Δύο οπλισμένα τουρκικά F-16 παραβίασαν το FIR Αθηνών – Πρώτη παραβίαση μετά από 30 μήνες

Αναταράξεις υπήρξαν χθες Δευτέρα (1/9), καθώς το απόγευμα δύο οπλισμένα τουρκικά μαχητικά F-16 πέταξαν μεταξύ Ρόδου και Καστελλόριζου, χωρίς να έχουν καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτόν το FIR Αθηνών.

Όπως ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη, πρόκειται για την πρώτη παραβίαση εκ μέρους της τουρκικής πλευράς μετά από 30 μήνες – μια παραβίαση που όπως είπε, ωστόσο, «δεν αφορά τον ελληνικό εναέριο χώρο, αλλά το FIR Αθηνών», το οποίο επί της ουσίας αποτελεί τον επίσημο χώρο πληροφοριών πτήσεων.

«Αυτό είναι ένα ζήτημα και χρειάζεται μια προσεκτική ανάγνωση για το αν θα έχει συνέχεια ή όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Μπορεί να είναι και ένα μήνυμα για το τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που συνεχιστεί η πολιτική που κατά την άποψη του Φιντάν συνεχίζεται από την Ελλάδα

Σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, τα δύο τουρκικά αεροσκάφη παραβίασαν τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας, ενώ επιπλέον καταγράφηκαν δύο ακόμη παραβάσεις από τουρκικό αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-72 και από ένα ελικόπτερο.

