ΔΕΘ: Το πρόγραμμα της 89ης Έκθεσης – το Σάββατο τα εγκαίνια

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα εγκαινιάσει τη λειτουργία της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τη ΔΕΘ, θα συναντηθεί με τη διοίκηση της και στη συνέχεια θα περιοδεύσει σε περίπτερα.

Στις 19:30 θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», στην τελετή εγκαινίων της 89ης ΔΕΘ, όπου θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης για το επόμενο διάστημα. Την Κυριακή, στις 12:00, ο κ. Μητσοτάκης θα δώσει συνέντευξη Τύπου στο «Ι. Βελλίδης».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Νίκος Ανδρουλάκης, θα επισκεφθεί την 89η ΔΕΘ το Σάββατο και την Κυριακή 13 και 14 Σεπτεμβρίου.

Το πρωί του Σαββάτου θα συναντηθεί με τη διοίκηση της ΔΕΘ- Helexpo και στη συνέχεια θα περιοδεύσει σε περίπτερα. Στις 20:00 θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» και θα παρουσιάσει το πρόγραμμα του κόμματος του. Την Κυριακή, στις 12:00, θα δώσει συνέντευξη Τύπου στο «Ι. Βελλίδης».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, στις 20:00, θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» και την Πέμπτη 11/9 στις 12:00 θα δώσει συνέντευξη Τύπου στην αίθουσα «Αιμίλιος Ριάδης».

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στις 19:00.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης θα δώσει συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 11:00, σε αίθουσα του περιπτέρου 8 της ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός θα δώσει συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου στις 11:00, σε αίθουσα του περιπτέρου 8 της ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανος Κασσελάκης την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου θα μιλήσει στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης», στις 20:00 και το Σάββατο 13/9 θα δώσει συνέντευξη Τύπου, στις 11:00 σε αίθουσα του περιπτέρου 8 της ΔΕΘ.

Στη Θεσσαλονίκη, θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία έως τώρα δεν έχει ανακοινώσει τις λεπτομέρειες του προγράμματός της.

- -

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.