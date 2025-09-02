Αυξημένη μεταβλητότητα στο ΧΑ που συγχρονίζεται με τις κινήσεις των ευρωπαϊκών αγορών – Στο επίκεντρο η πολιτική κρίση στη Γαλλία

Παράλληλα, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 137,1 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές ξεκίνησαν με θετική διάθεση και με καταλύτη την αναβάθμιση των τιμών στόχων των συστημικών τραπεζών από την Euroxx οδήγησαν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2045 μονάδων λίγο πριν τις 1μμ. Με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο και επιλεγμένα blue chips. Η αφύπνιση των πωλητών οδήγησε το ΓΔ ακόμη και σε αρνητικό έδαφος, όμως η επάνοδος των αγοραστών οδήγησε το ΓΔ σε καταγραφή μικρών κερδών στις δημοπρασίες σε μια συνεδρίαση με μεταβλητότητα αλλά χαμηλές συναλλαγές. Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,477% με τους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται με νευρικότητα. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+1,24%) κατέγραψε κέρδη με την Alpha (+1,95%) να υπεραποδίδει. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΜΟΗ (+0,95%), ο ΟΤΕ (+0,88%), ο ΟΠΑΠ (+0,99%) αλλά και η Intralot (+3,33%) με την MIG (+20,74%) από τη μεσαία και μικρή κεφαλαιοποίηση. Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η ΔΕΗ (-1,12%), η Helleniq Energy (- 1,75%), η ΕΛΧΑ (-2,57%) και ο Ελλάκτωρ (-1,43%). Απολογιστικά, 35 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 70 εκείνων που υποχώρησαν. Ανακοινώνονται σήμερα οι αλλαγές του δείκτη FTSE-100 με αναμενόμενη την είσοδο της Metlen PLC.

Η αβεβαιότητα για την βιωσιμότητα της γαλλικής κυβέρνησης προκαλεί νευρικότητα στις ευρωπαϊκές αγορές ενώ στις ΗΠΑ η όξυνση της σχέσης Τραμπ- Federal υπονομεύει την αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής και εκτοξεύει την τιμή του χρυσού. Η αυξημένη μεταβλητότητα αναμένεται να συνεχιστεί και στο Χ.Α. καθώς θα συγχρονίζεται με τις κινήσεις των ευρωπαϊκών αγορών.