

Ήταν στις 27 Ιουνίου 2025 όταν άνοιξε εκ νέου τις πύλες του στο κοινό το εμβληματικό κατάστημα της H&M επί των οδών Ερμού 11 και Βουλής στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, μετά τη διαδικασία ριζικής ανακαίνισής του που είχε ξεκινήσει στα τέλη του περασμένου Ιανουαρίου.

Το εν λόγω κατάστημα αποτελεί μάλιστα το πρώτο του σουηδικού «γίγαντα» της λιανικής σε παγκόσμιο επίπεδο που φέρει το πλέον ανανεωμένο concept αγοραστικής εμπειρίας, με το οποίο η H&M επιδιώκει να «περάσει» στη νέα εποχή του λιανεμπορίου.

Όπως εξηγούσε τότε η διοίκηση στους εκπροσώπους του Τύπου «το κατάστημα της Ερμού είναι το πρώτο στον κόσμο με το νέο format. Το εν λόγω κατάστημα είναι από τα πιο σημαντικά της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα, ενώ επιβεβαιώνει τη βούληση της H&M να βάλει ψηλά στις πρωτεύουσες μόδας την Αθήνα».

Το εμβληματικό κατάστημα H&M στην Ερμού 11 έχει συνολική επιφάνεια 4.000 τ.μ. και 2.356 τ.μ. εμπορικού χώρου, «παντρεύοντας» το φυσικό με το ψηφιακό κατάστημα, ενώ διατηρεί τον ιστορικό του χαρακτήρα, έχοντας κατασκευαστεί το μακρινό 1909.

Το εν λόγω κατάστημα μπορεί να απασχολήσει έως και 120 άτομα προσωπικό σε full season, ενώ λόγω της θέσης του εντός του ιστορικού κέντρου της Αθήνας έχει τη δυνατότητα να είναι ανοιχτό κάθε Κυριακή για το διάστημα Μαΐου – Οκτωβρίου, αφού εντάσσεται σε τουριστική περιοχή.

Λίγες ημέρες αργότερα και δη στις 4 Ιουλίου επαναλειτούργησε και το εμβληματικό κατάστημα του Πειραιά, το οποίο βρίσκεται μόλις λίγα μόλις μέτρα απ’ το λιμάνι, με συνολικό εμβαδόν 4.000 τ.μ. και 2.777 τ.μ. εμπορικού χώρου και το οποίο «μεταμορφώνεται» σε ένα σύγχρονο σημείο αναφοράς για τους λάτρεις της μόδας.

Η επαναλειτουργία των δύο καταστημάτων σε Αθήνα και Πειραιά σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την H&M στην Ελλάδα, κατά την οποία προσφέρεται στο κοινό αναβαθμισμένη αγοραστική εμπειρία, όπου το σύγχρονο design, η προηγμένη τεχνολογία και τα ιδιαίτερα στοιχεία της ελληνικής κουλτούρας συνυπάρχουν αρμονικά. Τα νέα καταστήματα στην Ερμού και τον Πειραιά ενσωματώνουν το next-gen concept της H&M. Μια νέα εποχή για τη μόδα που συνδυάζει βιώσιμο design, ψηφιακές καινοτομίες και fashion-forward ατμόσφαιρα. Τα δύο καταστήματα προσφέρουν υπηρεσίες Click & Collect και αυτόματες θυρίδες παραλαβής δεμάτων για γρήγορη, self-service παραλαβή και επιστροφή online παραγγελιών. Η smart store τεχνολογία που διαθέτουν, βελτιστοποιεί την παρουσίαση των προϊόντων και τις καθημερινές λειτουργίες τους, ενώ οι ψηφιακές οθόνες σε όλο το κατάστημα παρουσιάζουν τις τελευταίες συλλογές.

Αποκλειστικά στην Ερμού, οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε έξυπνα δοκιμαστήρια που τους επιτρέπουν να ζητήσουν βοήθεια, άλλα μεγέθη ή προϊόντα απευθείας από το δοκιμαστήριο, ενώ μπορούν, επίσης, να δουν πληροφορίες για τα προϊόντα ή να περιηγηθούν στη διαδικτυακή συλλογή.

H H&M στην Ελλάδα

Η Η&Μ άνοιξε το πρώτο κατάστημα στην Ελλάδα το 2007, ενώ πλέον το δίκτυό της ανέρχεται σε 34 καταστήματα.

Το εμπορικό σήμα αναπτύσσει η H&M Hennes & Mauritz Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ειδών Ενδύσεως και Υποδύσεως, η οποία συστάθηκε τον Οκτώβριο του 2006.

Η σουηδική H&M (Hennes & Mauritz) θεωρείται σήμερα η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία λιανικής πώλησης ενδυμάτων παγκοσμίως, μετά την ισπανική Inditex (μητρική εταιρεία των Bershka, Massimo Dutti, Pull and Bear, Stradivarius, Zara κλπ).

Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον Έρλινγκ Πέρεσον το 1947, όταν άνοιξε το πρώτο κατάστημα στην κεντρική οδό της Βεστερός, ήτοι της πέμπτης μεγαλύτερης πόλης της Σουηδίας. Το πρώτο όνομα της εταιρείας ήταν «Hennes» (δηλαδή «Hers» (δικό της), καθώς πουλούσε αποκλειστικά γυναικεία ρούχα. Το 1968, ο Πέρεσον απέκτησε το κατάστημα ένδυσης λιανικής του Μαουρίτζ Γουάλιντφορς, γεγονός που οδήγησε στην ένταξη της ανδρικής συλλογής στο φάσμα των προϊόντων του και στη μετονομασία της εταιρείας σε Hennes & Mauritz (H&M).

Η γνωστή αλυσίδα διαθέτει σήμερα πάνω από 4.000 καταστήματα σε περισσότερες από 75 χώρες του κόσμου.