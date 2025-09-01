formula-1:-Σε-πάνω-από-4-δισ.-δολάρια-αποτιμάται-η-αξία-της-mclaren

Η McLaren Racing, η ομάδα της Formula 1 που αυτή τη στιγμή ηγείται του πρωταθλήματος, θα αποτιμηθεί σε πάνω από 3 δισ. λίρες (4,1 δισ. δολάρια) σε μια πώληση μεριδίου, μεταδίδει το - επικαλούμενο δύο πηγές, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη αισιοδοξία των επενδυτών για το άθλημα.

Οι ιδιοκτήτες της McLaren Group Limited -το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Μπαχρέιν Mumtalakat και η CYVN Holdings με έδρα το Άμπου Ντάμπι- θα αναλάβουν πλήρως τον έλεγχο της αγωνιστικής ομάδας, δήλωσαν οι ίδιες πηγές, ζητώντας ανωνυμία.

Θα εξαγοράσουν το 30% των μετοχών που ανήκουν στην MSP Sports Capital και σε άλλους μετόχους μειοψηφίας, οι οποίοι είχαν επενδύσει στη McLaren το 2020 με αποτίμηση 560 εκατ. λίρες. Ο κληρονόμος της Walmart, Ρομπ Γουόλτον, ήταν επίσης επενδυτής σε εκείνο τον γύρο χρηματοδότησης, όπως είχε αναφέρει προηγουμένως το -.