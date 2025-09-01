S&P 500: Πιο ακριβός και από την εποχή της φούσκας του dot-com

Η Wall Street καταγράφει ιστορικά υψηλά, όμως η αλήθεια πίσω από τους δείκτες είναι πιο περίπλοκη – και πιο επικίνδυνη. Ο S&P 500, ο βασικός δείκτης αναφοράς της αμερικανικής αγοράς, βρίσκεται σήμερα σε επίπεδα αποτίμησης που ξεπερνούν ακόμα και την εποχή της φούσκας του dot-com στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Το ερώτημα που αναδύεται είναι αν οι επενδυτές αγοράζουν μετοχές σε τιμές που δύσκολα μπορούν να δικαιολογηθούν μακροπρόθεσμα.

Ο δείκτης διαπραγματεύεται στις 3,23 φορές τις πωλήσεις των εταιρειών του – το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ. Παράλληλα, ο λόγος τιμής προς κέρδη (P/E) διαμορφώνεται στις 22,5 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη 12μήνου, έναντι μέσου όρου 16,8 από το 2000.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο έντονη λόγω της συγκέντρωσης της κεφαλαιοποίησης: οι 10 μεγαλύτερες εταιρείες του S&P 500 – οι περισσότερες τεχνολογικές – αντιπροσωπεύουν πλέον το 39,5% της συνολικής αξίας του δείκτη. Εννέα εξ αυτών έχουν ξεπεράσει το 1 τρισ. δολάρια κεφαλαιοποίηση, με την Nvidia και τη Microsoft να πρωταγωνιστούν χάρη στην έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης.

Το δίλημμα της συγκέντρωσης

Η υπερβολική εξάρτηση από μια χούφτα μετοχές έχει ήδη δείξει τις παγίδες της. Τον Απρίλιο, τα σχέδια του προέδρου Τραμπ για νέους δασμούς προκάλεσαν μαζικό ξεπούλημα, με τις λεγόμενες Magnificent Seven (Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, Tesla) να καταγράφουν μεγαλύτερες απώλειες από το σύνολο της αγοράς.

Αναλυτές όπως ο Steve Sosnick της Interactive Brokers προειδοποιούν: όταν όλοι οι επενδυτές είναι “long” στα ίδια χαρτιά, η αγορά γίνεται ευάλωτη σε μια παρατεταμένη διόρθωση. «Το ερώτημα είναι από πού θα βρεθούν οι επόμενοι αγοραστές, αν οι γίγαντες χάσουν τη λάμψη τους», σημειώνει.

Όχι όλα ακριβά – οι κρυμμένες ευκαιρίες

Η γενική εικόνα δεν είναι παντού φουσκωμένη. Εάν οι εταιρείες του S&P 500 είχαν ίσο βάρος, ο δείκτης θα διαπραγματευόταν στις 1,76 φορές τις πωλήσεις, κοντά στον ιστορικό μέσο όρο 1,43.

Ο Mark Giambrone της Barrow Hanley Global Investors βλέπει ευκαιρίες σε κλάδους που δεν έχουν φορτωθεί με τις εξωπραγματικές αποτιμήσεις των τεχνολογικών κολοσσών. Όπως σημειώνει, «υπάρχουν επιχειρήσεις που θα ωφεληθούν από την τεχνητή νοημοσύνη μέσω αύξησης παραγωγικότητας, αλλά χωρίς να πληρώνεις τις τιμές των “AI superstars”».

Η πρόκληση για τους επενδυτές

Το ερώτημα πλέον δεν είναι αν η αμερικανική αγορά βρίσκεται σε ανοδικό κύκλο – αυτό είναι δεδομένο. Το ζήτημα είναι αν το επίπεδο αποτίμησης που έχει φτάσει μπορεί να σταθεί στον χρόνο. Οι σημερινές τιμές προεξοφλούν εκρηκτικά κέρδη για τα επόμενα χρόνια. Όμως όσο πιο υπερβολικές είναι οι προσδοκίες, τόσο πιο δύσκολο γίνεται να επιβεβαιωθούν.

Η ιστορία έχει δείξει πως οι αγορές μπορεί να παραμείνουν ακριβές για καιρό, αλλά στο τέλος οι αποτιμήσεις «μετράνε». Και όταν η πραγματικότητα δεν συμβαδίζει με τις ελπίδες, η διόρθωση είναι αναπόφευκτη.

Στην ουσία, η Wall Street βρίσκεται σήμερα σε μια λεπτή ισορροπία: ανάμεσα στον ενθουσιασμό για την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία, και στον κίνδυνο να ξαναζήσει το σενάριο του dot-com. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το ταξίδι θα έχει έντονες αναταράξεις.