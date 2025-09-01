Euroxx: Περιθώριο ανόδου 50% για τις ελληνικές τράπεζες – Eurobank η κορυφαία επιλογή

Η χρηματιστηριακή εταιρεία Euroxx προχώρησε σε σημαντική ανοδική αναθεώρηση των τιμών στόχων για τις ελληνικές τράπεζες, τονίζοντας ότι η αναπτυξιακή δυναμική τους είναι τόσο ισχυρή, ώστε να δικαιολογεί ακόμη και premium αποτίμηση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες.

Νέες τιμές στόχοι και συστάσεις

Η Euroxx αναβάθμισε τις τιμές στόχων για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ως εξής:

Εθνική Τράπεζα: νέα τιμή στόχος 16 ευρώ (από 12,1 ευρώ προηγουμένως) – Ανοδικό περιθώριο 35%

Eurobank: νέα τιμή στόχος 4,70 ευρώ (από 3,5 ευρώ) – Περιθώριο ανόδου 50%

Τράπεζα Πειραιώς: νέα τιμή στόχος 9,20 ευρώ (από 7 ευρώ) – Περιθώριο ανόδου 39%

Alpha Bank: νέα τιμή στόχος 4,20 ευρώ (από 3,20 ευρώ) – Περιθώριο ανόδου 24%

Για όλες τις μετοχές η Euroxx διατηρεί τη σύσταση “overweight”, δηλαδή εκτιμά ότι θα έχουν καλύτερη απόδοση από την αγορά.

Επιδόσεις και αποτίμηση

Οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές έχουν καταγράψει ισχυρή άνοδο περίπου 67% από την αρχή του 2025, ξεπερνώντας τόσο:

τον ευρωπαϊκό τραπεζικό δείκτη SX7E (+53%) όσο και

τον γενικό δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΓΔ, στο +38%)

Αυτό, σύμφωνα με την Euroxx, δικαιολογεί την επαναξιολόγηση των μετοχών, καθώς η άνοδος στηρίζεται σε:

ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα

υψηλές μερισματικές αποδόσεις

ευνοϊκή μακροοικονομική και πιστωτική εικόνα στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα μοντέλα αποτίμησης της Euroxx, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν για το 2027:

Μέσο δείκτη P/E περίπου 7,1x, που σημαίνει ότι διαπραγματεύονται με έκπτωση 15%-20% σε σύγκριση με τις περιφερειακές ευρωπαϊκές τράπεζες (P/E 8,8x για το 2027)

Ωστόσο, η Euroxx υποστηρίζει πως οι ελληνικές τράπεζες αξίζουν premium αποτίμηση, καθώς παρουσιάζουν:

Υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης δανείων (~10% ετησίως)

Πιθανώς υψηλότερες αποδόσεις μερισμάτων σε σχέση με τις ευρωπαϊκές ομοειδείς

Η αναβάθμιση στις τιμές στόχων βασίζεται στους εξής παράγοντες:

Καλύτερα από τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα

Αυξημένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) και βελτιωμένες προοπτικές κερδοφορίας

Μείωση του κόστους ιδίων κεφαλαίων στο 10-10,5% (από 12%)

Αύξηση των αποτιμήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που ανεβάζει και τις αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών

Αξιολόγηση και κορυφαία επιλογή

Η δίκαιη αποτίμηση για τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την Euroxx, υπολογίζεται σε δείκτη P/E 9-10x για το 2027, δηλαδή έως και 0,10 premium σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η Eurobank ξεχωρίζει πλέον ως η κορυφαία επενδυτική επιλογή της Euroxx, καθώς: