Euroxx: Εκτοξεύει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες – Κορυφαία επιλογή η Eurobank

«Ταύρος» παραμένει η Euroxx για τις ελληνικές τράπεζες, αναθεωρώντας επί τα βελτίω τις εκτιμήσεις της και τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες. Η χρηματιστηριακή εκτιμά πως οι ελληνικές τράπεζες αξίζουν ένα premium λόγω της υψηλότερης πιστωτικής επέκτασης (κοντά στο 10% ετησίως) και της δυνατότητας για ακόμη καλύτερες διανομές.

Η Euroxx διατηρεί τη σύσταση overweight για τις τέσσερις συστημικές και αυξάνει την τιμή στόχο για την ΕΤΕ στα 16 ευρώ από 12,10 ευρώ, για την Eurobank στα 4,70 από 3,5 ευρώ, για την Πειραιώς στα 9,20 από 7 ευρώ και για την Alpha στα 4,20 από 3,20 ευρώ προηγουμένως.

Η χρηματιστηριακή βλέπει την δίκαιη αξία για τις ελληνικές τράπεζες σε ένα εύρος P/E 9-10x το 2027 (περίπου 10% premium σε σχέση με τους περιφερειακούς ομολόγους τους). Η κορυφαία επιλογή της είναι πλέον η Eurobank, η οποία έχει υποαποδώσει σε σχέση με τις υπόλοιπες συστημικές από την αρχή του έτους και τώρα διαπραγματεύεται με discount 8-10% σε σχέση με την Εθνική Τράπεζα και την Alpha Bank και περίπου 20% σε σχέση με τις τράπεζες της ευρωπαϊκές περιφέρειας (σε βάση P/E του 2027).

Όπως σημειώνει οι ελληνικές τράπεζες έχουν ενισχυθεί περίπου 67% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας σε απόδοση των ευρωπαϊκών (+53% για τον δείκτη SX7E) και του Γενικού Δείκτη (στο +38%). Το re-rating είναι πλήρως δικαιολογημένο, σύμφωνα με τους αναλυτές, λόγω των ισχυρών αποτελεσμάτων, των υψηλών διανομών και της υποστηρικτικού τοπικού μακροοικονομικού story και της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης.

«Στα ενημερωμένα μοντέλα μας, οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται κατά μέσο όρο με P/E στο 7,1x περίπου το 2027, με discount 15-20% σε σχέση με τους περιφερειακούς ομολόγους τους (P/E στο 8,8x το 2027). Πιστεύουμε ότι οι ελληνικές τράπεζες αξίζουν ένα premium λόγω της υψηλότερης αύξησης των δανείων (κοντά στο 10% ετησίως) και της δυνατότητας για ακόμη καλύτερες διανομές. Παραμένουμε αισιόδοξοι για τον κλάδο», αναφέρει η Euroxx.

Οι υψηλότερες τιμές στόχοι αντικατοπτρίζουν τα καλύτερα αποτελέσματα, τη μεσαία μονοψήφια αύξηση στις προβλέψεις των αναλυτών για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS), το χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου (10%-10,5% από περίπου 12% προηγουμένως) και τους υψηλότερους δείκτες αποτίμησης των ομολόγων τους. Μετά από ένα σχετικά, όπως φαίνεται, σταθερό 2025 σε επίπεδο κερδοφορίας λόγω χαμηλότερων επιτοκίων, αναμένεται ότι η αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) θα συνεχιστεί από το 2026 και μετά. Οι κύριοι παράγοντες είναι η υγιής αύξηση των δανείων (περίπου 9% CAGR σε διάστημα 2025-27), η υποστηρικτική υψηλή μονοψήφια αύξηση των προμηθειών και το χαμηλότερο κόστος κινδύνου (στο εύρος 40-50 μονάδων βάσης).