ΕΧΑΕ: Στο 1,51% η συμμετοχή της Jefferies International – Στο 6,58% της Praude Asset Management

Στην αγορά 456.954 μετοχών της ΕΧΑΕ προέβη η Jefferies International έναντι 3.217.764,4 ευρώ σύμφωνα με γραπτή γνωστοποίησή της προς την εταιρεία. Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές η Jefferies International κατέχει το 1,51% των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Με ξεχωριστή ανακοίνωση, η Praude Asset Management Limited ενημέρωσε ότι προχώρησε στην αγορά 8.358 μετοχών της ΕΧΑΕ έναντι 58.196,25 ευρώ. Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η Hermes Linder Fund Sicav κατέχει το 5,24% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο του 6,59% των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Praude Asset Management Limited

Ολόκληρες οι δύο ανακοινώσεις:

Η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία την 01.09.2025 ενημέρωσε ότι προέβη στις ακόλουθες συναλλαγές μετοχών της Εταιρείας (σύμβολο ΕΧΑΕ, ISIN GRS395363005).

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η JEFFERIES INTERNATIONAL LTD κατέχει το 1,51% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Η γνωστοποίηση των συναλλαγών ΕΧΑΕ πραγματοποιείται με βάση το αρ. 24 του ν. 3461/2006 λόγω της δημόσιας πρότασης της Euronext για απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας (ΕΧΑΕ) με ανταλλαγή μετοχών.

Η ανακοίνωση της Praude Asset Management Limited

Η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED με γραπτή γνωστοποίηση προς την Εταιρεία στις 02.09.2025 ενημέρωσε ότι προέβη στις ακόλουθες συναλλαγές μετοχών της Εταιρείας (σύμβολο ΕΧΑΕ, ISIN GRS395363005).

Μετά τις ανωτέρω συναλλαγές, η HERMES LINDER FUND SICAV κατέχει το 5,24% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο σύνολο του 6,59% των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η PRAUDE ASSET MANAGEMENT LIMITED.

Η γνωστοποίηση των συναλλαγών ΕΧΑΕ πραγματοποιείται με βάση το αρ. 24 του ν. 3461/2006 λόγω της δημόσιας πρότασης της Euronext για απόκτηση του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας (ΕΧΑΕ) με ανταλλαγή μετοχών.