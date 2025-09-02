Βιλερουά-(ΕΚΤ):-Υπό-έλεγχο-ο-πληθωρισμός-στην-Ευρωζώνη

Σε δήλωσή του μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας δήλωσε ότι οι αυξήσεις τιμών «είμαι πολύ καλά ελεγχόμενες».

Αισιόδοξος πως ο πληθωρισμός βρίσκεται υπό έλεγχο και η οικονομική ανάπτυξη εξελίσσεται βάσει των προβλέψεων, παρουσιάστηκε το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό.

Σε δήλωσή του μετά τη δημοσίευση των στοιχείων για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας δήλωσε ότι οι αυξήσεις τιμών «είμαι πολύ καλά ελεγχόμενες».

Σχετικά με την κατάσταση στην Γαλλία, που πλήττεται από μία ακόμη περίοδο πολιτικής αναταραχής, ανέφερε ότι η επιτάχυνση της ανάπτυξης στο β’ τρίμηνο σημαίνει ότι οι προοπτικές για το σύνολο του έτους θα είναι τουλάχιστον ίσες με την πρόβλεψη της κεντρικής τράπεζας για 0,6%.

«Με αυτή τη σχετική ανθεκτικότητα, είναι πιο σημαντικό από ποτέ να αντιμετωπίσουμε το νούμερο ένα πρόβλημα της χώρας: το υπερβολικά μεγάλο έλλειμμα και χρέος μας», είπε.

Η κυβέρνηση της Γαλλίας είναι στα πρόθυρα κατάρρευσης με την ψήφο εμπιστοσύνης να έχει οριστεί για την Δευτέρα, σχετικά με το σχέδιο του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού να μειώσει απότομα το δημοσιονομικό έλλειμμα κατά το επόμενο έτος. Ο Βιλερουά τόνισε ότι είναι κρίσιμο για τη Γαλλία να διατηρήσει την υπόσχεση της σημερινής κυβέρνησης να μειώσει το έλλειμμα στο 3% του ΑΕΠ έως το 2029 για να σταθεροποιήσει το χρέος.

«Σήμερα δεν υπάρχει εύκολη, άκοπη λύση για δημοσιονομική εξυγίανση. Όμως όσο περισσότερο η χώρα μας περιμένει πριν επιτεθεί σε αυτό, τόσο πιο επώδυνο θα είναι το φάρμακο», είπε.

Μίλερ: Η ΕΚΤ έχει την πολυτέλεια να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα

Από τη μεριά του, το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Μάντις Μίλερ, σημείωσε πως η κεντρική τράπεζα έχει την πολυτέλεια να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια στην συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας, καθώς ο πληθωρισμός κινείται κοντά στο στόχο της και η οικονομία φαίνεται να είναι ανθεκτική,

Σε ερώτηση για τις προσδοκίες ότι οι αξιωματούχοι θα διατηρήσουν αμετάβλητα τα επιτόκια στις 11 Σεπτεμβρίου, ο κεντρικός τραπεζίτης της Εσθονίας δήλωσε στο - ότι μία τέτοια πορεία «βγάζει νόημα» εφόσον η οικονομική δραστηριότητα πιθανόν να ανακάμψει σταδιακά.

«Είναι λογικό αυτή τη στιγμή να πάρουμε το χρόνο και να παρακολουθήσουμε τα οικονομικά δεδομένα των επόμενων μηνών και να λάβουμε τυχόν διαφορετικές αποφάσεις αν χρειαστεί» υπογράμμισε.

Από την άλλη, ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Φινλανδίας Όλι Ρεν δήλωσε στην Boersen – Zeitung ότι οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ δεν πρέπει να εφησυχάζει σχετικά με τους καθοδικούς κινδύνους στις τιμές. Τα σχόλιά του ευθυγραμμίζονται με αυτά του Λιθουανού ομόλογό του Γκεντίμινας Σίμκους ο οποίος δήλωσε στο Econostream ότι «συνεχίζω να πιστεύω ότι οι κίνδυνοι για την οικονομία και τον πληθωρισμό εξακολουθούν να κλίνουν προς τα κάτω».

Επιπλέον, δήλωσε ότι οι νέες προβλέψεις της ΕΚΤ δεν θα παρουσιάσουν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τον Ιούνιο.

«Υπό το πρίσμα όλων αυτών των αναταραχών που έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν, ξεκινώντας από την εμπορική πολιτική στις ΗΠΑ, τον αντίκτυπο του πολέμου στην Ουκρανία εδώ και αρκετά χρόνια, η οικονομία άντεξε αρκετά καλά στην Ευρώπη. Εξετάζοντας τα πρόσφατα στοιχεία, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι εξακολουθούμε να βρισκόμαστε λίγο-πολύ στο μονοπάτι που χαράξαμε ήδη κατά τον τελευταίο γύρο των προβλέψεων της ΕΚΤ», πρόσθεσε.