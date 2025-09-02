Δένδιας:-Το-καλοκαίρι-του-2026-ολοκληρώνεται-το-οικιστικό-πρόγραμμα-1.059-κατοικιών

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, πραγματοποίησε σήμερα, Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου, επίσκεψη στο πρώην στρατόπεδο «Οπλαρχηγού Θεόδωρου Ζιάκα», στο δήμο Κορδελιού – Ευόσμου Θεσσαλονίκης.

Κατά την επίσκεψή του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας πραγματοποίησε επιθεώρηση στην έκταση του ακινήτου, το οποίο βρίσκεται δίπλα από τη σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Το στρατόπεδο, έκτασης σχεδόν 130 στρεμμάτων, παραμένει ανενεργό από το 2006.

Όπως ανακοινώθηκε, τον υπουργό συνόδευαν ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο διοικητής Γ’ Σώματος Στρατού αντιστράτηγος Αθανάσιος Γαρίνης, ο διοικητής της ΜΕΡΥΠ υποστράτηγος Νικόλαος Γαλλιός και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας.

«Όπως έχω πει επανειλημμένα, σημαντική προτεραιότητα της «Ατζέντας 2030» – είναι η διασφάλιση καλύτερων μισθών και καλύτερων συνθηκών ζωής για το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων της πατρίδας μας» υπογράμμισε ο κ. Δένδιας.

«Και για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε στέγη στο προσωπικό μας εκτελούμε ήδη ένα τεράστιο Οικιστικό Πρόγραμμα, 1.059 κατοικιών, το οποίο θα ολοκληρωθεί πάρα πολύ σύντομα, το καλοκαίρι του 2026,σε λιγότερο από 12 μήνες από σήμερα» εξήγησε.

«Εδώ όμως βρισκόμαστε στη Θεσσαλονίκη, στο στρατόπεδο «Ζιάκα», μια πολύ μεγάλη έκταση, σχεδόν 130 στρεμμάτων, όπου φιλοδοξούμε να εκτελεστεί κι εδώ ένα πολύ σημαντικό Οικιστικό Πρόγραμμα κατασκευής εξακοσίων και πλέον κατοικιών» πρόσθεσε.

«Και όχι απλώς κατασκευής 600 και πλέον κατοικιών», συνέχισε, «αλλά και δημιουργίας ενός πρότυπου συγκροτήματος κατοικιών».

«Μιας μικρής πόλης η οποία θα αναβαθμίσει την ευρύτερη περιοχή, εκτός βεβαίως από το ότι θα δώσει λύση σε στεγαστικά προβλήματα και στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά και τμήματος της ελληνικής κοινωνίας» επισήμανε.

Στη συνέχεια, ο κ. Δένδιας μετέβη στην έδρα της Ιερέας Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, όπου είχε σύντομη συζήτηση με τον Σεβασμιώτατο Βαρνάβα, παρουσία του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργο Κώτσηρα.

