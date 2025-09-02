Ανοδικές-τάσεις-στις-ασιατικές-αγορές-με-φόντο-τους-δασμούς-και-τις-γεωπολιτικές-εξελίξεις

Οι ασιατικές αγορές παρουσίασαν ανοδικές τάσεις την Τρίτη (2/9), καθώς οι επενδυτές αξιολόγησαν τη συνάντηση των ηγετών της Οργάνωσης Συνεργασίας της Σαγκάης στην Τιαντζίν.

Αυτό έρχεται μετά την απόφαση του ομοσπονδιακού εφετείου των ΗΠΑ την Παρασκευή (29/8) ότι οι περισσότεροι από τους παγκόσμιους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είναι παράνομοι.

Οι αγορές της Ινδίας θα βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, μετά τη δήλωση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Ινδία προσφέρθηκε να μειώσει τους δασμούς της στο μηδέν. «Τώρα προσφέρθηκαν να μειώσουν τους δασμούς τους στο μηδέν, αλλά είναι αργά. Έπρεπε να το είχαν κάνει πριν από χρόνια», έγραψε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Πρόσθεσε ότι η σχέση των ΗΠΑ με την Ινδία ήταν «μονομερής».

Ο δείκτης αναφοράς της Ινδίας Nifty 50 αυξήθηκε κατά 0,47% και έφτασε τις 24.740,75 μονάδες, ενώ ο δείκτης BSE Sensex σημείωσε άνοδο 0,41% και ανέβηκε στις 80.691,15 μονάδες.

Ο ιαπωνικός Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,35% φτάνοντας τις 42.335,50 μονάδες, ενώ ο ευρύτερος δείκτης Topix σημείωσε άνοδο 0,61% στις 3.081,88 μονάδες.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi αυξήθηκε κατά 0,94% στις 3.172,35 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 1,15% και έφτασε τις 794,00 μονάδες. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή της χώρας αυξήθηκε κατά 1,7% τον Αύγουστο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, μετά από αύξηση 2,1% τον προηγούμενο μήνα. Αυτό σηματοδοτεί την πιο αργή ετήσια αύξηση από το Νοέμβριο και είναι ελαφρώς χαμηλότερη από την αύξηση 2% που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters.

Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά 0,07% φτάνοντας στις 25.440,50 μονάδες ενώ ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,74% στις 4.490,45 μονάδες.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,30% στις 8.900,60 μονάδες.

Η Αυστραλιανή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακοίνωσε ότι η επιτροπή εξέτασης επέβαλε πρόστιμο 3,88 εκατομμυρίων αυστραλιανών δολαρίων (2,52 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) σε τοπική μονάδα της γαλλικής τράπεζας Societe Generale για την αποτυχία της να αποτρέψει ύποπτες εντολές στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και σιταριού.

Έρευνα της ρυθμιστικής αρχής διαπίστωσε ότι η Societe Generale Securities Australia, η οποία είναι ένας από τους μεγαλύτερους συμμετέχοντες στην αγορά παραγώγων ASX 24, είχε επιτρέψει σε δύο από τους πελάτες της να υποβάλουν 33 ύποπτες εντολές μεταξύ Μαΐου 2023 και Φεβρουαρίου 2024. Κατά τη διάρκεια αυτής της «ασταθούς περιόδου», οι αγορές ενέργειας και σιταριού σε παγκόσμιο επίπεδο αντιμετώπισαν προβλήματα εφοδιασμού, τα οποία προκλήθηκαν, μεταξύ άλλων, από τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, σύμφωνα με την επιτροπή.

Εν τω μεταξύ, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της χώρας για το τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου παρουσίασε έλλειμμα 13,7 δισεκατομμυρίων αυστραλιανών δολαρίων, σε σύγκριση με το έλλειμμα 14,7 δισεκατομμυρίων αυστραλιανών δολαρίων του προηγούμενου τριμήνου και το έλλειμμα 16 δισεκατομμυρίων αυστραλιανών δολαρίων που προέβλεπαν οι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν από το Reuters.