Επανέρχεται-στην-Ελλάδα-η-Τράπεζα-Κύπρου

Μετά από σχεδόν δώδεκα χρόνια, η Τράπεζα Κύπρου δείχνει έτοιμη να επανέλθει στην Ελλάδα, εξετάζοντας το άνοιγμα γραφείου αντιπροσωπείας. Ενισχύει έτσι το αποτύπωμά της και διευρύνει τους δεσμούς με την εγχώρια επιχειρηματική σκηνή.

Μετά από σχεδόν δώδεκα χρόνια από όταν η Τράπεζα Κύπρου – όπως και άλλες κυπριακές τράπεζες – μεταβίβασε το σύνολο των εν Ελλάδι δραστηριοτήτων της (καταστήματα, προσωπικό, στοιχεία ενεργητικού και παθητικού) στην Τράπεζα Πειραιώς, κατόπιν ανακεφαλαιοποίησης, δείχνει έτοιμη να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του -, η κυπριακή τράπεζα εξετάζει την περίπτωση δημιουργίας μόνιμου desk (γραφείο αντιπροσωπείας) στην Αθήνα πο υ να εστιάζει κυρίως στο σκέλος το χορηγήσεων και δη των επιχειρηματικών. Με αυτόν τον τρόπο, επιδιώκει να ενισχύσει τους δεσμούς με την εγχώρια επιχειρηματική σκηνή, διεκδικώντας ένα ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι της συνολικής «πίτας» δανείων και τοποθετώντας ένα ακόμη κομμάτι στο «παζλ» ενίσχυσης της εξωστρέφειας.

Η τράπεζα ποντάρει στην ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου διεθνών εταιρικών χορηγήσεων, καθοδηγώντας για 1,5 δισ. ευρώ δάνεια περίπου σε μεσοπρόθεσμη βάση, από 0,96 δισ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας ήδη τάση υπέρβασης του στόχου. Από τα τέλη Δεκεμβρίου 2024, το χαρτοφυλάκιο ενήμερων διεθνών δανείων έχει ενισχυθεί κατά 16% φτάνοντας πλέον στα 1,1 δισ. ευρώ, με τα συνολικά ενήμερα στα 10,66 δισ. ευρώ (αυξημένα κατά 5% από αρχές έτους). Η Κύπρου κινείται αρκετά επιλεκτικά, στοχεύοντας κυρίως σε δάνεια προς εταιρείες με ισχυρούς και «υγιείς» ισολογισμούς των κλάδων υποδομών, τουρισμού, μεταφορών, τεχνολογίας και ενέργειας ενώ να συμμετέχει σε μικρές ομάδες διεθνών κοινοπρακτικών δανείων.

Κατά το δεύτερο τρίμηνο, κατέγραψε πιστωτική επέκταση 760 εκατ. ευρώ (842 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο – εκταμιεύσεις στα 1,602 δισ. ευρώ στο εξάμηνο), εκ των οποίων τα 188 εκατ. ευρώ αφορούσαν διεθνείς χορηγήσεις (κυρίως Ελλάδα – εντάσσονται εταιρικές χορηγήσεις, syndicated και shipping) και τα 279 εκατ. εταιρικές χορηγήσεις. Η καθαρή πιστωτική επέκταση διαμορφώθηκε στα 464 εκατ. ευρώ στο πρώτο μισό.

Στις 30 Ιουνίου 2025, τα καθαρά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες του συγκροτήματος ανήλθαν σε 10,578 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 10,114 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2024, αυξημένα κατά 5% από τα τέλη χρήσης 2024. Η Κύπρου διαθέτει, σε πανευρωπαϊκή βάση, έναν από τους χαμηλότερους λόγους δανείων – μετά από προβλέψεις – προς καταθέσεις. Με την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου ο παραπάνω λόγος διαμορφωνόταν στο 51%.