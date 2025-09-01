Close Menu
    Euroxx: Περιθώριο ανόδου 50% για τις ελληνικές τράπεζες – Eurobank η κορυφαία επιλογή

    Επιχειρήσεις
    Η χρηματιστηριακή εταιρεία Euroxx προχώρησε σε σημαντική ανοδική αναθεώρηση των τιμών στόχων για τις ελληνικές τράπεζες, τονίζοντας ότι η αναπτυξιακή δυναμική τους είναι τόσο ισχυρή, ώστε να δικαιολογεί ακόμη και premium αποτίμηση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες.

    Νέες τιμές στόχοι και συστάσεις

    Η Euroxx αναβάθμισε τις τιμές στόχων για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ως εξής:

    • Εθνική Τράπεζα: νέα τιμή στόχος 16 ευρώ (από 12,1 ευρώ προηγουμένως) – Ανοδικό περιθώριο 35%
    • Eurobank: νέα τιμή στόχος 4,70 ευρώ (από 3,5 ευρώ) – Περιθώριο ανόδου 50%
    • Τράπεζα Πειραιώς: νέα τιμή στόχος 9,20 ευρώ (από 7 ευρώ) – Περιθώριο ανόδου 39%
    • Alpha Bank: νέα τιμή στόχος 4,20 ευρώ (από 3,20 ευρώ) – Περιθώριο ανόδου 24%

    Για όλες τις μετοχές η Euroxx διατηρεί τη σύσταση “overweight”, δηλαδή εκτιμά ότι θα έχουν καλύτερη απόδοση από την αγορά.

    Επιδόσεις και αποτίμηση

    Οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές έχουν καταγράψει ισχυρή άνοδο περίπου 67% από την αρχή του 2025, ξεπερνώντας τόσο:

    • τον ευρωπαϊκό τραπεζικό δείκτη SX7E (+53%) όσο και
    • τον γενικό δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΓΔ, στο +38%)

    Αυτό, σύμφωνα με την Euroxx, δικαιολογεί την επαναξιολόγηση των μετοχών, καθώς η άνοδος στηρίζεται σε:

    • ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα
    • υψηλές μερισματικές αποδόσεις
    • ευνοϊκή μακροοικονομική και πιστωτική εικόνα στην Ελλάδα

    Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα μοντέλα αποτίμησης της Euroxx, οι ελληνικές τράπεζες εμφανίζουν για το 2027:

    • Μέσο δείκτη P/E περίπου 7,1x, που σημαίνει ότι διαπραγματεύονται με έκπτωση 15%-20% σε σύγκριση με τις περιφερειακές ευρωπαϊκές τράπεζες (P/E 8,8x για το 2027)

    Ωστόσο, η Euroxx υποστηρίζει πως οι ελληνικές τράπεζες αξίζουν premium αποτίμηση, καθώς παρουσιάζουν:

    • Υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης δανείων (~10% ετησίως)
    • Πιθανώς υψηλότερες αποδόσεις μερισμάτων σε σχέση με τις ευρωπαϊκές ομοειδείς

    Η αναβάθμιση στις τιμές στόχων βασίζεται στους εξής παράγοντες:

    • Καλύτερα από τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα
    • Αυξημένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) και βελτιωμένες προοπτικές κερδοφορίας
    • Μείωση του κόστους ιδίων κεφαλαίων στο 10-10,5% (από 12%)
    • Αύξηση των αποτιμήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που ανεβάζει και τις αποτιμήσεις των ελληνικών τραπεζών

    Αξιολόγηση και κορυφαία επιλογή

    Η δίκαιη αποτίμηση για τις ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την Euroxx, υπολογίζεται σε δείκτη P/E 9-10x για το 2027, δηλαδή έως και 0,10 premium σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

    Η Eurobank ξεχωρίζει πλέον ως η κορυφαία επενδυτική επιλογή της Euroxx, καθώς:

    • Έχει υποαποδώσει σε σύγκριση με την Εθνική και την Alpha μέσα στο 2025
    • Διαπραγματεύεται με έκπτωση 8-10% έναντι αυτών
    • Παρουσιάζει έκπτωση περίπου 20% σε σχέση με τις ευρωπαϊκές περιφερειακές τράπεζες στο P/E του 2027
