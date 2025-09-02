ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: «Κλειδώνει» τον Σεπτέμβριο νέο εταιρικό ομόλογο – Πού θα πάνε τα κεφάλαια

Σε ανοιχτή γραμμή με τράπεζες για την έκδοση εταιρικού ομολόγου, διαπραγματεύσιμου στο ΧΑ. Αναμένονται εξελίξεις προσεχώς. Ενίσχυση ρευστότητας και αποπληρωμή μέρους παλιού ομολόγου. Τα σενάρια για το ύψος των κεφαλαίων. Οι μεγάλες επενδύσεις της εισηγμένης και το ανεκτέλεστο ρεκόρ.

Ειλημμένη και «κλειδωμένη» πρέπει να θεωρείται η πρόθεση του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να προχωρήσει στην έκδοση κοινού εταιρικού ομολόγου, σημαντικού μεγέθους, που θα εισαχθεί στην αντίστοιχη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χ.Α.).

Η κίνηση αναμένεται μέσα στο προσεχές διάστημα. Ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αν και διαθέτει πλεονάζουσα ρευστότητα (π.χ. ταμειακά διαθέσιμα για το σύνολο του ομίλου στα 1,6 δισ.) και ισχυρή χρηματοοικονομική διάρθρωση, ετοιμάζεται να απευθυνθεί εκ νέου στο επενδυτικό κοινό, μέσω έκδοσης σχετικού εταιρικού ομολόγου, για να υποστηρίξει το ευρύ επενδυτικό του πρόγραμμα ύψους 10 δισ. ευρώ και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων άνω των 7 δισ. ευρώ.

Όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, έτσι κι αλλιώς ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι σε συνεχή επαφή και «ανοιχτή γραμμή» με τις τράπεζες ώστε να εκμεταλλευθεί κάθε «παράθυρο ευκαιρίας» για την ενίσχυση της ήδη ισχυρής χρηματοοικονομικής του δομής. Λεπτομέρειες για την έκδοση αναμένονται προσεχώς, ενώ μάλλον, κατά πληροφορίες της χρηματιστηριακής αγοράς, από Δευτέρα αναμένεται να «πυκνώσουν» οι εξελίξεις. Σχετικά με το ύψος της έκδοσης δεν έχουν κυκλοφορήσει επίσημες ενημερώσεις. Ωστόσο, θυμίζουμε ότι προ ολίγων μηνών η Aegean είχε προχωρήσει σε ανάλογη κίνηση, έως 250 εκατ. ευρώ, με την αγορά να εκτιμά ότι ο πήχης της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει μπει υψηλότερα από το νούμερο αυτό.

Παράλληλα, σε περίπου 2 έτη, τον Ιούλιο του 2027, λήγει εταιρικό ομόλογο, έκδοσης 2020 (δηλαδή, 7ετούς διάρκειας), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ύψους 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες της αγοράς, μέρος της σχεδιαζόμενης έκδοσης θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή (νωρίτερα) του ομολόγου αυτού, με όρους που θα συμφέρουν την εισηγμένη και θα ρίξουν τον δανεισμό.

Κατά συνέπεια, οι εκτιμήσεις της αγοράς για το ύψος της νέας σχεδιαζόμενης έκδοσης βάζουν ψηλά τον πήχη. Τις επόμενες ημέρες ή εβδομάδες, εφόσον δεν προκύψει κάτι που ανατρέψει στον σχεδιασμό, θα υπάρξουν λογικά νεότερα για το ύψος του ομολογιακού, την διάρκειά του, το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς κ.α..

Μεγάλες επενδύσεις

Ως γνωστόν, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ προωθεί μεγάλες επενδύσεις, όπως για παράδειγμα ο ΒΟΑΚ (παραχώρηση Κίσσαμος – Χανιά – Ηράκλειο σχεδόν 2 δις ευρώ), η Εγνατία Οδός (αναμένεται να παραλάβει τη σύμβαση τέλη 2025 – αρχές 2026), το νέο αεροδρόμιο στην Κρήτη (Καστέλι) με ορίζοντα λειτουργίας αρχές 2028, προφανώς το ολοκληρωμένο τουριστικό συγκρότημα με καζίνο στο Ελληνικό – IRC (με HardRock, επένδυση 1,5 δις, είναι ήδη σε εξέλιξη εργασίες) κ.α., ενεργειακές μπίζνες, ενώ έχει αναλάβει πλήθος συμβάσεων παραχώρησης και ΣΔΙΤ (οδικές, φράγματα, μονάδες αποβλήτων κ.α.).

Παράλληλα, έχει αποκτήσει πλήθος συμβάσεων – συμβολαίων σε δημόσια (π.χ. οδικά, σιδηρόδρομο κ.α.) ή ιδιωτικά έργα (π.χ. το The Ellinikon Mall στο Ελληνικά κ.α.), εκτινάσσοντας το ανεκτέλεστο σε επίπεδα ρεκόρ, άνω των 7 δισ. ευρώ (ποσοστό άνω του 50% του ανεκτέλεστου αντιστοιχεί σε έργα ιδίων επενδύσεων του ομίλου διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα ποιοτικό και χαμηλού ρίσκου χαρτοφυλάκιο).

Προφανώς, το «πακέτο» των παραχωρήσεων/ΣΔΙΤ (Αττική Οδός, Νέα – Κεντρική Οδός κ.α.), αλλά και των προς ανάληψη ή υπογραφή συμβάσεων προσεχώς θα μεγαλώνει ή έστω ανανεώνεται με νέα έργα, ενώ θα ωριμάζουν οι επενδύσεις.