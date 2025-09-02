Θεοδωρικάκος:-Εντείνονται-οι-παρεμβάσεις-στην-αγορά-για-τη-συγκράτηση-του-κόστους-ζωής

Τι δήλωσε ο υπουργός Ανάπτυξης από το βήμα της εκδήλωσης του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ.

Τη δέσμευση του υπουργείου Ανάπτυξης να εντείνει τις δράσεις για τη συγκράτηση του κόστους ζωής των πολιτών μετέφερε το μεσημέρι της Τρίτης ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκδήλωση του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΓΣΕΒΕΕ για την παρουσίαση της ετήσιας έρευνας της Συνομοσπονδία.

«Στο υπουργείο Ανάπτυξης είμαστε αποφασισμένοι να εντείνουμε τις παρεμβάσεις στην αγορά ώστε να κρατήσουμε σταθερό το κόστος ζωής», τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ επανέλαβε την ανάγκη να επιταχυνθεί η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της Ελλάδας, με στόχο την τόνωση της παραγωγικότητας, την ενίσχυση της βιομηχανίας και της επιχειρηματικότητας.

«Με αυτό τον τρόπο θα στηριχθεί και η μεσαία και η μικρή επιχείρηση γιατί θα λάβει νέο προσανατολισμό», σημείωσε.

Αναφερόμενος στην κλιματική αλλαγή αναγνώρισε ότι έχει οδηγήσει σε δυσμενείς συνέπειες σε ολόκληρο τον κόσμο και έχει καταστήσει ακριβότερη και δυσκολότερη την παραγωγή τροφίμων.

Εστιάζοντας δε στην πορεία του πληθωρισμού τροφίμων, ανέφερε ότι η αύξηση του στην Ελλάδα είναι ακριβώς ίδια με την πορεία του πληθωρισμού τροφίμων στην ΕΕ τα τελευταία έξι χρόνια.

Σοβαρή πρόκληση για τις επιχειρήσεις η πράσινη μετάβαση

Για τον κ. Θεοδωρικάκο, η πράσινη μετάβαση είναι όρος επιβίωσης και ευημερίας, καθώς, όπως εξήγησε «δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη χωρίς πράσινη μετάβαση».

Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, καθώς η αύξηση του ενεργειακού κόστους που απαιτείται για την πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων είναι μια σοβαρή πρόκληση, είναι προτεραιότητα η ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους.

Αναφερόμενος στις δράσεις του υπουργείου, ανέφερε ενδεικτικά πως μέσα στον Οκτώβριο θα υπάρξει νομοθέτηση της νέας ανεξάρτητης αρχής για την εποπτεία της αγοράς, με την οποία θα μπει τέλος στον κατακερματισμό των υπηρεσιών που διέπουν τη λειτουργία της αγοράς, μίλησε για τον ενιαίο κώδικα για τις εμπορικές συναλλαγές που θα παρουσιαστεί προσεχώς, αλλά και για τη μονιμοποίηση του μέτρου απαγόρευσης προσφορών μετά από ανατιμήσεις, το οποίο κανονικά λήγει στις 31 Οκτωβρίου.