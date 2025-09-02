Η έντονα ανοδική πορεία της ΔΕΗ: Νέα Deals-έκπληξη, εξαγορές και στρατηγικές κινήσεις

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, βιώνει μια από τις πιο δυναμικές περιόδους της ιστορίας της. Βάσει των τελευταίων ανακοινώσεων και εξελίξεων έως τον Αύγουστο του 2025, η εταιρεία έχει καταγράψει εντυπωσιακή ανοδική πορεία, τόσο σε επιχειρηματικό επίπεδο όσο και στην αξία της μετοχής της. Αυτή η ανόρθωση οφείλεται σε μια σειρά από στρατηγικές εξαγορές, νέα deals και επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), που ενισχύουν τη θέση της ΔΕΗ όχι μόνο στην εγχώρια αγορά, αλλά και διεθνώς.

Η ΔΕΗ έχει μετατραπεί σε έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην ευρωπαϊκή ενεργειακή σκηνή, με έμφαση στη μετάβαση προς την πράσινη ενέργεια. Το 2024 και το 2025 σημαδεύτηκαν από μια σειρά εξαγορών και συμφωνιών που διπλασίασαν το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας σε ΑΠΕ και ενίσχυσαν τα οικονομικά της αποτελέσματα.

1. Εξαγορά Χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στη Ρουμανία: Μια από τις πιο σημαντικές κινήσεις ήταν η εξαγορά ενός χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και μπαταριών ισχύος 629 MW στη Ρουμανία από τα ταμεία της Macquarie Asset Management, τον Αύγουστο του 2024. Αυτή η συμφωνία διπλασίασε την παρουσία της ΔΕΗ στη ρουμανική αγορά, ενισχύοντας την εγκατεστημένη ισχύ της σε ΑΠΕ και δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για αποθήκευση ενέργειας. Η συναλλαγή, αξίας περίπου 768 εκατομμυρίων δολαρίων, ήταν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής επέκτασης στα Βαλκάνια και συνέβαλε στην αύξηση των εσόδων από διεθνείς δραστηριότητες.

2. Εξαγορές σε Ηλιακά και Αιολικά Πάρκα: Το 2024, η ΔΕΗ προχώρησε σε εξαγορά ηλιακών πάρκων σε Ιταλία, Βουλγαρία, Κροατία και Ρουμανία, σε συνεργασία με τη PwC Greece ως αποκλειστικό σύμβουλο. Επιπλέον, συμφώνησε με τις Copelouzos και Samaras Groups για την απόκτηση αιολικών και ηλιακών πάρκων, καθώς και ενός χαρτοφυλακίου ΑΠΕ 1,7 GW στην Ελλάδα. Στις αρχές του 2025, η εταιρεία απέκτησε ένα αιολικό πάρκο σε λειτουργία, προσφέροντας 5,733,006 ίδιες μετοχές ως μέρος του τιμήματος. Αυτές οι κινήσεις ενίσχυσαν την εγκατεστημένη ισχύ της ΔΕΗ σε ΑΠΕ, φτάνοντας σε νέα υψηλά επίπεδα.

3. Απόκτηση της Enel Romania: Ήδη από το 2023, αλλά με ολοκλήρωση και επιπτώσεις στο 2024-2025, η ΔΕΗ απέκτησε την Enel Romania σε συμφωνία 1,26 δισεκατομμυρίων ευρώ, εγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η εξαγορά ενίσχυσε τη θέση της ΔΕΗ στη νοτιοανατολική Ευρώπη, προσθέτοντας δίκτυα διανομής και προμήθειας ενέργειας.

4. Εξαγορά της Kotsovolos: Σε μια κίνηση διαφοροποίησης, η ΔΕΗ απέκτησε την αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Kotsovolos από τη βρετανική Currys για 200 εκατομμύρια ευρώ το 2023, με πλήρη ενσωμάτωση το 2024-2025. Αυτή η συμφωνία επέτρεψε στη ΔΕΗ να εισέλθει στον κλάδο του λιανεμπορίου, δημιουργώντας συνέργειες με υπηρεσίες ενέργειας και ηλεκτρονικών.

5. Νέα Deals και Επενδύσεις: Στις αρχές του 2025, η ΔΕΗ ανακοίνωσε επένδυση 6,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη δημιουργία κέντρου πράσινης ενέργειας και τεχνολογίας. Επίσης, ίδρυσε νέα θυγατρική, την PPC Trading, για ενίσχυση της θέσης της σε διεθνείς αγορές. Σε συνεργασία με τη Chint New Energy, απέκτησε ηλιακό πάρκο 88 MW στη Βουλγαρία. Επιπλέον, ανακοίνωσε σχέδια για τρία νέα αιολικά πάρκα. Τέλος συμφωνα με πληροφορίες έρχεται deal έκπληξη που θα καταστήσει την εταιρεία κυριάρχο στον κλαδο της.

Αυτές οι κινήσεις οδήγησαν σε εντυπωσιακά οικονομικά αποτελέσματα. Το 2024, η ΔΕΗ κατέγραψε αύξηση 41% στα προσαρμοσμένα κέρδη και 60% αύξηση στο EBITDA, φτάνοντας τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2025. Η εταιρεία επιβεβαίωσε τους στόχους της για το 2025, με τον CEO Γιώργο Στάσση να δηλώνει ότι “έρχονται εξαγορές” και ότι η ΔΕΗ θα πιάσει τους στόχους της.

Η Ανοδική πορεία της μετοχής της ΔΕΗ

Η μετοχή της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες ανάκαμψης στο ελληνικό χρηματιστήριο. Από μια περίοδο έντονης αμφισβήτησης και υψηλών χρεών, η εταιρεία κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να μετατραπεί σε έναν σύγχρονο ενεργειακό όμιλο με διεθνείς βλέψεις, κάτι που αποτυπώνεται εντυπωσιακά στην πορεία της μετοχής.

Το πρόγραμμα εξυγίανσης των τελευταίων ετών υπήρξε καταλυτικό. Η μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η αναχρηματοδότηση του δανεισμού και η ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αποκατέστησαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Η ΔΕΗ απέδειξε ότι μπορεί να λειτουργήσει με ευελιξία και στρατηγικό σχεδιασμό.

Η σταδιακή απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων και η εντατική ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων άλλαξαν το προφίλ της εταιρείας. Η έμφαση στις ΑΠΕ, αλλά και σε έργα αποθήκευσης ενέργειας, ευθυγραμμίζει τη ΔΕΗ με τη «πράσινη μετάβαση» που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσφέροντας σταθερές προοπτικές ανάπτυξης.

Οι κινήσεις αυτές αντικατοπτρίστηκαν άμεσα στο ταμπλό. Η μετοχή της ΔΕΗ, που στο παρελθόν κινούνταν σε χαμηλά επίπεδα, πολλαπλασίασε την αξία της και πλέον θεωρείται από τα ισχυρά χαρτιά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Παράλληλα, η ένταξή της σε διεθνείς δείκτες ενίσχυσε τη ρευστότητα και το επενδυτικό ενδιαφέρον.

Φυσικά, η ανοδική πορεία δεν είναι δεδομένη. Οι διεθνείς τιμές ενέργειας, το κόστος χρηματοδότησης και οι γεωπολιτικές εξελίξεις μπορούν να επηρεάσουν την κερδοφορία. Ωστόσο, η δέσμευση στη στρατηγική των ΑΠΕ και η σταθερή ενίσχυση του ισολογισμού προσφέρουν βάσιμη αισιοδοξία για το μέλλον.

Η ΔΕΗ, από εταιρεία σε κρίση, κατάφερε να μετατραπεί σε παράδειγμα αναγέννησης. Η μετοχή της αποτυπώνει αυτή τη θεαματική αλλαγή, αποτελώντας σήμερα τόσο ιστορία επιτυχημένης ανάκαμψης όσο και υπόσχεση για δυναμική ανάπτυξη στην ενεργειακή αγορά της Ευρώπης.