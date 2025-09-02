Επιθεώρηση Εργασίας: 52 παραβάσεις για θερμική καταπόνηση εργαζομένων – Πρόστιμα άνω των 94.000 ευρώ

Συνολικά 1.345 έλεγχοι για θερμική καταπόνηση εργαζομένων διενεργήθηκαν από τις αρχές Ιουνίου από την Επιθεώρηση Εργασίας, με το συνολικό ποσό των προστίμων, σε 52 περιπτώσεις παραβάσεων, να φτάνει τις 94.502 ευρώ.

Περισσότεροι από τους μισούς ελέγχους (54,65%) έγιναν στους κλάδους των κατασκευών, της εστίασης και της βιομηχανίας τροφίμων, όπου συνήθως παρατηρείται εντονότερη καταπόνηση των εργαζομένων, ως αποτέλεσμα μετεωρολογικών παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος ή και παραμέτρων μικροκλίματος του εσωτερικού εργασιακού χώρου.

Στις κατασκευές τα υψηλότερα πρόστιμα

Τα υψηλότερα πρόστιμα, συνολικού ποσού 55.701 ευρώ, επιβλήθηκαν στις κατασκευές. Ακολούθησαν η εστίαση (11.600 ευρώ) και η μεταποίηση (10.601 ευρώ).

Στη διάρκεια των ελέγχων για θερμική καταπόνηση, διαπιστώθηκαν επίσης παραβάσεις που αφορούσαν στο θεσμικό πλαίσιο (εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων, οργανωτικά μέτρα, συντονισμός εργασιών, γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας), στη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας και στην επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων (τήρηση ιατρικών φακέλων, βεβαιώσεις καταλληλότητας).